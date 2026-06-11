Μονόδρομος ο αγώνας και η σύγκρουση με κυβερνήσεις - εργοδοσία

Η απόφαση για απεργία στις 24 Ιούνη είναι μια απόφαση που πατάει στα οξυμένα προβλήματα των οικοδόμων αλλά και στο πλαίσιο αιτημάτων της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, που έχει την καθολική αποδοχή των εργαζομένων, δίνοντας αγωνιστική συνέχεια στη δράση μας σε όλη την Ελλάδα.

Στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, όπου η εργασία χτυπάει «κόκκινο», με μεγάλα δημόσια αλλά και ιδιωτικά έργα, σε ανεγέρσεις πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, η ζωή του οικοδόμου δεν έχει βελτιωθεί παρά τις επιμέρους κατακτήσεις που έχουμε, όπως η υπογραφή της κλαδικής Σύμβασης και η αύξηση του μεροκάματου πάνω από την κλαδική μας Σύμβαση.

Η κάλυψη του κόστους της μετακίνησης συναδέλφων στο εργοτάξιο κατασκευής του ΒΟΑΚ από την εταιρεία ήταν μια κατάκτηση, μπροστά στο κλίμα νέων θυσιών το οποίο θέλουν να περάσουν η κυβέρνηση και η εργοδοσία του κλάδου, στο πλαίσιο της στροφής στην πολεμική οικονομία. Δείχνει ότι οι οικοδόμοι, όταν είναι συσπειρωμένοι στο Συνδικάτο τους, έχουν κατακτήσεις.

Απάντηση στα οξυμένα προβλήματα που βασανίζουν τους οικοδόμους, με ευθύνη των κυβερνήσεων που πέρασαν και της σημερινής της ΝΔ, όπως το κλέψιμο της ασφάλισης των ενσήμων των οικοδόμων, η εντατικοποίηση της εργασίας, η πλήρης διάλυση των ελεγκτικών υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας - ΕΦΚΑ, η μη διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, οι συντάξεις πείνας που τους αναγκάζουν να βγουν στην παραγωγή και μετά τη σύνταξη, οδηγώντας τους στον θάνατο, ο μόνος δρόμος είναι αυτός του αγώνα. Τα στατιστικά στοιχεία το αποδεικνύουν: 2 στους 3 συναδέλφους που χάνουν τη ζωή τους είναι άνω των 60 χρόνων.

Η μόνη απάντηση, όπως έχει διδάξει η Ιστορία του οικοδομικού κινήματος αλλά και της εργατικής τάξης, είναι ο αγώνας, η σύγκρουση με την κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία του κλάδου.

Οι οικοδόμοι ήδη οργανώνονται. Το ΔΣ του Συνδικάτου Οικοδόμων ν. Ηρακλείου έχει φτιάξει την απεργιακή προκήρυξη σε τρεις γλώσσες, απευθυνόμενο σε όλους ανεξαρτήτως τους συναδέλφους.

Το κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία έχει ήδη πάει στα εργοτάξια, με θετική ανταπόκριση από τους συναδέλφους για συμμετοχή. Ηδη περνάνε από το Συνδικάτο πρωτοπόρα μέλη του κλάδου, παίρνουν ανακοινώσεις της απεργίας προκειμένου να ενημερώσουν στα συνεργεία όπου δουλεύουν.

Το πρόγραμμα δράσης του Συνδικάτου δεν περιορίζεται στους χώρους δουλειάς, αλλά φτάνει και σε συνοικίες τις πόλης όπου συχνάζουν οικοδόμοι, οι οποίοι αναγνωρίζουν το δίκαιο των αιτημάτων και το κάνουν δικό τους. Πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Σε άλλους, λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης, το μεροκάματο δεν φτάνει. Και όσοι από αυτούς είναι συνταξιούχοι συμπληρώνουν το εισόδημά τους με μεροκάματα, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται το να δουλεύουν σε μεγάλες ηλικίες.

Σε συζητήσεις με τους συναδέλφους είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αναφέρουν ότι δουλεύουν στην κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων και παραθεριστικών κατοικιών (βίλες) που κοστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ, κι εμείς ούτε απέξω δεν μπορούμε να περάσουμε. Αντιθέτως, εμείς μετράμε «κέρμα το κέρμα» για να καλύψουμε τις ανάγκες και να βγάλουμε τον μήνα. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι που συγκρούονται: Ο κόσμος του μεροκάματου και ο κόσμος της μεγάλης εργοδοσίας, που κλέβει τον ιδρώτα των οικοδόμων και όλων των εργατών.

Η απεργία στις 24 Ιούνη θα είναι πετυχημένη και θα έχει θετικό πρόσημο, συνεχίζοντας την παράδοση που έχει το οικοδομικό κίνημα.

Γιάννης ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ

Πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου