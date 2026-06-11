ΚΟΥΒΑ

Απαντάει στις ασφυκτικές πιέσεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού

Καθώς μέρα με τη μέρα κλιμακώνεται η επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού κατά της Κούβας και το ένα πακέτο κυρώσεων διαδέχεται το άλλο, με το τελευταίο να θέτει στο στόχαστρό του και τον Πρόεδρο της Κούβας και Α' Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚ Κούβαςη Κούβα, η ηγεσία και ο λαός της προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια.

Ο Πρόεδρος της χώρας, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στο διαδικτυακό ισπανικό μέσο «elDiario.es», σημείωσε με έμφαση ότι ο σημερινός αποκλεισμός - που περιλαμβάνει και το ενεργειακό μπλοκάρισμα - είναι βάναυσος και εγκληματικός για τον κουβανικό λαό. Εκανε μια εκτενή αναδρομή στον υπερεξηντάχρονο αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, που ειδικά την τελευταία δεκαετία έχει ενταθεί για να φτάσει στην σημερινή ασφυκτική κατάσταση, από τον Γενάρη και μετά, επιδιώκοντας να στραγγαλίσει τον λαό τόσο με την πείνα όσο και με την απειλή για την υγεία του.

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς λόγω ελλείψεων στην Ενέργεια και σε ιατρικά εφόδια έχει δημιουργηθεί μια λίστα αναμονής για χειρουργεία με πάνω από 100.000 Κουβανούς ασθενείς, μεταξύ τους τουλάχιστον 12.000 παιδιά, ενώ το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, που ήταν από τα χαμηλότερα στον κόσμο, 4/1000 γεννήσεις, έχει επιδεινωθεί σε 9/1000 λόγω των ελλείψεων σε απαραίτητα εφόδια.

Μίλησε για τις τιτάνιες προσπάθειες που κάνει το λαϊκό κράτος, με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την παραγωγή τροφίμων. Σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται και με τα τελευταία μέτρα - κυρώσεις όπου ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην Κούβα, κυρίως στον Τουρισμό, λόγω των πιέσεων των ΗΠΑ φεύγουν από το νησί. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ισπανικές «Iberostar» και «Melia» και καναδικές εταιρείες, ενώ και οι συναλλαγές που γίνονταν με Visa και Μastercard έχουν διακοπεί.

Απαντώντας στις απειλές περί στρατιωτικής επίθεσης στην Κούβα, ο Μιγκέλ Ντίας Κανέλ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε διάλογο, θέλουμε να απομακρυνθούμε από την αντιπαράθεση. Αλλά δεν φοβόμαστε τον πόλεμο και προετοιμαζόμαστε σε περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε στρατιωτική επιθετικότητα.

Προετοιμαζόμαστε με την έννοια του στρατιωτικού μας δόγματος, που είναι ο Πόλεμος Ολου του Λαού. Δεν πρόκειται για επιθετικό δόγμα αλλά για αμυντικό, με τη συμμετοχή ολόκληρου του πληθυσμού για την υπεράσπισή μας. Και, στον βαθμό που είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, αυτό χρησιμεύει και ως αποτρεπτικό μέσο, καθότι η εισβολή στην Κούβα θα κόστιζε εκατοντάδες χιλιάδες κουβανικές ζωές, αλλά θα κόστιζε επίσης στον εισβολέα μεγάλες ανθρώπινες απώλειες και μεγάλες απώλειες σε κάθε είδους πόρους.

(...) Πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την πολιτική μέγιστης πίεσης στοιχηματίζουν σε τρία σενάρια:

Το πρώτο είναι να χρησιμοποιήσουν τον οικονομικό στραγγαλισμό για να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή και στη συνέχεια, με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας, να χρησιμοποιήσουν αυτήν την κοινωνική αναταραχή για να δικαιολογήσουν την επέμβασή τους στη χώρα. Εχουμε ήδη παραδείγματα αυτού - έχουμε την Αϊτή. Η Αϊτή έλαβε ανθρωπιστική βοήθεια, η Αϊτή έχει δεχτεί επεμβάσεις περισσότερες από μία φορές, και η Αϊτή δεν έχει ευημερήσει. Αντίθετα, η Αϊτή φτωχαίνει ολοένα και περισσότερο, ο λαός της ζει σε ολοένα και πιο δύσκολες συνθήκες. Αυτά τα ψέματα, στα οποία βασίζεται η φιλοσοφία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, έχουν ήδη αποδειχθεί ιστορικά ψευδή.

Ενα δεύτερο σενάριο είναι η επιδίωξη ενός καταναγκαστικού διαλόγου μέγιστης πίεσης με την Κούβα για την κατάληψη του ελέγχου της κουβανικής οικονομίας, την οικονομική κατοχή της χώρας. Αυτό θα τους έδινε στη συνέχεια τη δυνατότητα να επιφέρουν μια αλλαγή στο πολιτικό σύστημα, η οποία αποτελεί τη μεγάλη επιδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και ένα τρίτο σενάριο είναι αυτό της στρατιωτικής επιθετικότητας. Αλλά δεν δημιουργήσαμε εμείς αυτά τα σενάρια. Είναι τα σενάρια που προτείνουν, τα σενάρια που αποτελούν μέρος της ρητορικής τους, τα σενάρια που συζητούνται συνεχώς από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως έχουμε το δικαίωμα να αμυνθούμε, να προετοιμαστούμε να αμυνθούμε, ώστε να μην υπάρξει έκπληξη και ήττα».

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα υπηρεσιών των ΗΠΑ δικαιώνουν την Κούβα

Στο μεταξύ, χθες η εφημερίδα «Granma» δημοσίευσε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα μιας σειράς αμερικανικών υπηρεσιών σχετικά με την υπόθεση της κατάρριψης των δύο αεροσκαφών της οργάνωσης «Αδέλφια σε διάσωση», της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, από την κουβανική Αεροπορία όταν παραβίαζαν τον εναέριο χώρο της Κούβας τον Φλεβάρη του 1996. Γι' αυτήν την ενέργεια η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέδωσε προκλητικά ένταλμα σύλληψης του ηγέτη της Επανάστασης, Ραούλ Κάστρο, που τότε ήταν υπουργός Αμυνας. Από τα έγγραφα αποδεικνύεται ότι έναν χρόνο πριν το συμβάν και τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της κουβανικής πλευράς, η υπηρεσία της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (FAA) ζητούσε να ανακληθούν οι άδειες για τις πτήσεις που συντόνιζε ο ηγέτης της αντικουβανικής μαφίας, Χοσέ Μπασούλτο. Επίσης, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (ΝSA) ζητούσε να αποφευχθούν ενέργειες που «μπορεί να οδηγήσουν σε κρίση, αν η Κούβα ενεργήσει για να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητα από τις προκλητικές εισβολές των "Αδελφών σε διάσωση"». Καταρρίπτονται έτσι όλες οι κατηγορίες που απευθύνονται 30 χρόνια μετά, από τη σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ.