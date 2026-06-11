ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Σε αναβρασμό για σχέδια αναδιοργάνωσης με απολύσεις και ξεχαρβάλωμα δικαιωμάτων

Στάση εργασίας την Παρασκευή 12 Ιούνη στα «Notos» - «Απορρίπτονται» το σχέδιο αναδιοργάνωσης και οι απολύσεις στα «ΙΚΕΑ»

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι εργαζόμενοι σε μεγάλους χώρους δουλειάς του Εμπορίου, καθώς επιχειρηματικοί κολοσσοί για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους προωθούν μια σειρά αντιδραστικά σχέδια «αναδιοργάνωσης».

Το «μάρμαρο» καλούνται να πληρώσουν οι εργαζόμενοι, με εκατοντάδες απολύσεις, ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και εντατικοποίηση, και απέναντι σε αυτά τα σχέδια που υλοποιούνται πατώντας στο αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο, τα σωματεία οργανώνουν τον αγώνα και τη διεκδίκηση.

Στάση εργασίας στα «Notos», «όχι» στις εκατοντάδες απολύσεις

Σε ένα τέτοιο φόντο, τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις συνεχίζουν οι εργαζόμενοι των «Notos» κόντρα στα σχέδια της εργοδοσίας που προχωρά στο κλείσιμο του καταστήματος στην Αθήνα στην οδό Αιόλου, με αποτέλεσμα 300 περίπου να πετιούνται στον δρόμο.

Για αύριο Παρασκευή, μάλιστα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) έχει προκηρύξει για τον συγκεκριμένο όμιλο πανελλαδική στάση εργασίας (10 π.μ. - 2 μ.μ.), καθώς είναι η μέρα που η εργοδοσία θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τα Σωματεία Εργαζομένων στα «Notos». Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ., στα κεντρικά της «Notos» στην Κηφισιά (Καλυφτάκη 5), ενώ ανάλογες δράσεις θα γίνουν στα πολυκαταστήματα του ομίλου σε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η εργοδοσία ανακοίνωσε κυνικά στο προσωπικό ότι τέλος Αυγούστου κλείνει το συγκεκριμένο κτίριο, οπότε οι εργαζόμενοι τόσο στην ίδια την εταιρεία όσο και εκείνοι που δουλεύουν στα διάφορα «κόρνερ» από άλλους ομίλους μένουν στον «αέρα». Κι αυτό γιατί την ίδια στιγμή που οι μπίζνες του ομίλου θα συνεχίζονται με άλλες εγκαταστάσεις, η εργοδοσία επιχειρεί να ξεφορτωθεί το προσωπικό, επιστρατεύοντας μάλιστα κάθε λογής εκβιασμούς.

«Η στάση της εργοδοσίας είναι αποκαλυπτική. Αφού για χρόνια εκμεταλλεύτηκε τους εργαζόμενους, αφού τους ξεζούμισε με μισθούς πείνας, με 4ωρα και 6ωρα, με εντατικοποίηση, με σωματική και ψυχολογική εξάντληση, τώρα επιχειρεί να τους παρουσιάσει σαν "κόστος" και "βάρος" που πρέπει να ξεφορτωθεί, επειδή αλλάζει το επιχειρηματικό της πλάνο. Με κυνισμό, τελεσίγραφα και ψίχουλα προσπαθεί να πετάξει στις πλάτες των εργαζομένων τις συνέπειες των δικών της αποφάσεων», τονίζει η ΟΙΥΕ στο κάλεσμά της.

Επιπλέον υπογραμμίζει πως οι εξελίξεις στα «Notos» πρέπει να γίνουν υπόθεση των εργαζομένων σε όλο τον κλάδο, καθώς ήταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που με την αγωνιστική τους στάση την προηγούμενη περίοδο αποτέλεσαν παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους.

Μήνυμα στήριξης της κινητοποίησης και από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας (ΣΕΑ), που στο κάλεσμά του για τη στάση εργασίας σημειώνει: «Τώρα είναι η ώρα οι εργαζόμενοι του πολυκαταστήματος να θέσουν τους δικούς τους όρους! Ο αγώνας που δόθηκε το προηγούμενο διάστημα στον χώρο και έδωσε ελπίδα και ανάταση σε όλο τον κλάδο του εμπορίου δεν έχει τελειώσει».

«Εθελούσιες» απολύσεις ετοιμάζει η εργοδοσία των «ΙΚΕΑ»

Σε αναδιοργάνωση προχωρά και ο όμιλος Φουρλή και συγκεκριμένα η εταιρεία «ΙΚΕΑ», βάζοντας στο στόχαστρο 250 εργαζόμενους τους οποίους σχεδιάζει να πετάξει στον δρόμο με τη μορφή της «εθελούσιας».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και την προσχηματική διαβούλευση στην οποία προχώρησε με το Επιχειρησιακό Σωματείο των Εργαζομένων στα «ΙΚΕΑ», η εταιρεία φέρνει νέα μοντέλα οργάνωσης της εργασίας με ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία (agile), αναγκάζοντας τους εναπομείναντες εργαζόμενους να τα κάνουν όλα, σαν μηχανές.

Το Σωματείο ξεκαθαρίζει πως «δεν συναινεί» σε καμία από τις αλλαγές που φέρνει η εργοδοσία, ενώ ξεκάθαρα τονίζει πως το σχέδιο εθελούσιας «απορρίπτεται».

Παράλληλα, σημειώνουν πως αυτές οι αλλαγές θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση, καθώς οι εργαζόμενοι θα κληθούν να εργάζονται ταυτόχρονα σε 2-3 τμήματα με τους ίδιους πενιχρούς μισθούς, ενώ οι συμπτύξεις τμημάτων και οι μετακινήσεις εργαζομένων θα αυξήσουν κατά πολύ τον φόρτο εργασίας.

Στο πλευρό τους στέκεται η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) και παράλληλα σημειώνει πως ανάλογες ενέργειες των ομίλων στον κλάδο όπως το κλείσιμο των «Notos» που οδηγεί σε απολύσεις, η εξαγορά του «Κρητικού» από τον «Μασούτη», «πάντα καταλήγουν σε απολύσεις "εξορθολογισμού", επιβεβαιώνουν ότι οι ακόμα πιο σοβαρές εξελίξεις είναι μπροστά μας», σημειώνει πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της. Και προσθέτει πως στο φόντο της όξυνσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου με τις συνέπειες να φορτώνονται στις πλάτες των εργαζομένων, οι όμιλοι προχωρούν στο «"ξεφόρτωμα" των παλιών εργαζομένων που συμπληρώνουν τριετίες και όσων δεν αντέχουν να δουλεύουν για τρεις και τέσσερις».

Σχολιάζει δε πως αυτό εννοούν όταν μιλούν για σταθερότητα και για υγιές επενδυτικό περιβάλλον.

Η Ομοσπονδία καλεί τους εργαζόμενους σε οργάνωση και τονίζει πως το επόμενο διάστημα θα πυκνώσουν οι πρωτοβουλίες διεκδίκησης υπογραφής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.