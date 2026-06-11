23:06

Β. Δάγκα: Το ΚΚΕ μπροστά σε όλους τους αγώνες, για να ενισχυθεί η αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής, η γραμμή της σύγκρουσης και της ανατροπής (VIDEO)