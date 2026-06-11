ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Βίαια επεισόδια από ακροδεξιές ομάδες μετά από επίθεση με μαχαίρι

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στο Μπέλφαστ και σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, με ακροδεξιές ομάδες να εκμεταλλεύονται το μαχαίρωμα ενός 40χρονου από Σουδανό για να οργανώσουν ρατσιστικές - αντιμεταναστευτικές «διαμαρτυρίες».

Στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας ακροδεξιοί απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι η οποία αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν.

Ενα βίντεο της επίθεσης, με σκληρές εικόνες, κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κείτεται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει τον λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε τον δράστη, χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο.

Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία ανέφερε πως πρόκειται για Σουδανό. Το θύμα, κοντά στα 40 του χρόνια, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από το βράδυ της Τρίτης εκατοντάδες ακροδεξιοί - μεταξύ τους πολλοί κουκουλοφόροι - είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ. Ομάδες κουκουλοφόρων έβαλαν φωτιά σε σπίτια και αυτοκίνητα, έσπασαν πόρτες και παράθυρα σε καταστήματα. Στην ανατολική πλευρά του Μπέλφαστ κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν σε κατοικίες. Παράλληλα πυρπολήθηκε λεωφορείο, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες διακόπηκαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν στη Γλασκόβη, όπου η αστυνομία έστησε κλοιούς για να εμποδίσει εκατοντάδες ακροδεξιούς να περάσουν από το κέντρο της πόλης, καθώς άλλοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Εδιμβούργου και στο Αϊρ.

Δεξιοί σχολιαστές από την Αγγλία και τις ΗΠΑ, μεταξύ τους ο βουλευτής Ρούπερτ Λόου και ο μεγαλοεπιχειρηματίας Ιλον Μασκ, ιδιοκτήτης του «X», έκαναν αναρτήσεις σχετικά με την επίθεση. Ο Μασκ κοινοποίησε μια λίστα με πιθανές περιοχές διαμαρτυρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και έγραψε: «Μόνο με διαμαρτυρίες, επαναλαμβανόμενα και δυνατά, θα υπάρξει κάποια αλλαγή!».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε τις «ταραχές» στο Μπέλφαστ και «όσους τις ενθάρρυναν στο διαδίκτυο».

Αντίστοιχα σκηνικά έχουν συμβεί και παλιότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.