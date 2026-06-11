ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Δυναμική κινητοποίηση συνταξιουχικών σωματείων από την Πελοπόννησο

Δυναμική συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο και πορεία στους δρόμους τηςπραγματοποίησαν χθεςσυνεχίζοντας τις κατά τόπους κινητοποιήσεις για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των συνταξιούχων σε όλη τη χώρα.

Σωματεία συνταξιούχων από Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Κορινθία και Αργολίδα έδωσαν το «παρών», απαιτώντας μεταξύ άλλων ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, επιστροφή όλων των κλεμμένων, δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους, απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και κονδύλια για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, όχι για πολεμικούς σκοπούς.

Παράλληλα εκφράστηκε η αλληλεγγύη και συμμετοχή των συνταξιουχικών σωματείων στις κλαδικές απεργίες στις 24 Ιούνη, με κάλεσμα και για το παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη.

Τις διεκδικήσεις τους ανέδειξαν στις ομιλίες τους ο Χρήστος Κολοβός, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, ο Νίκος Κατσαούνης εκ μέρους της Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων και ο Παναγιώτης Πάλμος, γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ.

Με συνθήματα όπως «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, δεν είναι περασμένα ούτε ξεχασμένα» και «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία» έκαναν πορεία στους δρόμους της πόλης, απαιτώντας να σταματήσει η κοροϊδία και να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων.

Η πορεία ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των συνταξιουχικών σωματείων στην κινητοποίηση στο παράρτημα της Alpha Bank, απαιτώντας να σταματήσουν αμέσως οι διαδικασίες πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας δύο υπερηλίκων συνταξιούχων. Πρόκειται για συνταξιούχους που επιβιώνουν με μοναδικό εισόδημα την πενιχρή σύνταξη υπερήλικα την οποία λαμβάνουν.

Για τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις η τράπεζα επανέρχεται για να βγάλει στο «σφυρί» σπίτι γυναίκας συνταξιούχου από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, διαδικασία που είχε σταματήσει πριν δυόμισι χρόνια με σχετική ρύθμιση, καθώς και σπίτι συνταξιούχου από τον Νερόμυλο Μεσσηνίας, ο οποίος λόγω αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του προς τον ΟΓΑ δεν λαμβάνει καν την πενιχρή σύνταξη του Οργανισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ζουν με βοήθημα ανασφάλιστου συνταξιούχου, λόγω έλλειψης των απαραίτητων ενσήμων συνταξιοδότησης, ενώ τους ζητούνται δυσθεώρητες προκαταβολές για να σταματήσουν οι διαδικασίες.