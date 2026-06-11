ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Σε άγνωστα νερά και στη σκιά των ανταγωνισμών

Για πρώτη φορά στην Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε διάστημα μικρότερο των 4 χρόνων από την προηγούμενη διοργάνωση, το 2022 στο Κατάρ, το Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό ανοίγει σήμερα τις πύλες του, μονοπωλώντας το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον (και όχι μόνο) για το επόμενο διάστημα, μέχρι τις 19 Ιούλη που είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός.

Και αν η περίπτωση του Μουντιάλ του Κατάρ, που για πρώτη φορά έγινε χειμώνα (Νοέμβρη - Δεκέμβρη), είχε θεωρηθεί σημείο καμπής στον θεσμό, που κοντεύει πλέον τα 100 χρόνια (το 1930 η πρώτη διοργάνωση), φέτος τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν ακόμα παραπέρα σε σχέση με τα όσα είχαν συνηθίσει οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι για τη δημοφιλή διοργάνωση. Με τις αλλαγές να έρχονται ως συνέπεια των νέων σχεδιασμών που εφάρμοσε η FIFA, και ως επικοινωνιακή βιτρίνα είχαν τη λεγόμενη «αναβάθμιση» του θεσμού, αλλά ως πραγματικό στόχο την προσαρμογή του ποδοσφαιρικού προϊόντος του Μουντιάλ στα όσα επιτάσσει η αγορά, με βασική επιδίωξη και το αυγάτισμα των έτσι κι αλλιώς αστρονομικών κερδών που προσφέρει το Μουντιάλ στη διοργανώτρια FIFA, αλλά και στις πολυεθνικές και τους χορηγούς που εμπλέκονται.

Ενα άλλο Μουντιάλ

Με βάση τα νέα δεδομένα, η φετινή διοργάνωση ξεκάθαρα είναι αυτή με τις περισσότερες ιδιαιτερότητες σε όλους τους τομείς σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Για πρώτη φορά στην Ιστορία το Μουντιάλ συνδιοργανώνεται από 3 χώρες ξεπερνώντας τον μέγιστο αριθμό διοργανωτών μέχρι σήμερα, που ήταν 2 (Ιαπωνία - Νότια Κορέα το 2002). Επίσης, για πρώτη φορά παίρνουν μέρος 48 ομάδες, αντί για 32 που ίσχυε μέχρι σήμερα, μετά την απόφαση της FIFA να ανοίξει τον αριθμό συμμετοχών, ενώ μάλιστα μελετάει ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση μελλοντικά (π.χ. 64 το 2034).





The Canadian Press

Το σύστημα διεξαγωγής

Παράλληλα, το φετινό Μουντιάλ κατέχει τον τίτλο της με διαφορά ακριβότερης διοργάνωσης όλων των εποχών, εξαιτίας και των εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία (κόστος Ενέργειας, αύξηση των μεταφορικών πληθωρισμός, ανατιμήσεις). Την ίδια στιγμή η παρουσία των ΗΠΑ ως συνδιοργανώτριας χώρας σε μια περίοδο όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών παγκοσμίως έχει ήδη στιγματίσει τη διοργάνωση, με την αμερικανική κυβέρνηση να βρίσκει στο φετινό Μουντιάλ την καλύτερη «βιτρίνα» για επικοινωνιακή προώθηση αρκετών σχεδιασμών της σε εξωτερική και εσωτερική πολιτική.

Η αύξηση των συμμετοχών στη διοργάνωση έφερε σημαντικές αλλαγές και στο σύστημα διεξαγωγής. Αρχικά οι 48 ομάδες θα βρεθούν χωρισμένες σε 12 ομίλους των 4, με τους 2 πρώτους κάθε ομίλου και τους 8 καλύτερους τρίτους να παίρνουν την πρόκριση στα νοκ άουτ ματς. Αυτά περιλαμβάνουν τη φάση των «32», που προστίθεται από φέτος, ακολούθως τη φάση των «16», τα προημιτελικά και τα ημιτελικά, από τα οποία θα προκύψουν τα ζευγάρια του μεγάλου και του μικρού τελικού.

Αγώνες, αγώνες, αγώνες...

Το φετινό Μουντιάλ θα σπάσει επίσης το ρεκόρ των περισσοτέρων αγώνων στον θεσμό, αφού θα διεξαχθούν συνολικά 104 αγώνες, αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με τους 64 που έγιναν το 2022 στο Κατάρ. Οι 78 απ' αυτούς τους αγώνες, μεταξύ τους οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός, θα γίνουν στις ΗΠΑ, ενώ Καναδάς και Μεξικό θα φιλοξενήσουν από 13 αγώνες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι της διοργάνωσης, σχεδόν κάθε μέρα θα υπάρχουν συνεχόμενες αναμετρήσεις σε διαφορετικές πόλεις και χρονικές ζώνες, κρατώντας αμείωτο το ημερήσιο ενδιαφέρον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα κέρδη. Κάτι που αποτέλεσε ουσιαστικά τη βάση των σχεδίων της FIFA, όταν αποφάσισε να βάλει στο τραπέζι των συζητήσεων τις αλλαγές στη διοργάνωση.

Σταθερά φαβορί, απειλούν τα αουτσάιντερ

Σε αγωνιστικό επίπεδο, πέραν των προσδοκιών και των βλέψεων κάθε χώρας για την επίτευξη της διάκρισης, θεωρητικά κάποιες αποτελούν τα φαβορί για να βρεθούν στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν 5 Εθνικές ομάδες και συγκεκριμένα η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, τα παραδοσιακά βαριά «χαρτιά» Βραζιλία και Γαλλία, αλλά και η Αγγλία, που ψάχνει το δεύτερο Μουντιάλ της, ακριβώς 60 χρόνια μετά την επιτυχία του 1966.

Με υψηλές βλέψεις όμως εμφανίζονται και αρκετά από τα λεγόμενα αουτσάιντερ που θέλουν να ανατρέψουν τα προγνωστικά έναντι των φαβορί, με τις ευρωπαϊκές χώρες να αποτελούν την πλειοψηφία στη συγκεκριμένη κατηγορία. Πρόκειται για την τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, τη δευτεραθλήτρια του 2018 (και 3η το 2022) Κροατία, τη φιλόδοξη Πορτογαλία, την Ολλανδία, που θέλει να ανακτήσει κάτι από την παλιά της αίγλη, το πάντα υπολογίσιμο Βέλγιο, αλλά και το Μαρόκο που ήταν 4ο το 2022 στο Κατάρ.

Οι πολλά υποσχόμενοι

Πέραν των φαβορί και των αουτσάιντερ, θεωρητικά στη φετινή διοργάνωση υπάρχει και μια τρίτη «ταχύτητα» ομάδων, που η αγωνιστική παρουσία τους μέχρι τώρα αφήνει αρκετές υποσχέσεις για την περιπέτειά τους στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Σε αυτές περιλαμβάνονται δύο εκ των οικοδεσποτών της διοργάνωσης, το Μεξικό και οι ΗΠΑ, από την Ευρώπη τα αξιόπιστα σύνολα της Νορβηγίας και της Αυστρίας, από πλευράς Αφρικής η Σενεγάλη, φιναλίστ στο τελευταίο Κύπελλο Αφρικανικών Εθνών, από τη Λατινική Αμερική η Ουρουγουάη, το Εκουαδόρ και η Κολομβία, ενώ από τις εκπροσώπους της Ασίας ξεχωρίζουν η Ιαπωνία και το Ιράν.