ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Οι ΗΠΑ ελπίζουν σε «μια θετική σχέση» με τη νέα κυβέρνηση

Την τακτική τους για την αναβάθμιση της συνεργασίας τους και με την Κολομβία μελετά η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ενόψει και του β' γύρου των προεδρικών εκλογών που θα γίνουν στην Κολομβία, την 21η Ιούνη, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ ιεραρχούν στοχευμένα την ενίσχυση της γεωπολιτικής τους επιρροής σε όλη τη Λατινική Αμερική και το Δυτικό Ημισφαίριο.

Μετά και από τον α' γύρο των εκλογών (όπου πρώτος τερμάτισε ο ακροδεξιός Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, με 43,7% και δεύτερος ο σοσιαλδημοκράτης Ιβάν Σεπέδα, με 40,9%), δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του αμερικανικού Κογκρέσου έκθεση για τις «επιπτώσεις της κατάστασης στην Κολομβία για την πολιτική των ΗΠΑ», που σημειώνει ότι «οι σχέσεις ΗΠΑ - Κολομβίας έχουν ενταθεί στη διάρκεια της θητείας της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ εν μέσω διαφορών της κυβέρνησης με τον (σ.σ. σοσιαλδημοκράτη και υποστηρικτή του Σεπέδα, σημερινό Πρόεδρο) Πρόεδρο Γκ. Πέτρο.

Τονίζεται δε ότι επιλογές όπως «η απόφαση της Κολομβίας να υπογράψει σχέδιο συνεργασίας με την Κίνα για την πρωτοβουλία "Belt and Road" συνέβαλαν στις εντάσεις», ωστόσο είναι χαρακτηριστικό ότι η συνάντηση Πέτρο - Τραμπ τον περασμένο Φλεβάρη, στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζεται «εγκάρδια».

Αποτυπώνοντας δε τις αυξημένες προσδοκίες που διατηρεί το αμερικανικό μεγάλο κεφάλαιο για τη συνεργασία του με τη συγκεκριμένη λατινοαμερικανική χώρα, η έκθεση αναφέρει: «Ο επόμενος Πρόεδρος της Κολομβίας μπορεί να επιδιώξει μια θετική σχέση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο κορυφαίος οικονομικός εταίρος της Κολομβίας και πηγή ασφάλειας και ανθρωπιστικής υποστήριξης», ενώ εντοπίζοντας τα περιθώρια που κάθε υποψήφιος μπορεί να διευρύνει στη συνεργασία των δύο χωρών, διαπιστώνεται: «Ο Σεπέδα θεωρείται λιγότερο πολωτικός από τον Πέτρο», ενώ «ο ντε λα Εσπριέγια έχει υποσχεθεί να συμμετάσχει στις πρωτοβουλίες περιφερειακής ασφάλειας του Προέδρου Τραμπ για την καταπολέμηση των καρτέλ της Αμερικής και της Ασπίδας της Αμερικής». Ακόμα, εντοπίζεται ότι ο Σεπέδα προκρίνει τη «μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ενώ ο ντε λα Εσπριέγια «φέρεται να ευνοεί τη μείωση των επενδυτικών περιορισμών, τον περιορισμό των κανονισμών και την προώθηση της ανάπτυξης υδρογονανθράκων».

Στο μεταξύ, προχτές δικαστήριο στην πρωτεύουσα Μπογκοτά αποφάσισε ότι πρέπει να «αποσυρθεί κάθε πολιτική προπαγάνδα» που περιέχει «τη σημαία» της Κολομβίας, εικόνες με «στρατιωτικούς και αστυνομικούς θεσμούς», καθώς και «ο χαιρετισμός και τα εμβλήματά τους» από την προεκλογική εκστρατεία. Το επιτελείο του ντε λα Εσπριέγια αντέδρασε έντονα, ενώ οι συνεργάτες του ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης.