ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Προσωρινή κατάπαυση πυρός σε Ιράν και Λίβανο μέχρι την επόμενη κλιμάκωση

Μετά από ένα 24ωρο ανταλλαγής σφοδρών πυρών μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, χθες υπήρξε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, μετά από συστάσεις των ΗΠΑ όπως εμφανίζεται. Ωστόσο αυτές οι εναλλαγές ανάμεσα σε εχθροπραξίες και προσωρινές διακοπές τους, ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, δεν θα αλλάξουν την κατεύθυνση της εξέλιξης προς ακόμα πιο σκληρό ανταγωνισμό και αντιπαράθεση. Κι αυτό γιατί στο φόντο του πολέμου στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο πόρων, των δρόμων μεταφοράς τους και τη γεωστρατηγική επιρροή είναι η σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, κάτι που εξελίσσεται και έχει προοπτική.

Στις πάνω από 100 μέρες πολέμου και στους δύο μήνες αφότου ανακοινώθηκε η εύθραυστη εκεχειρία στις 8 Απρίλη, τα πυρά του περασμένου 24ωρου ήταν τα πιο μαζικά. Οι ισραηλινές επιδρομές τραυμάτισαν 15 ανθρώπους στο Ιράν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιρανικής εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ενώ ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκαν 2 Ιρανοί στρατιωτικοί.

Από το βράδυ της Κυριακής οι ιρανικές Ενοπλες Δυνάμεις εκτόξευσαν περίπου 30 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας (σύμφωνα με αξιωματικό του στρατού του Ισραήλ), σε αντίποινα για τη συστηματική παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο και τον βομβαρδισμό νότιας συνοικίας της Βηρυτού, με 2 νεκρούς και τουλάχιστον 20 τραυματίες.

Ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, βασικός διαπραγματευτής της Τεχεράνης και απόστρατος αξιωματικός των «Φρουρών της Επανάστασης», τόνισε ότι το Ιράν «έσπασε την εξίσωση, που ήταν η κατάπαυση του πυρός στα χαρτιά και η συστηματική παραβίασή της επί του πεδίου».

Και οι δύο πλευρές, Ιράν και Ισραήλ, διαβεβαιώνουν ότι αν υπάρξουν νέες επιθέσεις θα υπάρξουν και αντίποινα.

Ο υπουργός Αμυνας του κράτους - δολοφόνου, Ισραέλ Κατς, δεν παρέλειψε να δηλώσει ότι η χώρα του θα συνεχίσει το εγκληματικό της έργο, χρησιμοποιώντας το γνωστό πρόσχημα της καταπολέμησης της Χεζμπολάχ, που τα ένοπλα τμήματά της προβάλλουν αντίσταση στον στρατό εισβολής και κατοχής, κάτι που δεν κάνει η κυβέρνηση του Λιβάνου.

Νέες αντιφατικές δηλώσεις από τον Τραμπ

Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, στη γνωστή του τακτική, διαβεβαίωσε χθες ότι «σε δυο - τρεις μέρες θα έχει γίνει συμφωνία με το Ιράν». Σύμφωνα δε με ...μετρήσεις αμερικανικών ΜΜΕ, πρόκειται για την 37η φορά που γίνεται μια παρόμοια δήλωση, που αναφέρεται στο τέλος του πολέμου. Η τελευταία αυτή δήλωση έγινε στη Νέα Υόρκη, σε ματς της σειράς των τελικών του NBA (του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ), όπου νωρίτερα οι φίλαθλοι τον είχαν αποδοκιμάσει έντονα.

Ακόμα, χθες έγινε γνωστό ότι υπήρξε πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Apache, το οποίο κατέπεσε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν «ενώ πραγματοποιούσε περιπολία σε περιφερειακά ύδατα», όπως ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ. Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειας, παρά μόνο ότι οι δύο πιλότοι διασώθηκαν με θαλάσσιο drone της Δύναμης Κρούσης 59 (Task Force 59) του 5ου Στόλου των ΗΠΑ.

Αργότερα, το βράδυ, προαναγγέλλοντας χτύπημα στο Ιράν ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του: «Μόλις ενημερώθηκα από τον Μεγάλο Στρατό μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα Apache ενώ περιπολούσε πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο περιστατικό εμπλέκονται δύο πιλότοι, που και οι δύο είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, χθες το πρωί οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μικρή άνοδο στις διεθνείς αγορές και το Μπρεντ έφτανε στα 94,25 δολάρια το βαρέλι.

Στον Λίβανο συνεχίζεται η αιμορραγία

Το Ιράν επιμένει ότι το ζήτημα των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο πρέπει να συμπεριληφθεί στη συνολική διαπραγμάτευση για τη διευθέτηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ θέλουν το ζήτημα του πολέμου να επιλυθεί σε δεύτερο χρόνο.

Πάντως, χθες οι ομάδες διάσωσης του Λιβάνου ανέσυραν τη σορό ενός θύματος και συνέχισαν τις έρευνες για αγνοούμενους, μετά από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές των προηγούμενων ημερών. Σε αυτές, όπως έγινε γνωστό, σκοτώθηκαν ένας ιδιοκτήτης πτηνοτροφείου και ένας 16χρονος, από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που χτύπησε σπίτι στη γειτονιά Σαριφέ της Χαμπούς.

Τα ξημερώματα χθες έγινε επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Μαρτζ, που σκότωσε 2 ανθρώπους. Σημειώθηκαν επίσης βομβαρδισμοί σε μια σειρά άλλες περιοχές, όπως Ναμπατιέ, Κφαρσίρ και Σιρ Ελ Γκαρμπίγιε, ενώ το Τζιμπσίτ δεχόταν κατά διαστήματα βομβαρδισμούς από το πυροβολικό.

Και στη διάρκεια της χθεσινής μέρας ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τις προειδοποιήσεις εκκένωσης σε πολλές περιοχές της Τύρου, με τα καταφύγια να αναφέρεται ότι είναι πλέον γεμάτα με εκτοπισμένους κατοίκους.

Στο μεταξύ οι ομάδες Πολιτικής Αμυνας του Λιβάνου συμβάλλουν στις προσπάθειες εκκένωσης, βοηθώντας ηλικιωμένους κατοίκους και οικογένειες και μεταφέροντάς τους σε προσωρινά ασφαλείς τοποθεσίες.