Πέμπτη 11 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας
Σήμερα Πέμπτη

22.00: Μεξικό - Νότια Αφρική (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 Σπορ)

Αύριο Παρασκευή

05.00: Νότια Κορέα - Τσεχία (ΕΡΤ1)

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Σε άγνωστα νερά και στη σκιά των ανταγωνισμών
 Παράταση στην αγωνία για τον τίτλο
 Σε ρότα για το τρόπαιο ο Ολυμπιακός
 Oι όμιλοι
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ