ΔΑΝΙΑ

Συντονισμένη επίθεση κατά των εργαζομένων σε όλη την ΕΕ

søren danholm andersen

Σε εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκή Ενωση και εργασιακά δικαιώματα» την Παρασκευή 5 Ιούνη στην Κοπεγχάγη, την οποία διοργάνωσαν τοκαι το, μέλος τηςμίλησε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ

Ανάμεσα σε άλλα σημείωσε: «Η σημερινή ομιλία πραγματοποιείται σε μια χώρα που για δεκαετίες προβαλλόταν ως παράδειγμα της λεγόμενης "κοινωνικής Ευρώπης". Σήμερα, όμως, ακόμα και εδώ στη Δανία αποδεικνύεται με τον πιο καθαρό τρόπο πως όταν πρόκειται για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, για την ανταγωνιστικότητα και πλέον για την πολεμική οικονομία, τα εργατικά δικαιώματα θεωρούνται κόστος που πρέπει να περιοριστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι η δανέζικη κυβέρνηση προχώρησε στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 χρόνια, και μάλιστα όταν παράλληλα προωθείται η παιδική εργασία από τα 13, δηλαδή μια ολόκληρη γενιά εργαζομένων καλείται να δουλεύει από τα παιδικά χρόνια μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και αυτό παρουσιάζεται ως "αναγκαία μεταρρύθμιση" για να αντέξει η οικονομία και το ασφαλιστικό σύστημα, με το κριτήριο που αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες ως "κόστος".

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε εξελίξεις που επηρεάζουν συνολικά τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Γινόμαστε μάρτυρες αλλαγών στην εργατική νομοθεσία, εξελίξεων που διαμορφώνονται σε βάρος των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη, αλλά και για το τι προετοιμάζεται τα επόμενα χρόνια, μέσα στις συνθήκες της λεγόμενης πολεμικής οικονομίας. Δηλαδή τη στρατηγική της ΕΕ, των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων, που απαιτεί νέα μέτρα σε βάρος της εργατικής τάξης για να διασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία του κεφαλαίου. Βλέπουμε παντού στην Ευρώπη να προωθούνται ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις. Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, χτύπημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, διάλυση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, επέκταση της τηλεργασίας και της εργασίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών, χωρίς δικαιώματα. Ολα αυτά παρουσιάζονται ως "εκσυγχρονισμός", ως "προσαρμογή στις νέες συνθήκες", ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν επιστροφή σε εργασιακές συνθήκες προηγούμενων αιώνων.

Σήμερα, με πρόσχημα την "ανταγωνιστικότητα" απέναντι στις ΗΠΑ και στην Κίνα, και με αφορμή τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που μαίνονται στην περιοχή μας και διεθνώς, η ΕΕ προωθεί ακόμα πιο επιθετικά τη λεγόμενη πολεμική οικονομία. Η Δανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, η βαθύτερη εμπλοκή στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η συζήτηση για "ανθεκτικότητα" της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, συνδυάζονται με πίεση για περισσότερα χρόνια δουλειάς, μεγαλύτερη "ευελιξία" και περιορισμό κοινωνικών δαπανών.

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση το κρίσιμο ερώτημα είναι: Ποιος δρόμος μπορεί να εξασφαλίσει πραγματικά τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων; Γιατί οι λαοί της Ευρώπης, των κρατών - μελών της ΕΕ, δεν αξίζουν τέτοια χαμοζωή. Η ίδια η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αλλάξει υπέρ των λαών, να μετατραπεί σε "Ευρώπη των εργαζομένων", όπως συστηματικά καλλιεργούνται αυταπάτες από τις πολιτικές δυνάμεις που διαχειρίζονται τον καπιταλισμό. Η πείρα δείχνει ότι δεν υπάρχουν φιλολαϊκές λύσεις μέσα στα όρια του συστήματος και της στρατηγικής της ΕΕ. Οσοι υπόσχονται "κοινωνική Ευρώπη", "δίκαιη ανάπτυξη", καλλιεργούν αυταπάτες.

Η ελπίδα βρίσκεται στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων, στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, στην ενίσχυση των σωματείων, των ταξικών αγώνων, της συλλογικής διεκδίκησης.

Οι μεγάλες κατακτήσεις των εργαζομένων δεν χαρίστηκαν ποτέ. Το 8ωρο, οι Συλλογικές Συμβάσεις, η Κοινωνική Ασφάλιση, η προστασία της μητρότητας, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες και συγκρούσεις. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος που θα βάλει ακόμα πιο αποφασιστικά στο επίκεντρο τον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, προβάλλοντας τις τεράστιες δυνατότητες που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της ανθρώπινης εργασίας, από την ανάπτυξη των μέσων παραγωγής και της επιστήμης.

Ο σοσιαλισμός δεν είναι ουτοπία, ούτε σύνθημα για το μέλλον. Είναι η ρεαλιστική απάντηση στις αντιφάσεις και στα αδιέξοδα του σημερινού συστήματος, στον 21ο αιώνα».

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης συνδικαλιστές, εκπρόσωποι εργαζομένων από τους κλάδους των Οικοδομών, των Ταχυμεταφορών και των Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά και εκπρόσωπος του Δανέζικου ΚΚ.