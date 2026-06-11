ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Σφοδρά χτυπήματα στο Ιράν και σε χώρες του Κόλπου, νέες απειλές των ΗΠΑ για κλιμάκωση

Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες οι ΗΠΑ βομβάρδισαν περιοχές - σημεία ελέγχου του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, εμφανίζοντας τα νέα εγκλήματά τους ως «αυτοάμυνα» στην κατάρριψη ενός πολεμικού ελικοπτέρου Apache που συνετρίβη ενώ επιχειρούσε στο Ορμούζ, με τους δύο πιλότους να διασώζονται. Το Ιράν απάντησε με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις της περιοχής.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται σε μια περίοδο που η ιμπεριαλιστική σύγκρουση, με τα «μπρος - πίσω», τις εκεχειρίες που συνεχώς παραβιάζονται και τις διαπραγματεύσεις, συνεχώς διευρύνεται. Κι αυτό γιατί οι αιτίες που προκάλεσαν την επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν όχι μόνο δεν έχουν εκλείψει, αλλά διευρύνονται διαρκώς και αφορούν τον όλο και μεγαλύτερο ανταγωνισμό ανάμεσα σε αστικές τάξεις και μονοπωλιακούς ομίλους για τον έλεγχο αγορών, ενεργειακών πόρων και σφαιρών επιρροής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων οι αστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις μπίζνες τους, με βάση τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί στα Στενά. Ετσι, Τουρκία και Σαουδική Αραβία εμφανίζονται να προχωράνε τον σιδηροδρομικό διάδρομο Hejaz, που θα περνά από τη Συρία, για να παρακαμφθούν τα Στενά του Ορμούζ.

Ιράν: Η διπλωματία και το πεδίο της μάχης δεν είναι ξεχωριστά ζητήματα

Το Ιράν απέρριψε την εργαλειοποίηση του περιστατικού από τις ΗΠΑ, με περιπαικτικές δηλώσεις όπως «τι θα γινόταν αν ένα ιρανικό ελικόπτερο ήταν στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο» ή «η λύση για να μην υπάρχει κίνδυνος σε βάρος αμερικανικών στρατευμάτων είναι να φύγουν από την περιοχή».

Σε ανάρτηση στο «Χ» ο Μοχαμάντ Γκαλίμπαφ, επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου αλλά και της ιρανικής ομάδας που είχε συσταθεί για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, έγραψε ότι «προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε άλλες γλώσσες πολύ πιο άπταιστα». Και πρόσθεσε: «Αν παραβιάσετε τις δεσμεύσεις σας, θα καταφύγουμε στη γλώσσα που γνωρίζουμε καλύτερα. Θα καβαλήσετε το άλογο που έχετε σελώσει μόνοι σας».

Ανακοίνωση των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» αναφέρει ότι «το πολεμοχαρές καθεστώς των ΗΠΑ με αβάσιμα προσχήματα στόχευσε αρκετές τοποθεσίες σε Τζασκ, Σιρίκ και Κεσμ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Ενα ραντάρ στο Σιρίκ υπέστη ζημιές και δύο δεξαμενές νερού καταστράφηκαν. Σε απάντηση σε αυτήν την ενέργεια του εχθρού, οι ναυτικές δυνάμεις των IRGC πραγματοποίησαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις 2.30 π.μ., με στόχο τον 5ο Στόλο (σ.σ. των ΗΠΑ) στο Μπαχρέιν. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται, και οι θαρραλέες Ενοπλες Δυνάμεις του ιρανικού έθνους συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στις εχθρικές επιθέσεις. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης εχθρότητας αναμένονται ισχυρότερες απαντήσεις». Ενώ σε δική του ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν «επαναλαμβάνει τη νομική και ηθική ευθύνη όλων των χωρών της περιοχής να αποτρέψουν τον αμερικανικό στρατό και το Ισραήλ να χρησιμοποιούν το έδαφος ή τις εγκαταστάσεις τους για να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να εκτελούν ή να υποστηρίζουν εχθρικές ενέργειες κατά του Ιράν».

Οι ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών F-35 και ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου στην αμερικανική βάση Αλ Αζράκ στην Ιορδανία, χρησιμοποιώντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ενώ οι ιορδανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι τους αναχαίτισαν. Αντίστοιχη ανακοίνωση για αναχαιτίσεις έκαναν και οι αρχές του Κουβέιτ.

Ο Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «υπονομεύουν» τη διπλωματική διαδικασία μέσω «αντιφατικών μηνυμάτων, συχνών μεταβολών στις θέσεις και στις απαιτήσεις τους και επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας».

Ο Μπαγκαεΐ κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι «βλάπτει» τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων «μέσω των επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο».

Υπογράμμισε δε χαρακτηριστικά ότι «η διπλωματία και το πεδίο της μάχης δεν είναι ξεχωριστά ζητήματα. Μαζί χρησιμεύουν ως μέσα για την προστασία των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προέτρεψε τα μέλη του ΔΣ της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) να μην επιτρέψουν τη χρήση του πυρηνικού οργανισμού ως «πολιτικού οργάνου των ΗΠΑ». Με επιστολή του προς τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών που εκπροσωπούνται στο ΔΣ, του οποίου η τριμηνιαία συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βιέννη, χαρακτήρισε «πολιτικά υποκινούμενο» και «κακή τη πίστει» ένα ψήφισμα του ΟΗΕ που κατέθεσαν οι ΗΠΑ κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ο Αραγτσί τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για την τρέχουσα κρίση και ότι δεν πρέπει να τους επιτραπεί να εκμεταλλευτούν τον θεσμό για να δικαιολογήσουν «παράνομα μέτρα» κατά της χώρας του.

Νέες απειλές του Τραμπ

Σε αυτό το σκηνικό, ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει έτοιμος να διατάξει περαιτέρω επιθέσεις στο Ιράν και «ενδέχεται να στοχεύσει ιρανικούς σταθμούς παραγωγής Ενέργειας και γέφυρες». Σε ανάρτησή του επανέλαβε τα περί ήττας του Ιράν, λέγοντας κυνικά: «Εχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ! Αργησαν πολύ να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι' αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!».

Ποικίλες αντιδράσεις

Σειρά κρατών του Περσικού Κόλπου καταδικάζουν τα ιρανικά αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις και σε υποδομές σε εδάφη του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας. Συγκεκριμένα, το Κατάρ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας» του.

Η Αίγυπτος έκανε λόγο για «μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση, που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής».

Η δε Ρωσία, «στρατηγική σύμμαχος» της Τεχεράνης, προέτρεψε σε «αυτοσυγκράτηση», ενώ η Κίνα έκανε νέα έκκληση για «αποκλιμάκωση», ζητώντας από τις ΗΠΑ και το Ιράν να χρησιμοποιήσουν «πολιτικά και διπλωματικά μέσα» για την «έγκαιρη υλοποίηση μιας συνολικής και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός».

Στο μεταξύ, πυραυλική επίθεση στο μηχανοστάσιό του στα ανοιχτά του Σοχάρ, στον Κόλπο του Ομάν, δέχτηκε το πλοίο «Settebello» με σημαία Παλάου. Σύμφωνα με τη βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία (UKMTO) υπάρχουν δύο αγνοούμενοι και ένας νεκρός, ωστόσο δεν διευκρινίζεται ποιος προκάλεσε το χτύπημα.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι τις προηγούμενες μέρες οι αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις είχαν βομβαρδίσει δεξαμενόπλοιο που προσέγγιζε ιρανικό λιμάνι, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού.

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Παρά τις συμφωνίες για «εκεχειρία», το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος συνεχίζει να σκορπάει την καταστροφή στον Λίβανο και να καταλαμβάνει εδάφη, με τις πλάτες των Ευρωαντλαντικών συμμάχων του. Χθες το πρωί έγιναν πολλές επιδρομές γύρω από την πόλη της Τύρου, με αποτέλεσμα αρκετούς θανάτους, ενώ υπήρξε ανταλλαγή πυρών με ενόπλους της Χεζμπολάχ. Η τελευταία αναφέρει ότι στόχευσε Ισραηλινούς στρατιώτες στην πόλη Μπαγιαντά, στο νοτιοδυτικό μέτωπο, αλλά και στρατεύματα στην πόλη Χιάμ.