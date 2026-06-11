Επανεκδόσεις και αφιερώματα

Κινηματογραφική εβδομάδα με αρκετές επανεκδόσεις, πολλές διαφορετικές προβολές στους κινηματογράφους και ελάχιστες νέες ταινίες στη διανομή, ανάμεσά τους και την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ μετά το «The Fabelmans». Οι επίσημες επανεκδόσεις της εβδομάδας είναι αρκετές, ενώ πραγματοποιείται και πληθώρα αφιερωμάτων, όπως επίσης τοπουΓια να μάθετε το πλήρες πρόγραμμα του 16ου AOAFF και πληροφορίες για τις προβολές επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες aiff.gr και aoaff.gr. Παράλληλα,συμπράττουν για πρώτη φορά, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο κοινό αφιερωματικό πρόγραμμα από 10 Ιούνη έως 29 Ιούλη, το οποίο περιλαμβάνει τα αφιερώματα «Ghibli Nights + 1» («Studio Ghibli» και Χαγιάο Μιγιαζάκι), «Kaurismaki Malt» («Μια βαθιά υπόκλιση στον Φινλανδό μετρ Ακι Καουρισμάκι») και «D. Lynch x 3» (ένα αφιέρωμα στα σκοτεινά μυστήρια και στα μονοπάτια του υποσυνείδητου, μέσα από το βλέμμα του Ντέιβιντ Λιντς). Δεν ξεχνάμε τογια 3η βδομάδα. Την επόμενη βδομάδα ένα νέο φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας,Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κίνας 2026 θα μας γνωρίσει τη σύγχρονη κινεζική κινηματογραφική παραγωγή, μέσα από 8 νέες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ταινιοθήκης, https://tainiothiki.gr/

Οσον αφορά τις επανεκδόσεις: «SOS Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» («Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb», 1965) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, «Blow Up» (1966) του Μικελάντζελο Αντονιόνι, «Οι Αλλοι» («The Others», 2001) του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ.

Ημέρα Αποκάλυψης / Disclosure Day / Στίβεν Σπίλμπεργκ / 2026 / 145 λεπτά

Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης.

Ο «μεγάλος παραμυθάς» του Χόλιγουντ επέστρεψε με ταινία για εξωγήινους, χρόνια μετά τις ταινίες «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» και «E.T. ο Εξωγήινος». Βρισκόμαστε στα πρόθυρα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, όπως πληροφορούμαστε από τα δελτία ειδήσεων, που μιλούν για τη Βόρεια Κορέα (!), λέγοντας ότι τέτοια «απειλή» έχει να δει ο πλανήτης από την Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα το 1962! Με μια αναδρομή τύπου «X-Files» γυρνάμε στην υπόθεση Ρόζγουελ και στο 1947! Η υπόθεση Ρόζγουελ είναι το επίκεντρο όσων μιλούν για την εξωγήινη ζωή και την πρώτη υποτιθέμενη επαφή τους με τη Γη. Εχει χτιστεί μια συνωμοσιολογία χρόνων πάνω στην υπόθεση αυτή, που υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ την κράτησαν επτασφράγιστο μυστικό για να ιδιοποιηθούν τον εξωγήινο πολιτισμό... Στα πρόθυρα λοιπόν του παγκοσμίου πολέμου, κάποιοι «φωτισμένοι» επαναστατούν εναντίον της μεγάλης εταιρείας τεχνολογίας που κρύβει τις αποδείξεις για την υπόθεση και βάζουν στόχο τους να δείξουν την αλήθεια στην ανθρωπότητα. Και η αλήθεια είναι ότι οι εξωγήινοι μας χάρισαν σε υπερθετικό βαθμό την ενσυναίσθηση: Ολα τα προβλήματα του πλανήτη αρχίζουν και τελειώνουν εκεί. Η ενσυναίσθηση θα μας σώσει από τον πόλεμο! Στην εξίσωση μπαίνει και η θρησκευτική πίστη εναντίον της τεχνολογίας, και μάλιστα με πολύ αντιδραστικό τρόπο. Ο Σπίλμπεργκ φτιάχνει εκ νέου ένα «αθώο» παραμύθι για το καλό όλων μας, που στοχεύει στη νοσταλγία του «παλιού καλού καιρού». Επιστρέφει στις δεκαετίες '70 και '80, εποχές που η ανακάλυψη του Διαστήματος ήταν η αιχμή του ψυχρού πολέμου και, θα τολμούσαμε να πούμε, στον περίφημο «πόλεμο των άστρων»! Δεν υπάρχει η πραγματικότητα, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι δρόμοι Ενέργειας και μεταφοράς, οι δορυφόροι, οι πύραυλοι, τα συμφέροντα των πολυεθνικών της τεχνολογίας και του Διαστήματος. Οι πόλεμοι γίνονται τυχαία μάλλον! Από άποψη περιεχομένου, βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Μορφικά ο Σπίλμπεργκ μάς δίνει ένα σενάριο που παραπέμπει σε ταινία καταδίωξης, την οποία όμως σκηνοθετεί σαν οικογενειακή ταινία. Δεν υπάρχει σεναριακή και σκηνοθετική ένταση, ούτε σε πλανοθεσία και μοντάζ, ούτε καν στη μουσική του σπουδαίου Τζον Γουίλιαμς. Ας πούμε ότι η Εμιλι Μπλαντ και ο Τζος Ο'Κόνορ ήταν καλοί στους πρωταγωνιστικούς ρόλους... Τώρα, αν θέλετε να δείτε πώς θα σκηνοθετούσαν οι ΗΠΑ το Ρόζγουελ μετά από 70 χρόνια, μπείτε στην αίθουσα με δική σας ευθύνη!

Ο Ξένος / L'Εtranger / Φρανσουά Οζόν / 2025 / 122 λεπτά

Αλγέρι, 1938. Ο Μερσώ, ένας ήσυχος και ασήμαντος υπάλληλος, γύρω στα 30, θάβει την μητέρα του χωρίς να δείξει το παραμικρό συναίσθημα. Την επόμενη μέρα ξεκινά μια σχέση με την Μαρί, συνάδελφό του στη δουλειά, και επιστρέφει στη ρουτίνα του. Ομως ο γείτονάς του, Ρεϊμόν Σιντές, διαταράσσει την καθημερινότητά του και τον μπλέκει σε ύποπτες ιστορίες, μέχρι που μια μέρα με ανυπόφορη ζέστη, ένα τραγικό γεγονός σε μια παραλία θα αλλάξει τα πάντα...

Ο Φρανσουά Οζόν μεταφέρει κινηματογραφικά το μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος», το οποίο γράφτηκε το 1940 και εκδόθηκε το 1942. Ο σκηνοθέτης εξηγεί ότι μέσα από την ταινία θέλησε να κατανοήσει το μυστήριο του Μερσώ και να προσεγγίσει κινηματογραφικά την «αδιαφορία του κόσμου», χωρίς να χάνει την αισθησιακή, σωματική διάσταση του υλικού. Ο Καμύ, γεννημένος στο Αλγέρι, είναι επηρεασμένος από το υπαρξιακό ρεύμα και δημιουργεί έναν άνθρωπο με τεράστιες αντιφάσεις, που όμως στο κατώφλι του θανάτου απελευθερώνεται και εξεγείρεται. Εξέγερση εννοεί το να πάρει θέση ενάντια στο κατεστημένο αφού συνειδητοποιήσει ότι είναι όλα χαμένα. Πραγματικά η ταινία, ασπρόμαυρα γυρισμένη με πολύ λιτά κάδρα και εξαιρετική προσαρμογή στην εποχή, προσπαθεί να αποτυπώσει τις εκφάνσεις και τις ιδιαιτερότητες στο λογοτεχνικό έργο του Καμύ. Ο Οζόν μάς δίνει έναν ήρωα απόλυτα εγωιστή, αποστασιοποιημένο από την κοινωνία και τις κοινωνικές συμβάσεις, έναν ήρωα λιγομίλητο, απλό παρατηρητή της ζωής, ο οποίος δεν παίρνει θέση σε κανένα κοινωνικό δρώμενο. Εναν ήρωα που λέει πάντα την αλήθεια, ακόμα κι όταν διακυβεύεται η ίδια η ζωή του, έναν ήρωα που αρνείται να συμβιβαστεί μέχρι τέλους, που δεν πιστεύει σε κανέναν, δεν ενστερνίζεται καμία ιδεολογία, δεν αποζητά την ευτυχία ή την καταξίωση και δεν περιμένει τίποτα, αφού όλα είναι μάταια, γιατί υπάρχει η αναπόφευκτη θνητότητα. Ο Οζόν αντικατοπτρίζει αυτές τις αντιφάσεις, ίσως λιγότερο την «εξέγερση», σίγουρα όμως η αλήθεια και η κοινωνική αδιαφορία παίζουν κεντρικό ρόλο στην ταινία του. Είναι πραγματικά μεγάλο στοίχημα να μεταφέρεις ένα τέτοιο έργο. Θέλει πολύ λεπτές ισορροπίες, από τους πρωταγωνιστές μέχρι τη διεύθυνση φωτογραφίας. Ο ήλιος είναι κεντρικό στοιχείο στον «Ξένο». Ο ήλιος φωτίζει το αληθινό πρόσωπο του. Ξένος είναι ο ίδιος στο Αλγέρι, ξένος είναι ο αυτόχθονας που ζει τη γαλλική αποικιοκρατία, οι πράξεις μας είναι ξένες προς τον εαυτό μας. Ο Μπενζαμέν Βουαζέν είναι εκπληκτικός στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μοιάζει λες και έχει γεννηθεί με αυτήν την απέραντη ειρωνεία και απαξίωση προς τη ζωή.

Π. Α.