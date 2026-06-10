ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ

Δεν έχει πάτο η βαναυσότητα εποίκων και κατοχικού στρατού

2026 The Associated Press. All

Σε κόλαση μετατρέπεται καθημερινά η ζωή για τον παλαιστινιακό λαό και στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι βαναυσότητες εποίκων και κατοχικού στρατού είναι αμείωτες.

Στα τραύματά του υπέκυψε ένα μωρό επτά μηνών (!) που τραυματίστηκε όταν Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ (την περασμένη Παρασκευή) κατά του αυτοκινήτου της οικογένειάς του, στην περιοχή Τελ Ρουμέιντα, νότια της Χεβρώνα. Το BBC μετέδωσε δηλώσεις της γιαγιάς του παιδιού, Σαμ Αμπού Χαϊκάλ, που εξήγησε ότι το αυτοκίνητο μείωσε ταχύτητα μόλις διέκριναν ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα, αλλά δέχτηκαν αμέσως πυροβολισμούς. «Μια σφαίρα χτύπησε τον εγγονό μου, "τρύπησε" το πρόσωπο και το κεφάλι του, πετυχαίνοντας μετά και τη μητέρα του στο μάγουλο...». Η μητέρα νοσηλεύεται ενώ από ισραηλινά πυρά τραυματίστηκε και ο πατέρας του παιδιού... Ο κατοχικός στρατός από τη μεριά του έκανε λόγο για «όχημα που επιτάχυνε προς το μέρος» στρατιωτών όταν εκείνοι «απάντησαν με μεμονωμένες βολές προς το όχημα (...) Ως αποτέλεσμα, τρεις Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν και απομακρύνθηκαν για ιατρική περίθαλψη». Μίλησε δε για «περιστατικό υπό εξέταση», έχοντας το θράσος να εκφράσει και «βαθιά θλίψη για οποιαδήποτε βλάβη σε μη "εμπλεκόμενα" (σ.σ. σε ανταλλαγή πυρών) άτομα».

Χτες, Ισραηλινοί έποικοι κατέστρεψαν το δίκτυο πόσιμου νερού στο χωριό Al-Rashayda, ανατολικά της Βηθλεέμ, με αποτέλεσμα κάτοικοι και κτηνοτρόφοι να στερηθούν τη βασική πηγή υδροδότησής τους, αν και η περιοχή βασίζεται στην εκτροφή προβάτων και ζώων (που ξεπερνούν τις 35.000). Την ίδια στιγμή, έποικοι επιτέθηκαν λιθοβολώντας σπίτια στο χωριό Μπούρκα, βορειοδυτικά της Ναμπλούς.

Στην περιοχή της Χεβρώνας, ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στις πόλεις Dhahiriya, Dura και Idhna, προχωρώντας και σε διάφορες συλλήψεις στην είσοδο του προσφυγικού καταυλισμού Al-Arroub, εξαπολύοντας επίθεση ακόμα και με αληθινά πυρά κατά διαδηλωτών που ξεσηκώθηκαν ενάντια στη νέα επέκταση εποικισμών.

Σε ανακοίνωση ιατρικών πηγών στη Γάζα ο αριθμός των καταγεγραμμένων νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 7 Οκτώβρη του 2023, έχει φτάσει τους 72.988 (ανάμεσά τους χιλιάδες παιδιά) και οι τραυματίες τους 173.205. Σύμφωνα με τις πηγές, νοσοκομεία σε όλη τη Γάζα παρέλαβαν οκτώ πτώματα και 34 τραυματίες τις τελευταίες 24 ώρες.

Στο μεταξύ, έντονη ήταν η αντίδραση του ισραηλινού ΥΠΕΞ σε κυρώσεις που ανακοίνωσαν Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία, κατά εποίκων (το Παρίσι απαγόρευσε και την είσοδο στον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς). Το Ισραήλ απέρριψε «σθεναρά τα επαίσχυντα μέτρα», κάνοντας λόγο για «προσπάθεια επιβολής πολιτικής θέσης σχετικά με το δικαίωμα των Εβραίων να εγκατασταθούν στη Γη του Ισραήλ και στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, όλα καμουφλαρισμένα σε μέτρα που υποτίθεται ότι αποσκοπούν στην καταπολέμηση της βίας».

Συνάντηση παλαιστινιακών οργανώσεων στο Κάιρο

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η διαμόρφωση «παλαιστινιακής δομής» που θα συντονίσει την παράδοση οπλισμού των ένοπλων σχημάτων που δρουν στη Λωρίδα της Γάζας βρέθηκε στο επίκεντρο επαφών που είχαν χτες στο Κάιρο εκπρόσωποι παλαιστινιακών οργανώσεων, με φόντο σύνθετα παζάρια για τις - και ενδοαστικές - ισορροπίες στα παλαιστινιακά εδάφη αλλά και τους όρους συνέχισης της ισραηλινής κατοχής. Διεθνή πρακτορεία όπως το Γαλλικό επικαλέστηκαν παλαιστινιακές πηγές που συμμετείχαν στη συνάντηση, σύμφωνα με τις οποίες μια τέτοια πρόταση ίσως συμβάλλει στην «απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων για το μέλλον της Γάζας».

Οι εκπρόσωποι των παλαιστινιακών οργανώσεων απέρριψαν την ιδέα του πλήρους αφοπλισμού που ζητά το Ισραήλ, αναφέροντας ότι «η Αίγυπτος και οι διαμεσολαβητές εργάζονται για την επεξεργασία μιας νέας αποδεκτής φόρμουλας που θα λαμβάνει υπόψη τη συναίνεση» μεταξύ αυτών των οργανώσεων, με το Κατάρ επίσης να φέρεται θετικό σε μια τέτοια πρόταση. Από την πλευρά της Χαμάς, ο αξιωματούχος της, Τάχερ αλ-Νούνου, δήλωσε ότι η οργάνωση «συνδέει το θέμα των όπλων με μια πλήρη ισραηλινή αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας και την ανοικοδόμηση της Γάζας», κάνοντας πάντως λόγο για «υπεύθυνη» απάντηση που οι οργανώσεις επεξεργάστηκαν.