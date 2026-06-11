Με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων η κυβέρνηση επιτίθεται στα δικαιώματα όλου του λαού
Και καλεί όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να απορρίψουν τις επιδιώξεις αυτές, να υπερασπιστούν μαζικά τα εργασιακά δικαιώματα, τονίζοντας πως «η απάντηση των εργαζομένων θα δοθεί στον δρόμο, στην οργάνωση του αγώνα για ζωή και δουλειά με δικαιώματα».
Η κυβέρνηση - τονίζει η ΔΑΣ - εξήγγειλε μεταξύ άλλων την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος, την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, που οδηγεί σε απολύσεις, τη σύνδεση της μονιμότητας και της εξέλιξης των υπαλλήλων με την «αξιολόγηση», την ίδια στιγμή που αρνείται την κατάργηση του άρθρου 86, ώστε να δικάζονται τα στελέχη της κυβέρνησης όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Για τους δημοσίους υπαλλήλους εξαγγέλλονται ποινές και απολύσεις και για τους υπουργούς, που είναι οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, κάλυψη και προστασία. Το κράτος αναδιαμορφώνεται ώστε να γίνει πιο «ευέλικτο» και αποτελεσματικό στις απαιτήσεις του κεφαλαίου, πιο αυταρχικό και εχθρικό απέναντι στα λαϊκά δικαιώματα.
Και συνεχίζει αναλυτικά:
«Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και η εξέλιξή τους θα έχουν ως κριτήριο το αν προωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό τους αντιλαϊκούς κυβερνητικούς στόχους.
Ορισμένοι στόχοι για την επίτευξη των οποίων αξιολογούνται οι εργαζόμενοι:
Δείχνοντας τι πραγματικά σημαίνει «αξιολόγηση», η ΔΑΣ ΑΔΕΔΥ επισημαίνει πως «αξιολογημένες ήταν και οι σιδηροδρομικές εταιρείες του ΟΣΕ και της "Hellenic Train", που ευθύνονται για το έγκλημα των Τεμπών. Είχαν έγγραφα πιστοποίησης, εφάρμοζαν συστήματα "αξιολόγησης", αλλά ταυτόχρονα δεν εκπαίδευαν το προσωπικό, λειτουργούσαν με τεράστια υποστελέχωση και χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό, γιατί η πολιτική των κυβερνήσεων την οποία εφάρμοζαν δεν προτάσσει την ασφάλεια του λαού και των εργαζομένων τους, αλλά την κερδοφορία τους».
Για το κράτος «όσοι υπάλληλοι αγωνίζονται για να υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία (...) για να μη βάζει το χέρι στην τσέπη ο ασθενής, δεν θεωρούνται καλοί υπάλληλοι, ακόμα κι αν πηγαίνουν πρώτοι στη δουλειά και φεύγουν τελευταίοι (...) Για όσους αντιδρούν στους αντιλαϊκούς στόχους και στην "αξιολόγηση" με βάση αυτούς, θα υπάρχει η απόλυση.
Η κυβέρνηση έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι θεωρεί "ανεπαρκείς" όσους αντιστέκονται και διεκδικούν: Με τις πειθαρχικές διώξεις συνδικαλιστών και υπαλλήλων που "δεν σκύβουν το κεφάλι", τις διώξεις εκπαιδευτικών που στάθηκαν στο πλευρό των μαθητών τους, αλλά και με την προκλητική αντιμετώπιση σκανδάλων, όπου ο υπάλληλος που τα αποκαλύπτει διώκεται ενώ εκείνος που τα συγκαλύπτει επιβραβεύεται».
Η άρση της μονιμότητας και η αντικατάσταση των εργαζομένων με μόνιμη σχέση από εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας, για τον λαό και όλους τους εργαζόμενους σημαίνουν ότι:
Τα αποτελέσματα της άρσης της μονιμότητας είναι ήδη γνωστά, σημειώνει η ΔΑΣ, καθώς «χιλιάδες συνάδελφοί μας δουλεύουν για χρόνια σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας, χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, γεγονός που έχει αρνητική επίδραση και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον λαό. Αντί λοιπόν να καταργήσουν το απαράδεκτο αυτό καθεστώς, θέλουν να το γενικεύσουν σε όλους.
Θέλουν να συγκαλύψουν ότι οι υπηρεσίες του Δημοσίου δεν υπονομεύονται από τους εργαζόμενούς τους, τη μονιμότητα και τα όποια δικαιώματα, αλλά από τη διαχρονική πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της εμπορευματοποίησης. Η άρση της μονιμότητας θα βαθύνει και θα γενικεύσει αυτήν την εικόνα.
Φταίει η μονιμότητα για το γεγονός ότι στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στη Ρόδο και σε όλα τα Επτάνησα δεν υπάρχει ούτε ένας ελεγκτής στην Επιθεώρηση Εργασίας για τους ελέγχους ασφάλειας και υγείας στις επιχειρήσεις; Φταίει η μονιμότητα όταν μια νοσηλεύτρια καλείται να μείνει μόνη της στη βάρδια σε ένα νοσοκομείο φροντίζοντας 30 ασθενείς, ή όταν δάσκαλοι και καθηγητές κρίνονται μέσα σε τάξεις όπου οι μαθητές είναι στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες;
Στην πραγματικότητα, η άρση της μονιμότητας αποτελεί παραπέρα χτύπημα στο δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά και εργαλείο ενίσχυσης του κομματικού ελέγχου, ώστε να αλωνίζουν ανεμπόδιστοι οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι εργολάβοι, οι οποίοι έχουν καθεστώς "μονιμότητας" στο Δημόσιο».
Στη συνέχεια, αναδεικνύοντας με ποια κριτήρια συνδέεται η εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων με την απόδοσή τους, η ΔΑΣ φέρνει το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Με την εφαρμογή του συστήματος "κινήτρων και ανταμοιβής" που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση, οι διευθυντές, χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο, ορίζουν τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της επιπλέον ανταμοιβής. Μόνο το 40% του ποσού κατανέμεται ισομερώς και το υπόλοιπο 60% κατανέμεται με απόφαση του διευθυντή "κατά τρόπο μη οριζόντιο, αλλά σε συνάρτηση με την προσφορά εκάστου υπαλλήλου στη λειτουργία και το έργο της υπηρεσίας". Με λίγα λόγια, υπουργοί και διευθυντές, αξιολογώντας τις δημόσιες υπηρεσίες στην προώθηση της επιχειρηματικής δράσης και της κερδοφορίας, χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο αποκλείουν υπαλλήλους, τους διαφοροποιούν, τους διαχωρίζουν, αυξάνουν ή μειώνουν κατά το δοκούν τις αποδοχές τους!».
Παράλληλα στιγματίζει την υποκρισία της κυβέρνησης, όταν αυτή κάνει μαθήματα περί διαφάνειας και αξιοκρατικής αξιολόγησης και την ίδια στιγμή «το στέλεχός της, Λαζαρίδης, προσλήφθηκε στο Δημόσιο βαφτίζοντας πτυχίο πανεπιστημίου ένα χαρτί αγνώστου προελεύσεως κι ύστερα έγινε υπουργός. Οταν το στέλεχός της, Σπανάκης, έδωσε την ταυτότητά του σε άλλον εργαζόμενο για να ψηφίσει αντί αυτού σε συνέδριο της ΑΔΕΔΥ και ύστερα για επιβράβευση τον έκανε υπουργό. Οταν άλλο μεγαλοστέλεχός της στη ΔΑΚΕ, που είχε απολυθεί και δυο φορές καταδικαστεί, τον είχε χρίσει γραμματέα ειδικών κομματικών οργανώσεων και τον είχε τοποθετήσει σε αρκετά ΔΣ δημόσιων φορέων.
Σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις "διαφθοράς στο Δημόσιο" που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, τα βασικά στελέχη των κυκλωμάτων, των "εγκληματικών οργανώσεων" όπως τα αναφέρει το κράτος, είναι διευθυντικά στελέχη και κάτοχοι θέσεων ευθύνης, που σημαίνει ότι είχαν θέση αξιολογητή με βάση το σύστημα αξιολόγησης».
Η αναθεώρηση του Συντάγματος, τονίζει η ΔΑΣ, «δεν είναι προπαγανδιστικό πυροτέχνημα, όπως υποστηρίζουν τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης. Δεν κάνουν κριτική στον πυρήνα της στρατηγικής της κυβέρνησης, που τσακίζει τη ζωή των εργαζομένων, γιατί συμφωνούν με αυτή. Καθησυχάζουν τους δημοσίους υπαλλήλους ότι η επιδίωξη για άρση της μονιμότητας είναι απλώς μια κίνηση αποπροσανατολισμού, γιατί θέλουν να πάμε ως "πρόβατα στη σφαγή", να σηκώσουμε "λευκή σημαία".
Κανένα από τα κόμματα που κυβέρνησαν και στηρίζουν αυτήν την πολιτική δεν μπορεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες του. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2019 είχαν απορρίψει την πρόταση 140 και πλέον συνδικαλιστικών οργανώσεων του Δημοσίου - Ομοσπονδιών, Νομαρχιακών Τμημάτων και Πρωτοβάθμιων Σωματείων - για να αναθεωρηθεί το άρθρο 103 του Συντάγματος και να αρθεί η απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Είναι τα κόμματα που επί κυβερνητικής τους θητείας το ποσοστό των ελαστικά εργαζόμενων στο Δημόσιο επί του συνόλου των υπαλλήλων αυξήθηκε δραματικά, που ενίσχυσαν την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Διατήρησαν σε ισχύ τον αντιδραστικό Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τον οποίο ενίσχυσε η κυβέρνηση της ΝΔ, ψηφίζοντας το κατάπτυστο νέο Πειθαρχικό Δίκαιο».
Η ΔΑΣ καλεί όλους τους εργαζόμενους, τα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να απορρίψουν τις επιδιώξεις αυτές και να υπερασπιστούν τα εργασιακά δικαιώματα, απαιτώντας:
Η απάντηση των εργαζομένων θα δοθεί στον δρόμο, στην οργάνωση του αγώνα για ζωή και δουλειά με δικαιώματα».