Πέμπτη 11 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Στη Θεσσαλονίκη

Παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς μπροστά στην απεργία στις 24 Ιούνη και στην απεργιακή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, που θα γίνει στις 10 π.μ. μπροστά στο ξενοδοχείο «Electra Palace», προγραμματίζει και το τοπικό κλαδικό Συνδικάτο, ΣΕΤΕΠΕ.

Ηδη έχει πραγματοποιήσει περιοδείες σε επισιτιστικές πιάτσες σε Τούμπα και Εύοσμο, και σήμερα Πέμπτη προγραμματίζει περιοδείες σε επισιτιστικές πιάτσες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στα Λαδάδικα.

Αύριο Παρασκευή θα γίνει περιοδεία στα ξενοδοχεία «Makedonia Palace» - «Queen Olga» και στα ξενοδοχεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 13/6 στα ξενοδοχεία στα δυτικά της πόλης - ΜΕΤ - «Porto Palace» - «Lazart», την Τρίτη 16/6 σε καταστήματα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, και την Τετάρτη 17/6 στο «Regency Casino» και στα ξενοδοχεία στα ανατολικά, «Hyaat» και «September».

Παράλληλα, για την οργάνωση της απεργίας θα πραγματοποιηθούν οι εξής συσκέψεις: Τη Δευτέρα 15/6 στις 6.30 μ.μ. στην Τούμπα, στο Πολιτιστικό Κέντρο. Την Πέμπτη 18/6 στις 7 μ.μ. στον Εύοσμο, στην πλατεία. Και την Παρασκευή 19/6 στις 7 μ.μ. στην Καλαμαριά, στον πεζόδρομο.

    

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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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