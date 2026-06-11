ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η ΕΕ επεκτείνει την αποστολή «IRINI» για να επιβιβάζεται σε πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Πολύ σοβαρή κίνηση κλιμάκωσης, που απειλεί να μετατρέψει τη Μεσόγειο σε πεδίο μάχης

Σε πεδίο μάχης μετατρέπονται όλο και περισσότερο η θάλασσα και οι θαλάσσιες μεταφορές Ενέργειας και εμπορευμάτων, και ο κίνδυνος ανάφλεξης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

Η ΕΕ εξουσιοδοτεί πολεμικά πλοία να σταματούν πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλους» στη Μεσόγειο. Από την πλευρά της και η Μόσχα έχει ήδη λάβει απόφαση ότι το Πολεμικό Ναυτικό της μπορεί να συνοδεύει εμπορικά πλοία ή τάνκερ, επομένως είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ρωσικά και ευρωπαϊκά πλοία να εμπλακούν σε σύρραξη μεταξύ τους.

Τη Δευτέρα οι υπουργοί Αμυνας της ΕΕ συνεδρίασαν άτυπα στην Κύπρο και αποφάσισαν την επέκταση της εντολής της επιχείρησης «IRINI», της ναυτικής της αποστολής στη Μεσόγειο, η οποία αρχικά είχε συσταθεί για την επιβολή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη. Τώρα τα πολεμικά πλοία της «IRINI» θα μπορούν να σταματούν και να ελέγχουν πλοία ύποπτα ότι ανήκουν στον ρωσικό «σκιώδη στόλο», δηλαδή ότι μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις, είτε είναι παλιά πλοία, είτε δεν είναι ασφαλισμένα κ.λπ.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κ. Κάλας, από την Κύπρο όπου βρέθηκε, εξήγησε ότι στο εξής η μεσογειακή ναυτική δύναμη της ΕΕ έχει την εξουσιοδότηση να επιβιβάζεται σε πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου». Και ότι η κίνηση αυτή στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, και στη μείωση των εσόδων της Μόσχας για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.





Χθες η Ρωσία καταδίκασε την απόφαση της ΕΕ, δηλώνοντας ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα νομικά και άλλα μέτρα για την προστασία τους. Το ρωσικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε την ΕΕ ότι εκφοβίζει εμπορικά πλοία, υποστήριξε πως ο όρος «σκιώδης στόλος» είναι «πολιτική κατασκευή» της ΕΕ και κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου».

Σε αυτήν τη συγκυρία, οι ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις χτύπησαν το δεξαμενόπλοιο «West Horizon» στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο χαρακτήρισαν μέρος του ρωσικού «σκιώδους στόλου», όπως ανακοίνωσε χθες το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.

Νέο πακέτο κυρώσεων, με το πετρέλαιο και τον «σκιώδη στόλο» στο επίκεντρο

Την ίδια στιγμή η ΕΕ αυξάνει την πίεση στη Ρωσία για να δεχτεί κατάπαυση του πυρός και να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ από την πλευρά της και η Μόσχα παραμένει ανυποχώρητη στους στόχους της στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 21ο πακέτο, με στόχο τις πωλήσεις πετρελαίου, τον «σκιώδη στόλο», τις τράπεζες, τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων, τα μέταλλα, τα αλιευτικά προϊόντα και τους στρατιώτες που συμμετείχαν στην ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία.

Η πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε την Τρίτη από την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έρχεται καθώς οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να μπουν στις διαπραγματεύσεις για να επιβάλουν τους δικούς τους όρους στον γεωπολιτικό συσχετισμό δύναμης και στη μοιρασιά της «λείας».

Ετσι, στόχος των νέων κυρώσεων είναι να αναγκάσουν τη Μόσχα να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις. «Ο στόχος του πακέτου μας δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής: Θέλουμε να διατηρήσουμε την πλήρη ένταση των κυρώσεών μας».

Σχετικά με το ανώτατο όριο τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί το πλαφόν έως τον Γενάρη Φλεβάρη του 2027 και να διατηρηθεί το ανώτατο όριο τιμής ως έχει τώρα: 44,10 δολάρια ανά βαρέλι.

Νωρίτερα φέτος η Κομισιόν υπέβαλε σχέδιο πλήρους απαγόρευσης όλων των ναυτιλιακών υπηρεσιών, όπως τραπεζικές, ασφάλειες κ.λπ. Η απαγόρευση, την οποία υποστήριζαν οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες, έχασε τη δυναμική της μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η Επιτροπή προτείνει να συμπεριλάβει στη μαύρη λίστα 30 πλοία από τον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμψει τις κυρώσεις. Σε περισσότερα από 600 από αυτά τα σκάφη έχει απαγορευτεί η πρόσβαση σε λιμάνια και υπηρεσίες της ΕΕ, ενώ κι άλλα πλοία και υποδομές - όπως λιμάνια και διυλιστήρια - που βοηθούν τις δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» θα μπουν επίσης στη μαύρη λίστα, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Στο μεταξύ, ανάμεσα στα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ υπάρχουν αντιθέσεις για τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, κάτι που επίσης μεγαλώνει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντ. Τουσκ εξέφρασε δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η χώρα του αποκλείεται από το σχήμα ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων, αφότου οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο την Κυριακή και δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

«Μίλησα με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μελόνι, η οποία δεν είναι ενθουσιασμένη με την ύπαρξη αυτού του σχήματος (σ.σ. Ε3)», δήλωσε ο Τουσκ και ξεκαθάρισε: «Οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία δεν συμμετέχει η Πολωνία δεν θα είναι δεσμευτική για την Πολωνία».

«Μη αναστρέψιμη» η ένταξη της Ουκρανίας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ

Στο πολιτικό επίπεδο επίσης κλιμακώνεται η σύγκρουση. Οι ηγέτες οκτώ σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών, που συναντήθηκαν την Τρίτη στο Ταλίν, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη «μη αναστρέψιμη πορεία» της Ουκρανίας προς την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ «το συντομότερο δυνατόν». Πρόκειται για όρους - ιδιαίτερα σε σχέση με το ΝΑΤΟ - τους οποίους απορρίπτει η Ρωσία.

Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Ισλανδίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας συνεδρίασαν στην εσθονική πρωτεύουσα, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου.

«Η Ουκρανία είναι στρατηγικός εταίρος ασφαλείας για το ΝΑΤΟ, συμβάλλοντας άμεσα στην ευρωατλαντική ασφάλεια, χάρη στην εμπειρία της στο πεδίο της μάχης, στην τεχνολογική της καινοτομία και στις βιομηχανικές της ικανότητες», υπογράμμισαν οι 8 ηγέτες και εξέφρασαν την υποστήριξή τους «στη μη αναστρέψιμη πορεία της προς μια πλήρη ευρωατλαντική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της ένταξής της στο ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, οι ηγέτες των βαλτικών και των σκανδιναβικών χωρών χαιρέτισαν στο Ταλίν την «πρόοδο που έχει σημειωθεί» από το Κίεβο στην πορεία του προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τάχθηκαν υπέρ της έναρξης «χωρίς καθυστέρηση» του συνόλου των φακέλων διαπραγμάτευσης Ιούνη - Ιούλη 2026, εκτιμώντας ότι «η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν».

Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα αποτελούσε μέρος των «βασικών εγγυήσεων ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη».

Βουλγαρία: Δεν θα παρέχει πλέον όπλα στην Ουκρανία

Στο μεταξύ, χθες ο νεοδιορισθείς υπουργός Αμυνας της Βουλγαρίας Ντίμιταρ Στογιάνοφ δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα παράσχει πλέον όπλα στην Ουκρανία, και κάλεσε τη Μόσχα και το Κίεβο να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, της οποίας ηγείται ο πρώην Πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ορκίστηκε τον περασμένο μήνα.

Στη Βουλγαρία, κράτος - μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με στρατηγική θέση στη Μαύρη Θάλασσα, οι αντιθέσεις στο εσωτερικό της αστικής τάξης έχουν επανειλημμένα εκφραστεί και στη στάση της χώρας στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση. Το 2024 και το 2025 η Σόφια παρέδωσε στην Ουκρανία αντιαρματικούς πυραύλους, τεθωρακισμένα οχήματα, όλμους, αντιαεροπορικά πυροβόλα και οβιδοβόλα, όπως και όπλα πεζικού, μετά την αλλαγή της πολιτικής της.

Το 2022 και το 2023 δεν εξήγαγε επισήμως όπλα και πολεμοφόδια στην Ουκρανία, αντίθετα εξήγαγε κυρίως σε Ευρωπαίους μεσάζοντες, με τους Βούλγαρους αξιωματούχους να δηλώνουν πως δεν μπορούσαν να ελέγξουν τι έκαναν οι αγοραστές με αυτές τις εξαγωγές.

Τον Μάρτη Ουκρανία και Βουλγαρία κατέληξαν σε 10ετή διμερή συμφωνία «συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας», η οποία περιλαμβάνει την από κοινού παραγωγή «αμυντικών» όπλων, ανταλλαγή πληροφοριών και έναν ενεργειακό διάδρομο μέσω του οποίου θα διοχετεύονται στην Ουκρανία έως 10 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.