ΠΙΕΡΙΑ

Τραγική η κατάσταση στις δομές Υγείας

Μια κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα επιχείρησε να παρουσιάσει ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης και από την Πιερία, όπου βρέθηκε με αφορμή την υποτιθέμενη επέκταση της Παθολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και την ανακαίνιση - ενεργειακή αναβάθμιση στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου.

Παρά τα όμορφα λόγια του υπουργού και των υπόλοιπων τοπικών παραγόντων, η πραγματική κατάσταση στο ΓΝ Κατερίνης και στις υπόλοιπες δομές Υγείας στον νομό δεν κρύβεται και είναι τραγική. Οι δημόσιες δομές Υγείας υποβαθμίζονται διαχρονικά, με ευθύνη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που με την πολιτική τους για την Υγεία - εμπόρευμα εντείνεται η επιχειρηματική δράση.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα, με το ΓΝ Κατερίνης να υπολειτουργεί, αφού οι οργανικές θέσεις γιατρών είναι 110 αλλά σήμερα υπηρετούν μόλις 59. Για να καλυφθούν οι εφημερίες πολλοί γιατροί μετακινούνται από τα Κέντρα Υγείας του νομού και χρησιμοποιούνται 14 γιατροί ως επικουρικοί, δηλαδή με ημερομηνία λήξης.

Η Παθολογική κλινική, που κατά τ' άλλα «επεκτείνεται», έχει μόνο 32 κλίνες. Ομως κάθε μέρα νοσηλεύονται πολύ περισσότεροι ασθενείς, με τους γιατρούς που υπηρετούν στην κλινική να είναι 3 ενώ θα έπρεπε να είναι 8. Ιδια είναι η κατάσταση και με το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, που λόγω των ελλείψεων αναγκάζεται να κάνει πολλές υπερωρίες και σε πολλές περιπτώσεις να μην παίρνει τα ρεπό του, καθώς δεν υπάρχει κάποιος άλλος για να τους αντικαταστήσει.

Δεν καλύπτονται οι εφημερίες όλες τις μέρες του μήνα από γιατρούς ΩΡΛ, νευρολόγους και άλλες ειδικότητες. Δεν φτάνουν οι ακτινολόγοι, οι μικροβιολόγοι και άλλες σημαντικές ειδικότητες, και μετακινείται προσωπικό από Κέντρα Υγείας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα εκεί, όπως στο κατά τ' άλλα ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο ΚΥ Λιτόχωρου ή στο ΚΥ Αιγινίου, τα οποία εφημερεύουν πολλές φορές χωρίς ακτινολόγο και χωρίς μικροβιολόγο. Στο δε Νοσοκομείο εφημερεύουν σε κρίσιμες κλινικές και Τμήματα γιατροί που δεν έχουν την αντίστοιχη ειδικότητα.

Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι νεφροπαθείς, καθώς η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του Νοσοκομείου δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πασχόντων στον νομό, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι απ' αυτούς αναγκαστικά να στρέφονται σε ιδιωτικές μονάδες Υγείας.

Στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης οι παιδοψυχίατροι δεν επαρκούν και τα ραντεβού των παιδιών γίνονται μέχρι και με τρεις μήνες καθυστέρηση (!), ενώ δεν υπάρχει λογοθεραπευτής, με αποτέλεσμα να μην προχωρά η διαδικασία γνωμάτευσης και τελικά τα παιδιά να μην μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες θεραπείες.

Τα παραπάνω αναδεικνύει η Τομεακή Οργάνωση Πιερίας του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από ένα σύστημα που μέρα με τη μέρα γίνεται πιο εχθρικό για τα συμφέροντά του, δεν έχει να περιμένει τίποτα από παλιούς και νέους, δήθεν «σωτήρες». Και καλεί «η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση να γίνουν δύναμη αμφισβήτησης αυτού του συστήματος και των κομμάτων που το υπηρετούν. Να παλέψουμε για μια άλλη εξουσία, που θα βάζει στο επίκεντρό της την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας».