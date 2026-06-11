ΠΑΚΙΣΤΑΝ - ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Νέες «στοχευμένες» επιδρομές του Ισλαμαμπάντ

Τον θάνατο τουλάχιστον 26 ατόμων προκάλεσαν νέες αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στη μεθόριο με το Αφγανιστάν, καθώς η κατάσταση μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τεταμένη και οι εκατέρωθεν κατηγορίες για «πρόκληση αστάθειας» αυξάνονται.

Η πακιστανική πλευρά χαρακτήρισε τα πλήγματα «ακριβή και σταθμισμένα», υποστηρίζοντας ότι τα θύματα συνδέονταν με τους Πακιστανούς Ταλιμπάν, που επιμένει ότι τους «ανέχεται» η σημερινή ηγεσία στην Καμπούλ. Από τη μεριά της, η αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν ισχυρίστηκε ότι τουλάχιστον 13 από τους νεκρούς ήταν άμαχοι, οι 11 μάλιστα παιδιά, ενώ άλλα 14 γυναικόπαιδα τραυματίστηκαν. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, κατηγόρησε τις πακιστανικές αρχές για παραβίαση του αφγανικού εναέριου χώρου και είπε ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν σπίτια στις επαρχίες Κουνάρ, Χοστ και Πακτίκα.

Ο δε Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ είπε ότι σχεδιάστηκαν «σταθμισμένες επιθέσεις» κατά μήκος της μεθορίου, και ότι «με βάση αξιόπιστες πληροφορίες έγινε επιλεκτική στοχοποίηση κρησφύγετων και στρατοπέδων με ακρίβεια». Πρόσθεσε πως καταστράφηκαν ολοσχερώς ένα κέντρο εκπαίδευσης, ένα κρησφύγετο και μία κρυψώνα πυρομαχικών.