ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

«Κατεβάζουν» σφυριά, κατσαβίδια και μολύβια στις 24 Ιούνη

Περιοδείες, συνελεύσεις και συσκέψεις σε μικρά και μεγάλα εργοτάξια σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν καθημερινά κλιμάκια της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, Συνδικάτα Οικοδόμων και τα παραρτήματά τους, πολλές φορές μαζί με το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, μεταφέροντας παντού το κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία στις 24 Ιούνη για τα ένσημα, τις ΣΣΕ, τα ωράρια εργασίας, τα μέτρα προστασίας, τα μεροκάματα και τους μισθούς.

Το Σωματείο στο έργο του Ελληνικού έχει κηρύξει 48ωρη απεργία, στις 23 και 24 Ιούνη, καλώντας ταυτόχρονα στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα γίνουν:

Την Τρίτη 23 Ιούνη στις 9.30 π.μ. στην πύλη του «Riviera Tower» στο έργο, και την Τετάρτη 24 Ιούνη στην απεργιακή συγκέντρωση των Κατασκευών από όλη την Αττική, στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν λίγες μέρες στο έργο του Ελληνικού σημειώθηκε νέο εργατικό «ατύχημα», το δεύτερο σε 20 μέρες, στο ίδιο εργοτάξιο και στο ίδιο συνεργείο, και πάλι την ώρα της υπερωριακής εργασίας. Παράλληλα οι περισσότερες από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες απορρίπτουν επανειλημμένα τις προσκλήσεις που απευθύνει το Σωματείο για συναντήσεις, απορρίπτοντας έτσι και τις ουσιαστικές διεκδικήσεις των εργατών για να μη σκοτώνονται στο μεροκάματο.

Στους οικοδόμους το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων είναι να σταματήσει η κλοπή των ενσήμων, που φτάνει το 50%, η λήψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων. Επίσης, να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου, με την Ομοσπονδία μάλιστα να προειδοποιεί με κλιμάκωση του αγώνα, προετοιμάζοντας τη διεκδίκηση υπογραφής νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις αρχές της νέας χρονιάς.

Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής απαιτεί κλαδική ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, ουσιαστικά μέτρα προστασίας, επανένταξη όλων των ηλεκτρολόγων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Με δεδομένο ότι προκειμένου να εξασφαλίσουν φτηνή εργατική δύναμη οι κατασκευαστικοί όμιλοι επιβάλλουν ατομική διαπραγμάτευση, για το ακόμα μεγαλύτερο ξεζούμισμα μέσω της δουλειάς με το «μπλοκάκι», το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καλεί σε μαζική συμμετοχή στον απεργιακό αγώνα για Συλλογική Σύμβαση με δικαιώματα για την εργασία με «μπλοκάκι», με αυξήσεις στους μισθούς.

Περιοδείες και συσκέψεις

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας σήμερα Πέμπτη θα κάνει περιοδείες στα εργοτάξια του Καζίνο Αμαρουσίου και στο Δακτυλίδι Κηφισιάς, και αύριο Παρασκευή σε εργοτάξια του Ιλίου.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας θα βρεθεί στο Νοσοκομείο Πάτρας και σε οικοδομές στο Ρίο, ενώ την επόμενη βδομάδα στη συμβατική οικοδομή, σε έργα στη ΒΙΠΕ και έργα του ΟΣΕ. Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου πραγματοποιεί περιοδείες στον ΒΟΑΚ, στο εργοτάξιο στο Καστέλι, στη συμβατική οικοδομή και σε ξενοδοχεία. Τη Δευτέρα 15 Ιούνη θα γίνει παγκρήτια σύσκεψη του κλάδου στο Ηράκλειο.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Λάρισας πραγματοποίησε χθες σύσκεψη με τον Γιάννη Τασιούλα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας, και σήμερα Πέμπτη θα κάνει περιοδεία σε εργοτάξιο της ΤΕΡΝΑ στον Βόλο. Το Συνδικάτο Οικοδόμων Κέρκυρας κάνει περιοδείες στα γιαπιά της πόλης και σε μεγάλο εργοτάξιο στη νότια Κέρκυρα, ενώ στις 19 Ιούνη οργανώνει σύσκεψη. Τέλος, Η Ενωση Οικοδόμων Αγρινίου καλεί σε σύσκεψη στις 21 Ιούνη και προχωρά σε περιοδείες στη συμβατική οικοδομή.