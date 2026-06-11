1ος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία
2ος: Καναδάς, Κατάρ, Ελβετία, Βοσνία
3ος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία
4ος: ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία
5ος: Γερμανία, Κουρασάο, Εκουαδόρ, Ακτή Ελεφαντοστού
6ος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Τυνησία, Σουηδία
7ος: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία
8ος: Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη
9ος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ
10ος: Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία
11ος: Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, Κονγκό
12ος: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς