ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Τέρμα στον εμπαιγμό, να ενταχθούν στα ΒΑΕ όσοι εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες

Νέα μαχητική απάντηση στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο προβλέπει την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα ενός μικρού τμήματος των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα Υγείας, έδωσαν χθες υγειονομικοί πραγματοποιώντας μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο στάσης εργασίας. Απαιτούν να ενταχθεί στα ΒΑΕ το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, χωρίς επασφάλιστρα, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι παρόλο που πρόκειται για ρύθμιση η οποία έρχεται ύστερα από μεγάλους και διαχρονικούς αγώνες του κλάδου, το άρθρο 38 εξαιρεί από τα ΒΑΕ χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν στο σύστημα Υγείας σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες. Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό στους εργαζόμενους, στέλνοντάς τους «από τον Αννα στον Καϊάφα». Ετσι, και χθες εκπρόσωπος του υπουργείου Εργασίας δήλωσε «αναρμόδιος», όπως είχε δηλώσει πριν μια βδομάδα και ο υφυπουργός Υγείας.

Τον λόγο στη συγκέντρωση πήραν εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων που παραμένουν εκτός ΒΑΕ, όπως τεχνολόγοι ακτινοθεραπείας, φυσικοθεραπευτές, μαίες και τραυματιοφορείς, στηλιτεύοντας την υποκρισία της κυβέρνησης, καθώς «μας χειροκροτούν στην κρίση, όπως την εποχή COVID, αλλά είμαστε αόρατοι όταν νομοθετούν».

Την αμέριστη στήριξη του ΚΚΕ στον αγώνα τους μετέφερε ο βουλευτής του Χρήστος Κατσώτης, υπενθυμίζοντας τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το Κόμμα και έχουν απορριφθεί, οι οποίες αφορούν την ένταξη στα ΒΑΕ όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται σε αντίστοιχες επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, χωρίς καμία επιβάρυνση των εργαζομένων, με όλα τα προνόμια. «Γιατί όμως δεν δέχονται τις τροπολογίες του ΚΚΕ; Επειδή προτεραιότητά τους είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας για τη σύνταξη», σημείωσε. Μίλησε για την απένταξη επαγγελμάτων και ειδικοτήτων από τα ΒΑΕ το 2011, τον νόμο Κατρούγκαλου, που δεν καταργήθηκε και προβλέπει την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής. «Οχι μόνο δεν καταργούν αυτήν τη ρύθμιση, αντίθετα φέρνουν μια νέα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία όσοι δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις μέχρι τα 67 τους θα δουλεύουν με προγράμματα του ΟΑΕΔ πίσω από μια σκουπιδιάρα, για να μπορέσουν να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για τη σύνταξη. Στο μυαλό τους είναι η σύνταξη στα 74».

Η Βούλα Πάκου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΕΔΗΝ, εκλεγμένη με την «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών», και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΚΑΤ, στάθηκε στην αδικία του άρθρου 38, καλώντας τους εργαζομένους να δυναμώσουν τον αγώνα για να ενταχθούν στα ΒΑΕ όλοι όσοι εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες. Ανέδειξε ότι ακόμα και όσοι εντάσσονται, π.χ. οι νοσηλευτές, θα πρέπει «να πληρώνουν μέχρι και εργοδοτικές εισφορές, θα χρειαστεί να αποδώσουν το μισό εφάπαξ για να μπορούν να πάρουν σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα. Ενιαία δίνουμε τον αγώνα για ένταξη όλων στα ΒΑΕ. Τα πρωτοβάθμια σωματεία να σηκώσουν τον αγώνα, να συνεχίσουν μαζικά και αποφασιστικά, ενάντια στη λογική του "διαίρει και βασίλευε"», σημείωσε.

Κόντρα στον κυβερνητικό εμπαιγμό, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία απαιτούν να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ενσήμων αναδρομικά στους κλάδους που θα ενταχθούν στα ΒΑΕ, ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 5 έτη νωρίτερα, με πλήρη σύνταξη. Επίσης μείωση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης, όπως και του ημερήσιου χρόνου εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς κ.λπ.