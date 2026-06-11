Πέμπτη 11 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Oι όμιλοι

1ος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία

2ος: Καναδάς, Κατάρ, Ελβετία, Βοσνία

3ος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία

4ος: ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία

5ος: Γερμανία, Κουρασάο, Εκουαδόρ, Ακτή Ελεφαντοστού

6ος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Τυνησία, Σουηδία

7ος: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία

8ος: Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη

9ος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ

10ος: Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία

11ος: Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, Κονγκό

12ος: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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