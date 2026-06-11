ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Απήργησαν ενάντια στις οδυνηρές συνέπειες της «απελευθέρωσης»

Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν χτες χιλιάδες εργαζόμενοι στιςδιεκδικώντας αξιοπρεπείς μισθούς και καταγγέλλοντας τις οδυνηρές συνέπειες που φέρνει η «απελευθέρωση» του κλάδου τόσο για το προσωπικό όσο και για το επιβατικό κοινό.

Τα συνδικάτα του κλάδου καταγγέλλουν ότι το εισόδημα των εργαζομένων εξανεμίζεται από τον αυξανόμενο πληθωρισμό και την ακρίβεια που «καλπάζει», ενώ την ίδια στιγμή η παράδοση των σιδηροδρομικών μεταφορών στις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας συμπιέζει διαρκώς τις εργατικές κατακτήσεις στον κλάδο και «αναπροσαρμόζει» τις Συλλογικές Συμβάσεις με βάση την κερδοφορία των εταιρειών του κλάδου, που ξεφυτρώνουν σαν τα «μανιτάρια» κυνηγώντας κομμάτια της αγοράς που μεγαλώνει, και μέσα από το «κομμάτιασμα» του σιδηρόδρομου (κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση κ.λπ.).

Το «άνοιγμα» της σιδηροδρομικής αγοράς, που δίνει «ευκαιρίες» σε όλο και περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες να καρπωθούν κέρδη από την εμπορευματοποίηση της μεταφοράς - μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών, για τους εργαζόμενους ισοδυναμεί με εκβιασμούς για να δουλέψουν στις νέες «ιδιωτικές οντότητες» που δημιουργούνται. «Λιγότερες μέρες ανάπαυσης και περισσότερες ώρες δουλειάς» είναι αυτά που προτείνονται στους εργαζόμενους «για να μη χάσουν την δουλειά τους», όταν ένα μέρος του συγκοινωνιακού έργου αλλάζει «διαχειριστή» μετά από κάποιον διαγωνισμό, όπως εξηγούν οι εργαζόμενοι. Οι Συμβάσεις Εργασίας που μπορεί να ισχύουν για το προσωπικό μιας εταιρείας δεν καλύπτουν το σύνολό του. «Η αναταραχή που θα προκληθεί στις εργασιακές συνήθειες είναι τέτοια που οι πιο ευάλωτοι υποφέρουν: Μόνο από την αρχή του 2026 και μόνο στον SNCF (σ.σ. τον γαλλικό ΟΣΕ) έχουν καταγραφεί 13 αυτοκτονίες», υπογράμμιζαν συνδικαλιστές στην εφημερίδα «20minutes.fr».

Αξιοποιώντας και τη χτεσινή απεργία οι εργαζόμενοι σε διάφορες περιοχές προχώρησαν σε Γενικές Συνελεύσεις, συζητώντας μέτρα για τη συνέχιση του αγώνα τους, τον συντονισμό της δράσης ανάμεσα σε όλες τις ειδικότητες του κλάδου, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία κ.λπ.

Την ολόπλευρη αλληλεγγύη του στους απεργούς σιδηροδρομικούς της Γαλλίας εξέφρασε σε ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό ΜΕτωπο, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Ο αγώνας των σιδηροδρομικών της Γαλλίας είναι αγώνας ενάντια στην πολιτική της ΕΕ για την εμπορευματοποίηση και "απελευθέρωση" των σιδηροδρομικών μεταφορών. Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι σιδηρόδρομοι παραδίδονται κομμάτι - κομμάτι στα επιχειρηματικά συμφέροντα, με κριτήριο όχι την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του λαού αλλά την κερδοφορία. Γι' αυτό τα σιδηροδρομικά εγκλήματα στα Τέμπη, στην Ισπανία, στην Τσεχία, στη Σλοβακία, αλλά και τα εγκλήματα στις συγκοινωνίες γενικότερα, όπως αυτά στη Γερμανία και στη Σουηδία, δεν είναι παρά μια κανονικότητα για την πολιτική του κόστους - οφέλους».