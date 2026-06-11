Πέμπτη 11 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Νέο σοβαρό εργατικό «ατύχημα» στο ΚΑΤ

Νέο σοβαρό εργατικό «ατύχημα» με πτώση εργαζόμενου καταγράφηκε, αυτήν τη φορά στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. Οπως αποκαλύπτει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση (κάταγμα στη σπονδυλική στήλη) κατά τη διάρκεια εργασιών στην όψη του Νοσοκομείου. Πρόκειται για εργαζόμενο της ιδιωτικής εταιρείας «Temar», η οποία έχει αναλάβει το έργο ως εξωτερικός εργολάβος.

«Το περιστατικό αυτό φέρνει για ακόμα μια φορά στην επιφάνεια τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας που επικρατούν και στα δημόσια νοσοκομεία με την είσοδο εργολαβικών εταιρειών, όπου η εντατικοποίηση, τα εξαντλητικά ωράρια για να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα περάτωσης του έργου και η έλλειψη ολοκληρωμένων μέτρων υγείας και ασφάλειας μπαίνουν πάνω από την ανθρώπινη ζωή», σημειώνει το Σωματείο, απαιτώντας να διερευνηθούν τα αίτια και να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος για τα μέτρα προστασίας.

    

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