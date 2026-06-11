ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ολοι στο «πόδι», όλοι στον αγώνα για την απεργία στις 24 Ιούνη

Δεκάδες νέοι εργαζόμενοι από τα μεγάλα ξενοδοχεία της Αττικής και από επιχειρήσεις επισιτισμού πήραν μέρος χτες στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού, προετοιμάζοντας την επιτυχία της κλαδικής τους απεργίας στις 24 Ιούνη.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε μάλιστα τη μαζική συμμετοχή στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, που θα αποτελέσει και κορύφωση της αγωνιστικής δράσης των επόμενων μηνών μαζί με εκατοντάδες σωματεία και Ομοσπονδίες από όλη τη χώρα.

Με την αγανάκτηση των εργαζομένων να εντείνεται στα μεγάλα ξενοδοχεία, αφού οι συνθήκες εντατικοποίησης τσακίζουν κορμιά, το Συνδικάτο καλεί αυτή η αγανάκτηση να γίνει φωνή διεκδίκησης μπροστά στην απεργιακή μάχη για υπογραφή τοπικής ΣΣΕ.

Αυτό το κάλεσμα μεταφέρεται με τις καθημερινές περιοδείες στους χώρους δουλειάς, ενώ βρέθηκε και στο επίκεντρο της χτεσινής συζήτησης στη Γενική Συνέλευση, με τους εργαζόμενους να μεταφέρουν πλούσια πείρα.

Στο «πόδι» είναι άλλωστε και τα επιχειρησιακά σωματεία, με συνεδριάσεις και συσκέψεις, ώστε κάθε εργαζόμενος να πάρει στα χέρια του την οργάνωση της απεργίας.

Την ημέρα της απεργίας η προσυγκέντρωση των Συνδικάτων θα γίνει στις 10 π.μ. στα γραφεία της Ενωσης Ξενοδόχων και η απεργιακή συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας, μαζί με τους άλλους κλάδους που εκείνη την ημέρα απεργούν, ενώ η κινητοποίηση μετά θα καταλήξει στο ξενοδοχείο «Electra», του προέδρου του ΣΕΤΕ.

Στην απεργία να ακουστεί δυνατά η δική μας φωνή!

Εκ μέρους του ΔΣ του Συνδικάτου, ο πρόεδρος Γιώργος Στεφανάκης στην εισήγησή του ανέδειξε ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που υπογράφουν τις Συλλογικές Συμβάσεις στον κλάδο με χαρακτηριστικές αναφορές στους συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ στην Ομοσπονδία, που κόπτονται για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία της εργοδοσίας. Ενημέρωσε μάλιστα τους εργαζόμενους ότι συνδικαλιστές αυτών των δυνάμεων σε πρόσφατες περιοδείες στην Κρήτη έφτασαν στο σημείο να εκφράζουν ρατσιστικά σχόλια, όπως ότι «έχουμε γεμίσει Φιλιππινέζους», που κατά τη γνώμη τους δεν ξέρουν να ...υπερασπιστούν το τουριστικό προϊόν!

Το ερώτημα που όπως είπε πρέπει να απαντηθεί είναι το «τι πρέπει να γίνει», αλλά και «το πώς» μπροστά στην απεργία, απέναντι σε κυβέρνηση - μεγαλοξενοδόχους, αλλά και όλα τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Κάλεσε όλους τους εργαζόμενους που εκφράζουν δισταγμό, ακόμα και φόβο, να μπουν στον αγώνα, αναδεικνύοντας και την ευθύνη του Συνδικάτου να απλώσει το χέρι σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να «σηκωθούν».

Αναφερόμενος στην κατάσταση της οικονομίας, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των αστικών επιτελείων ξεκαθαρίζουν πως «κανονικότητα» από δω και μπρος θα είναι οι διαρκείς κρίσεις που θα πληρώνει ο λαός.

«Μας έχουν ζαλίσει τα αυτιά για τους νέους σωτήρες που τάχα θα μας σώσουν», τόνισε αναφερόμενος στις διεργασίες ανάμεσα στα αστικά κόμματα, αναδεικνύοντας ότι έρχονται ξανά να υποσχεθούν μια άλλη καπιταλιστική διαχείριση, όμως είναι οι ίδιοι που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση όλου του αντιλαϊκού πλαισίου. Σε αυτό το έδαφος σημείωσε πως καλλιεργείται η λογική «τα κεφάλια μέσα», η οποία μπορεί και πρέπει να ανατραπεί από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων.

Τόνισε πως για την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι η αιτία είναι οι ίδιοι οι νόμοι που διέπουν το σύστημα της εκμετάλλευσης, η όξυνση των ανταγωνισμών των μονοπωλιακών ομίλων που φτάνουν μέχρι και στον πόλεμο, σέρνοντας τους λαούς στον θάνατο.

Συνεχίζοντας μετέφερε ενδεικτικά παραδείγματα της μεγάλης εντατικοποίησης στα ξενοδοχεία λόγω των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού, όπως στο «Royal» που από 33 καμαριέρες τώρα έχει 24 ή το «Novotel», όπου ο σερβιτόρος κάνει 500 πρωινά!

«Μπορεί να βγει κάτι αν απεργήσω;», είναι ένα ερώτημα που έρχεται, τόνισε. Και σημείωσε ότι η απάντηση βρίσκεται μέσα στην ίδια την οργάνωση, εκεί σπάσει ο φόβος, προσθέτοντας πως χρειάζεται συνεχής αγώνας με στόχο την ανατροπή αυτής της κατάστασης.

Προσέθεσε πως τώρα κρίνεται η ικανότητα όλων στη μαζικοποίηση του Συνδικάτου, στη συμμετοχή στην απεργία, στο κατά πόσο οργανώνεται από τον κάθε εργαζόμενο, αν μπαίνουν νέοι εργαζόμενοι στη μάχη της διεκδίκησης και της οργάνωσης της απεργίας.

Σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις σημείωσε πως το Συνδικάτο απαιτεί τοπική Συλλογική Σύμβαση για την Αττική, τονίζοντας πως αυτός ο αγώνας πρέπει να διαπεράσει τον κάθε χώρο δουλειάς, με τα επιχειρησιακά Σωματεία να μπουν στη μάχη της διεκδίκησης.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε το ψήφισμα της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, καταδικάζοντας τη ρίζα της γυναικείας ανισοτιμίας, το σύστημα της εκμετάλλευσης, με αφορμή τη δολοφονία της Βασιλικής στην Καλαμάτα.

Η σταθερότητά τους είναι η διατήρηση της εκμετάλλευσής μας

Την κατάσταση που επικρατεί στο ξενοδοχείο που εργάζεται, ένα από τα μεγαλύτερα της Αθήνας, μετέφερε ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου στο «Stanley», σημειώνοντας τις κομμένες άδειες και ρεπό, τις καθαρίστριες που κάνουν και τις καμαριέρες και τους εργαζόμενους που γίνονται λάστιχο από το ένα πόστο στο άλλο. Η εργοδοσία, όπως είπε, φτάνει στο σημείο να ρωτάει στις συνεντεύξεις αν κάποιος είναι μέλος του Σωματείου, ενώ για το «φαίνεσθαι» παρουσιάζονται ως «καλοί εργοδότες». Αυτό που καλλιεργούν είναι πως πρέπει να διασφαλίζεται η «σταθερότητα» και οι εργαζόμενοι να συμβιβάζονται με τα ελάχιστα, σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας πως η «σταθερότητά» τους είναι η ένταση της εκμετάλλευσης και η σωρεία εργατικών ατυχημάτων, «για να συνεχίζουν αυτοί να διατηρούν τα κέρδη τους». «Η σταθερότητά τους σημάνει αστάθεια για εμάς», υπογράμμισε τονίζοντας ότι η διέξοδος βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα, στην οργάνωση ενιαίου πανελλαδικού εργατικού κινήματος, κόντρα στα αφεντικά και τις ενώσεις τους, κόντρα στο σύστημα της εκμετάλλευσης.

KFC: Το νέο μας Σωματείο είναι εδώ!

Από το νεοσύστατο Σωματείο των KFC η πρόεδρος τόνισε πως η δημιουργία του Σωματείου τους συνέπεσε με τη μέρα πριν την Εργατική Πρωτομαγιά, παγκόσμια μέρα της εργατικής τάξης.

«Δεν θα δεχτούμε τη σιωπή, τον φόβο και την τρομοκρατία», τόνισε. Αναφερόμενη στις συνθήκες δουλειάς μίλησε για «7/7», δηλαδή δουλειά κάθε μέρα, με απλήρωτες βάρδιες και κομμένα ρεπό, με την εργοδοσία μάλιστα προκλητικά να χαρακτηρίζει «έλλειψη συναδελφικότητας», όταν κάποιος δεν δέχεται να δουλεύει με τέτοιους όρους. Επιπλέον, απολύει χωρίς δισταγμό όποιον τολμάει να σηκώσει κεφάλι, όπως πολύ πρόσφατα με τη στάση εργασίας στα KFC στο Ιλιον, με τους μαζικούς φορείς της περιοχής να είναι στο πλάι των εργαζομένων.

«Μόνο ο λαός σώζει τον λαό, για αυτό φοβούνται την οργάνωσή μας», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε στις κοινές δράσεις με το Σωματείο των «McDonald's», όπως η επίσκεψη - ξενάγηση στην ηρωική Καισαριανή, τιμώντας τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές.

Η δράση του Συνδικάτου είναι που τους φοβίζει

Ξεχώρισε στη ΓΣ η παρέμβαση από τον απολυμένο εργαζόμενο από το ξενοδοχείο «Electra», που ανέδειξε ότι η εργοδοσία του είναι ένας όμιλος με εκατομμύρια κέρδη και επέκταση σε όλη την Ελλάδα, που χτίστηκαν πάνω στο ξεζούμισμα των ίδιων των εργαζομένων. «Οι καμαριέρες δεν μπορούν να περπατήσουν από την κούραση, οι σερβιτόροι τρέχουν από πόστο σε πόστο», σημείωσε, δείχνοντας ποια ακριβώς είναι η κατάσταση μέσα στα ξενοδοχεία του oμίλου, ενώ με «πρακτικάριους» κοιτάνε να βγει η δουλειά.

Πρόσθεσε πως η δράση του Συνδικάτου και η προσπάθεια να σπάσει ο φόβος είναι που ενόχλησε την εργοδοσία, σε σημείο να ψάχνουν τις ...τσάντες των εργαζομένων και να απαγορεύουν την επαφή με το Συνδικάτο. «Φαίνεται τι τους φοβίζει, ας κάνουμε τους εφιάλτες τους πραγματικότητα», τόνισε και κάλεσε στη σημερινή (3 μ.μ.) κινητοποίηση έξω από το ξενοδοχείο.

«Ενας για όλα τα πόστα και όλα τα πόστα σε έναν»: Αυτή την εφιαλτική πραγματικότητα μετέφερε εργαζόμενη και από το ξενοδοχείο «Hayat», αναδεικνύοντας την τεράστια εντατικοποίηση που διαλύει τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Μιλώντας για άλλο ξενοδοχείο, ανέφερε ότι η εργοδοσία έφερε «λευκό χαρτί» στους εργαζόμενους, ώστε να υπογράψουν για 9ωρη απασχόληση, ενώ θα έχει και το δικαίωμα να συμψηφίζει στον μισθό τυχόν «ζημιές» που προκύπτουν πάνω στην εξαντλητική δουλειά. Στα δε ανύπαρκτα μέτρα υγείας και ασφάλειας, σημείωσε πως οι εργαζόμενες κρέμονται κυριολεκτικά από τα τζάμια για να τα καθαρίσουν, ενώ δουλεύουν χωρίς κλιματισμό. Κάλεσε όλους τους εργαζόμενους να οργανωθούν και να σπάσουν στην πράξη τις ορέξεις των εργοδοτών, που οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού τρέχουν να ικανοποιήσουν με τις κατάπτυστες συμβάσεις που υπογράφουν.

Πόλεμος στη ζωή μας

Η γενική γραμματέας του Συνδικάτου και πρόεδρος του Σωματείου στο «Lycabettus» σημείωσε πως στο περιθώριο δύο εβδομάδων για την οργάνωση μιας μεγάλης απεργίας, στόχος είναι η συσπείρωση των εργαζομένων μέσα από γενικές συνελεύσεις, νέες εγγραφές μελών και τη δράση των επιχειρησιακών σωματείων. Μεταφέροντας εικόνα από τους χώρους δουλειάς, αναφέρθηκε στη χρονομέτρηση που εφαρμόζεται στις καμαριέρες σε εμβληματικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο «βραχιόλι» που τοποθετείται σε εργαζόμενους για τον έλεγχο της θέσης και των κινήσεών τους σε ένα ακόμα κεντρικό ξενοδοχείο, στις εξευτελιστικές αμοιβές για τις υπερωρίες σε άλλο κ.ο.κ.

Μόνο ο δρόμος του αγώνα φέρνει αποτελέσματα

Την προσπάθεια για οργάνωση της απεργίας από το «Athens Marriott» μετέφερε εργαζόμενος από το ξενοδοχείο. Μεταφέροντας μάλιστα χειροπιαστά την εικόνα των «δύο πατρίδων» που συγκρούονται, ενημέρωσε ότι στο ξενοδοχείο έγινε και η εκδήλωση «Ποσειδώνια», όπου παρέλασαν εφοπλιστές και μεγαλοξενοδόχοι, με το προσωπικό όπως και όλο τον λαό να τους ακούει να μιλούν για «ευκαιρίες» από την εμπλοκή στον πόλεμο και για την κρίση στη Μ. Ανατολή που αποτελεί «ευκαιρία». Ετσι, όπως είπε ο εργαζόμενος, από τη μία είναι η πατρίδα του μεγάλου κεφαλαίου και των κερδών τους και από την άλλη είναι οι εργαζόμενοι του κλάδου, που βιώνουν την εκμετάλλευση για τα κέρδη και τους πολέμους τους.

Για τη διεκδίκηση νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μίλησε ο εργαζόμενος από το Καζίνο της Πάρνηθας, σημειώνοντας πως στον χώρο δουλειάς του με κινητοποιήσεις απαντούν στο αφήγημα της «ανάπτυξης» που καλλιεργεί η εργοδοσία, καλώντας δηλαδή τους εργαζόμενους να κάνουν ακόμα περισσότερες θυσίες για τα κέρδη. Θύμισε πως οι ίδιοι ήταν που έκαναν 30 μέρες απεργία κατακτώντας τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους. «Οι εργαζόμενοι στο Καζίνο έχουν πείρα», τόνισε και κάλεσε σε ακόμα μεγαλύτερη οργάνωση και ενίσχυση του Συνδικάτου, μπροστά στην απεργία.