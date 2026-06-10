ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ακροδεξιά καλέσματα αξιοποιούν περιστατικά με μετανάστες

Εντονος αναβρασμός επικρατεί στη Βρετανία μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη ενός Σουδανού έπειτα από επίθεση με μαχαίρι το βράδυ της Δευτέρας στο Μπέλφαστ, που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Το γεγονός καταδίκασε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενώ οι ακροδεξιοί βρήκαν ευκαιρία για καλέσματα σε διαδηλώσεις κατά των προσφύγων και μεταναστών.

Ενα βίντεο της επίθεσης, με σκληρές εικόνες, κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο δράστης φαίνεται να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί στο έδαφος. «Εχω μηδενική ανοχή για τέτοιες αποτρόπαιες σκηνές βίας στους δρόμους μας. Οι σκέψεις μου είναι πρώτα και κύρια με το θύμα, και ευχαριστώ τους πολίτες που παρενέβησαν», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στο «Χ».

Το περιστατικό έρχεται μια βδομάδα ύστερα από τη βίαιη διαμαρτυρία στο Σαουθάμπτον κατά των χειρισμών της αστυνομίας στην υπόθεση της δολοφονίας ενός λευκού φοιτητή, του Χένρι Νόουακ, από έναν νεαρό Σιχ τον περασμένο Δεκέμβρη. Προσωπικότητες της άκρας δεξιάς, συμπεριλαμβανομένου του ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, συμμετείχαν στις βίαιες διαδηλώσεις.

Στο Μπέλφαστ ο φερόμενος δράστης της προχθεσινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, κοντά στα 40 του χρόνια, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, αξιοποίησε το περιστατικό και κάλεσε τις αρχές να αποκαλύψουν την «ταυτότητα» και το «καθεστώς μετανάστη» του υπόπτου, υποστηρίζοντας ότι το κοινό «έχει δικαίωμα να γνωρίζει την αλήθεια».

Για χθες το βράδυ ακροδεξιοί είχαν καλέσει σε συγκέντρωση στο Σαουθάμπτον, έξω από ένα ξενοδοχείο που χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση μεταναστών.

Αλλο ένα περιστατικό με μαχαίρωμα σε σχολείο του Μάντσεστερ

Μια 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη χθες ως ύποπτη για επίθεση με μαχαίρι κατά την οποία τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι σε σχολείο της περιοχής του Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία. Τα θύματα είναι δύο μαθητές ηλικίας 14 ετών, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και ένας 27χρονος άνδρας που εργαζόταν στο σχολικό συγκρότημα.

Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως τα τραύματά τους «δεν φαίνεται να είναι σοβαρά», διευκρίνισε η αστυνομία του Μάντσεστερ σε δελτίο Τύπου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη του προσωπικού ακινητοποίησαν την μαθήτρια πριν την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων. Τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται.