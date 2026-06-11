Πέμπτη 11 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
29 συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετέχουν ήδη στην κινητοποίηση της 17ης Ιούνη

Με 29 μέχρι στιγμής συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής, εντείνεται η προετοιμασία της κινητοποίησης που οργανώνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) στις 17 Ιούνη στο υπουργείο Οικονομικών. Σωματεία, ενώσεις και εμπορικοί σύλλογοι αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών συσπειρώνονται γύρω από το κάλεσμα της ΟΒΣΑ, διεκδικώντας μέτρα προστασίας του εισοδήματός τους απέναντι στην ακρίβεια, στη φοροληστεία, στα χρέη και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, η κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην Ενέργεια, η προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης, καθώς και ουσιαστικές ρυθμίσεις χρεών προς εφορία και ΕΦΚΑ. Παράλληλα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναδεικνύουν τις συνέπειες που έχουν για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι συνεχείς ανατιμήσεις στην Ενέργεια, στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες, αλλά και τα νέα βάρη που δημιουργούν η τεκμαρτή φορολόγηση και η επέκταση της ψηφιακής γραφειοκρατίας.

Απόφαση συμμετοχής έχουν λάβει μέχρι στιγμής το Σωματείο Ξυλουργών - Επιπλοποιών, το Σωματείο Κουρέων - Κομμωτών Αθήνας «Η Αδελφότητα», το Σωματείο Βιοτεχνών Υποδημάτων, το Σωματείο Επιδιορθωτών Υποδημάτων, το Σωματείο Φωτογράφων, το Σωματείο Ηλεκτρολόγων Αθήνας, το Σωματείο Υδραυλικών Αθήνας, το Σωματείο Βιοτεχνών Μετάλλου Αθήνας, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Μικρών Φορτηγών, το Σωματείο Μηχανικών Αυτοκινήτων (ΣΙΣΕΜΑ), το Σωματείο Καθαριστηρίων Αθήνας, ο Σύλλογος Βιβλιοπωλών, η Ενωση Επαγγελματιών Εστίασης Αττικής, ο Σύλλογος Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών - Εμπόρων Δήμου Αθήνας, οι Ενώσεις ΕΒΕ Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αγίας Παρασκευής, Μεταμόρφωσης, Α' Αθήνας, Αχαρνών, Ηλιούπολης, Περιστερίου, Καισαριανής, Αγίου Δημητρίου, Ελευσίνας και Ασπροπύργου, καθώς και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Νίκαιας, Κορυδαλλού, Χαλανδρίου, Νέας Ιωνίας και Δάφνης.

Η ΟΒΣΑ καλεί τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες να δώσουν μαζικό «παρών» στην κινητοποίηση της 17ης Ιούνη, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν βρίσκεται στην οργάνωση, στον συντονισμό των συνδικαλιστικών οργανώσεων και στην ενίσχυση της συλλογικής διεκδίκησης για μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης.

    

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