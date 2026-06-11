ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE

Σε ρότα για το τρόπαιο ο Ολυμπιακός

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις γυναίκες, η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού ξεκινάει σήμερα την προσπάθειά της για την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης, στο Φάιναλ 4 του Champions League στη Μάλτα (εκεί διεξάγεται παράλληλα το Φάιναλ 4 της διοργάνωσης των γυναικών, το οποίο ξεκίνησε χθες, κι αυτό με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στον θεσμό).

Στους σημερινούς ημιτελικούς των ανδρών ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της ισχυρής ιταλικής Προ Ρέκο (22.00 - ΕΡΤ Sport 2), βασικού φαβορί για το τρόπαιο, και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η δις κάτοχος του τίτλου τα τελευταία χρόνια, ουγγρική Φερεντσβάρος, και η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελονέτα (20.00 - EΡΤ Sport 2). Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, παρά το δύσκολο εμπόδιο στον ημιτελικό, αισιοδοξούν για την τρίτη κατάκτηση Champions League στην Ιστορία τους, μετά το 2002 και το 2018.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιούνη (22.00 - ΕΡΤ Sports 2), όπως και ο μικρός τελικός νωρίτερα (20.00 ΕΡΤ - Sports 2).