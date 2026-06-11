ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Μαζική απεργιακή κινητοποίηση με μήνυμα συνέχισης του αγώνα

Με μαζική συμμετοχή και αποφασιστικότητα πραγματοποιήθηκε χθες ηκλιμακώνοντας τον αγώνα που δίνουν, ιδιαίτερα μετά το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Εφετείο Αθηνών στις 28 Απρίλη, και αναδεικνύοντας τα οξυμένα προβλήματα ασφάλειας στην εργασία, υποστελέχωσης και εντατικοποίησης της δουλειάς.

Εκατοντάδες ήταν οι δικαστικοί υπάλληλοι που συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, οργανώνοντας τη μαζικότερη κλαδική κινητοποίηση των τελευταίων χρόνων. Ακολούθησε πορεία με στάση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και κατάληξη στο υπουργείο Οικονομικών, όπου αντιπροσωπεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατέθεσε υπόμνημα με τα αιτήματά τους.

Με συνθήματα όπως «Το δίκιο μας οργή - αγώνας για ζωή!», «Να πάμε στη δουλειά μας χωρίς κανέναν φόβο - αυτός είναι ο λόγος που βγαίνουμε στον δρόμο!» και «Ενας υπάλληλος - τρία τα κενά, έτσι δεν βγαίνει άλλο η δουλειά!», οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις ελλείψεις σε μέτρα προστασίας, τις χαμηλές αποδοχές, την απλήρωτη εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, καθώς και την εκτεταμένη υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τους, Μίλτος Βεντούρης, ενημερώνοντας τους συγκεντρωμένους μετά τη συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών υπογράμμισε ότι η απεργία αποτελεί προειδοποίηση προς την κυβέρνηση: «Σήμερα απεργούμε για τις τέσσερις συναδέλφισσες που πυροβολήθηκαν, για την συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη που έπαθε εγκεφαλικό, για τους σοβάδες που πέφτουν στα κεφάλια μας, για τις πλημμύρες στους χώρους δουλειάς. Απεργούμε για το επίδομα ειδικών συνθηκών και για τις προσλήψεις. Αν δεν δοθούν λύσεις, θα συνεχίσουμε».

Να ενωθούν όλα τα απεργιακά ποτάμια!

Χαιρετισμό στην απεργιακή συγκέντρωση απηύθυνε η Βέτα Πανουτσάκου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, που συνέδεσε τον αγώνα των δικαστικών υπαλλήλων με τις διεκδικήσεις των εργαζομένων σε όλο το Δημόσιο και ζήτησε «να ενωθούν όλα τα απεργιακά ποτάμια σε ένα, που θα λέει: Εδώ και τώρα αυξήσεις στους μισθούς, αντιμετώπιση της ακρίβειας, 13ος και 14ος μισθός, προσλήψεις προσωπικού».

Στο τέλος της κινητοποίησης ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, Στρατής Δουνιάς, σημείωσε ότι σε πολλές υπηρεσίες η συμμετοχή στην απεργία ξεπέρασε το 90% και ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους.

Στην Κρήτη

Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι και στο Ηράκλειο Κρήτης, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων της πόλης, θέτοντας στο επίκεντρο τις διεκδικήσεις για τις συνθήκες δουλειάς στα δικαστήρια. Οπως σημειώνουν, λόγω της εγκατάλειψης των υποδομών εργάζονται υπό συνθήκες εξοντωτικής σωματικής και ψυχολογικής πίεσης, σε ένα κτίριο γερασμένο, που δεν πληροί τις στοιχειώδεις λειτουργικές προδιαγραφές και τους όρους υγιεινής, ούτε τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας.

Στο πλευρό των απεργών βρέθηκαν η Ηλέκτρα Παρίντα, μέλος του Νομαρχιακού Τμήματος Ηρακλείου της ΑΔΕΔΥ, και ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ.

Η σκυτάλη στους ΟΤΑ αύριο

Την απεργιακή σκυτάλη στο Δημόσιο παίρνουν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, που απεργούν αύριο Παρασκευή, διεκδικώντας μεταξύ άλλων τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει η ΔΑΣ ΟΤΑ, ώστε να δοθεί απάντηση στον κυβερνητικό εμπαιγμό. Και όχι μόνο αυτό, αφού την ώρα που έχει τους εργαζόμενους στην αναμονή και στην ανασφάλεια, καταθέτει την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση (βλ. δίπλα) με την οποία καταργεί και επίσημα τη μονιμότητα στο Δημόσιο και γενικεύει την εργασιακή ομηρία. «Αλλη μια κυβέρνηση, στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, επιδιώκει να χτυπήσει το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία συνολικά!», σχολιάζει η ΔΑΣ ΟΤΑ, θέτοντας το ερώτημα: «Ποιος τους εμπιστεύεται ότι θα νομοθετήσουν για όλους τους εργαζόμενους με προγράμματα ΕΣΠΑ; Και μάλιστα την ίδια στιγμή που με το άρθρο 730 ανοίγει η ίδια ζήτημα για απολύσεις δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων;».

Μπροστά σ' αυτές τις εξελίξεις, η ΔΑΣ καλεί οι εργαζόμενοι να μην είναι δέσμιοι της ατέρμονης διαπραγμάτευσης. «Την Παρασκευή 12 Ιούνη δεν πρέπει να μπει στη δουλειά κανείς, γιατί η επίθεση της κυβέρνησης είναι γενικευμένη και μας αφορά όλους».

Και προβάλλει μεταξύ άλλων τις εξής διεκδικήσεις: Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μαζικές προσλήψεις, κατάργηση της διάταξης Βορίδη και όλων των νόμων που απαγορεύουν τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Να μην απολυθούν οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ

Με την επίθεση στο δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά να γενικεύεται, αφού στο στόχαστρο βρίσκονται ακόμα και οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ που αναλαμβάνουν να στηρίζουν τους ανέργους (!), την αντίθεσή τους στις απολύσεις των εργασιακών συμβούλων εκφράζουν η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ και ο Σύλλογος Συμβασιούχων Εργασιακών Συμβούλων ΔΥΠΑ.

Οπως τονίστηκε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, οι 727 υπό απόλυση σύμβουλοι δουλεύουν τα τελευταία 4 χρόνια στη ΔΥΠΑ, έχοντας προσληφθεί μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, ενώ καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες που σχετίζονται με τη στήριξη των ανέργων, τη σύζευξή τους με θέσεις εργασίας, την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και μια σειρά διοικητικών λειτουργιών των υπηρεσιών.

Με τις συμβάσεις τους να λήγουν στις 30 Ιούνη, ο Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, και η Μαρίνα Πηλίχου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συμβασιούχων Εργασιακών Συμβούλων, υπογράμμισαν ότι η απομάκρυνσή τους θα επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία της ΔΥΠΑ σε μια περίοδο που ο οργανισμός ήδη αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Μετά τις εισηγήσεις πήραν τον λόγο εκπρόσωποι φορέων και κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ανάμεσά τους παρενέβη η Βέτα Πανουτσάκου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας στήριξη στον αγώνα των συμβασιούχων για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Τόνισε ότι αντίστοιχες μάχες δίνουν εργαζόμενοι στους δήμους, στους παιδικούς σταθμούς, στην Εκπαίδευση και στα νοσοκομεία, επισημαίνοντας ότι η υποστελέχωση στο Δημόσιο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Υπογράμμισε δε ότι η διεκδίκηση αφορά και το δικαίωμα των εργαζομένων στη σταθερή εργασία, αλλά και την ανάγκη να παρέχονται υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του λαού.

Παρενέβη επίσης ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, εκφράζοντας τη στήριξη του Κόμματος στον αγώνα των εργαζομένων και χαρακτηρίζοντας «τραγική ειρωνεία» το γεγονός ότι οι εργασιακοί σύμβουλοι που έχουν αναλάβει τη στήριξη των ανέργων βρίσκονται οι ίδιοι αντιμέτωποι με την ανεργία. Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του ΚΚΕ για το ζήτημα, καθώς και στη θέση του για την κατάργηση των άρθρων 102 και 103 του Συντάγματος, που αξιοποιούνται ως επιχείρημα για τη μη μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων. Οπως υπογράμμισε, καθοριστικός παράγοντας για την υπεράσπιση του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι ο οργανωμένος αγώνας των ίδιων των εργαζομένων.