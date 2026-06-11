ΘΗΒΑ

Απειλές και τρομοκρατία από τραμπούκους στις εκλογές του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Βοιωτίας

Επίθεση με απειλές και άσκηση τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια των εκλογών του κλαδικού Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Βοιωτίας, στο χωριό Νεοχωράκι Θήβας, πραγματοποίησε ομάδα τραμπούκων, επιδιώκοντας να αποτρέψει μετανάστες εργάτες γης να συμμετέχουν στις διαδικασίες του συνδικάτου τους.

Με θράσος η ομάδα των τραμπούκων, αποτελούμενη από 5 με 6 άτομα, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, επιδίωξε να αρπάξει και να σπάσει την κάλπη. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα καταγγέλλουν τα μέλη του συνδικάτου, όταν θέλησαν να φύγουν, οι συγκεκριμένοι τους έκλεισαν τον δρόμο, ζητώντας επιτακτικά να τους παραδώσουν την κάλπη.

Συγκεκριμένα, το Συνδικάτο βρίσκεται σε διαδικασία εκλογών. Χτες το απόγευμα η κάλπη, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, βρέθηκε στο χωριό Νεοχωράκι Θηβών, προκειμένου να ψηφίσουν μετανάστες εργάτες γης και άλλοι εργαζόμενοι της περιοχής. Είχε προηγηθεί συνεννόηση με την Τοπική Κοινότητα, ο πρόεδρος της οποίας άνοιξε μάλιστα την αίθουσα που θα διεξάγονταν οι εκλογές.

Ωστόσο, περίπου μισή ώρα αργότερα και ενώ η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη με την παρουσία αρκετών μεταναστών, στον χώρο εμφανίστηκε η ομάδα των τραμπούκων. Αμεσα άρχισαν να παρεμποδίζουν τη διαδικασία, να ρωτούν δήθεν «τι γίνεται εδώ» και να ζητούν σφραγίδες και νομιμοποιητικά έγγραφα του Σωματείου! Οταν από τον δικαστικό αντιπρόσωπο και την εφορευτική επιτροπή δόθηκαν απαντήσεις, άρχισαν κάτι χυδαίες ερωτήσεις, όπως «γιατί ψηφίζουν μαύροι;»!

Ταυτόχρονα με απειλητικό και επιθετικό ύφος άρχισαν να ζητούν την κάλπη και να απειλούν ότι θα την σπάσουν. Οταν μάλιστα, μπροστά στο κλίμα τρομοκρατίας, ο δικαστικός αντιπρόσωπος και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δήλωσαν ότι θα αποχωρήσουν, η ομάδα των τραμπούκων τους έκλεισε τον δρόμο με μηχάνημα, ζητώντας επιτακτικά να τους παραδώσουν την κάλπη για να τους επιτρέψουν να φύγουν.

Οι εκπρόσωποι ενημέρωσαν και την αστυνομία, με την ομάδα των τραμπούκων να αποχωρεί από τον χώρο.