ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΝΝΕ (ΠΡΩΗΝ ΕΒΓΑ)

Καθολική απεργιακή απάντηση χθες στην απόλυση εργαζόμενης

Καθολική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων στη χθεσινή 24ωρη απεργία στο εργοστάσιο της ΜΕΝΝΕ (πρώην ΕΒΓΑ), απαιτώντας την ανάκληση της απόλυσης εργαζόμενης.

Με τη μαζική συμμετοχή τους και την ενιαία αγωνιστική στάση τους οι εργαζόμενοι έστειλαν σαφές μήνυμα στην εταιρεία ότι κανένας δεν πρόκειται να βρεθεί μόνος απέναντι στην εργοδοσία, και ότι για καθέναν που επιχειρεί να πλήξει θα βρίσκει απέναντί της σύσσωμο το προσωπικό.

Στη διάρκεια της απεργίας το επιχειρησιακό Σωματείο ζήτησε συνάντηση με την εργοδοσία, όμως η τελευταία αρνήθηκε και αρκέστηκε σε δηλώσεις επιμονής στην άδικη απόλυση.

Ακολούθησε Γενική Συνέλευση, όπου τονίστηκε ότι η αλληλεγγύη είναι το στοιχείο που πρέπει να διαφυλαχθεί από τους εργαζόμενους. Απέναντι στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας ξεκαθαρίστηκε ότι ο αγώνας συνεχίζεται το επόμενο διάστημα, και μεταξύ άλλων κανείς και καμία δεν θα δουλέψει Σαββατοκύριακο για να καλύψει παραγωγικές ανάγκες της εταιρείας.

Κλαδική απεργία στις 24 Ιούνη

Επόμενος αγωνιστικός σταθμός είναι άλλωστε η απεργία του κλάδου στις 24 Ιούνη την οποία έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, κλιμακώνοντας τον αγώνα για την υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους και ενάντια στις αξιώσεις των βιομηχάνων, που επιδιώκουν να εξαιρέσουν ένα μεγάλο τμήμα των εργαζομένων από τις ΣΣΕ.

Η εξαίρεσή τους σημαίνει για τους ίδιους «καμία κάλυψη, καμία προστασία για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου, που θα τους δηλώνουν ως "ανειδίκευτους" ενώ δουλεύουν στη Βιομηχανία, σε βάρδιες, και στην πραγματικότητα σε περισσότερες από μία ειδικότητες, σε όλα τα πόστα». Ακόμα, θα είναι σε βάρος της υγείας και της ασφάλειάς τους, «γιατί η ειδικότητα σημαίνει και συγκεκριμένα μέτρα προστασίας». Η Ομοσπονδία διεκδικεί την υπογραφή ΣΣΕ που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά, και τα εξής αιτήματα: Κατώτατος κλαδικός μισθός 1.100 ευρώ, καθορισμός ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας, όχι στην εργολαβική εργασία, επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024, κ.λπ.