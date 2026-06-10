ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ - ΚΙΝΑ

Παραπέρα ενίσχυση δεσμών μετά την επίσκεψη Σι

Οι δύο πλευρές προκρίνουν τη συνεργασία τους και στους τομείς της «επιβολής του νόμου και του στρατού», αλλά δεν έκαναν καμία αναφορά στην «αποπυρηνικοποίηση» της Κορεατικής Χερσονήσου

KCNA via KNS

Ολοκληρώθηκε χτες η διήμερη επίσημη επίσκεψη που έκανε στη Βόρεια Κορέα ο Κινέζος πρόεδρος,, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι οι δύο πλευρές πρέπει «να ανοίξουν μια φωτεινότερη προοπτική (...) για την ειρήνη και την ανάπτυξη της περιοχής (...) αντιμέτωπες με τις βαθιές αλλαγές που έχουν να παρατηρηθούν εδώ και έναν αιώνα».

Μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει και η παρέμβαση άλλων ισχυρών ιμπεριαλιστικών κέντρων στην περιφέρεια Ασίας - Ειρηνικού (περιλαμβανομένης της Ρωσίας), ο Σι ξεχώρισε και τη σημασία ενίσχυσης του «στρατηγικού συντονισμού» των δύο πλευρών, αναφερόμενος και σε σχέδια για «διμερείς ανταλλαγές στους τομείς της διπλωματίας, της επιβολής του νόμου αλλά και του στρατού».

Κατά τη χτεσινή ενημέρωση συντακτών, ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Λιν Ζιαν, κλήθηκε να απαντήσει αν αυτές οι δηλώσεις σημαίνουν ότι «η Κίνα και η Βόρεια Κορέα θα συνεργαστούν στρατιωτικά στο μέλλον». Αποφεύγοντας να διαψεύσει κάτι τέτοιο, ο Λιν παρέπεμψε αόριστα «στις αρμόδιες αρχές για οτιδήποτε συγκεκριμένο», αναφέροντας ότι «η Κίνα είναι έτοιμη να ενισχύσει τις ανταλλαγές με τη Βόρεια Κορέα στη διπλωματία, στην επιβολή του νόμου, στον στρατό και άλλους τομείς, συγκεντρώνοντας σοφία και δύναμη για την ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων».

Εξίσου ενδιαφέρον είναι και ότι - όπως παρατήρησαν όλα τα σχετικά ρεπορτάζ των διεθνών ΜΜΕ - ο Σι στις δηλώσεις του από την Πιονγιάνγκ απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά σε «αποπυρηνικοποίηση» της Κορεατικής Χερσονήσου ή της Βόρειας Κορέας. Θέμα που εμφανίστηκε και ως βασικό πεδίο συμφωνίας μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον και στην πρόσφατη συνάντηση Σι - Τραμπ στο Πεκίνο. Κληθείς να απαντήσει και σε ερώτημα για την απουσία τέτοιων αναφορών από τις δηλώσεις Σι, ο Λιν Ζιαν απάντησε ξανά με ασάφεια, λέγοντας γενικά ότι «η Κίνα διατηρεί τη συνέχεια και τη συνέπεια στη θέση και την πολιτική της στο ζήτημα της Κορεατικής Χερσονήσου».

Συνεργάτης του πανεπιστημίου Ewha στη Σεούλ παρατηρούσε χτες ότι κατά την τελευταία του επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, επτά χρόνια πριν, ο Σι είχε μιλήσει για «αποπυρηνικοποίηση», αλλά σήμερα η Κίνα είναι απίθανο να θεωρεί κατάλληλη τη στιγμή για να πιέσει τον Κιμ να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, καθώς «βλέπει περισσότερους κινδύνους στην πίεση προς τη Βόρεια Κορέα παρά στην ενίσχυσή της...».

Από την πλευρά του ο Κιμ δεν παρέλειψε να πει ότι στηρίζει την αρχή της «μίας Κίνας», τασσόμενος δηλαδή ενάντια στις δυνάμεις που στηρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αναπτύσσουν και απευθείας επαφές με την Ταϊπέι.

«Παρενόχληση» ναυτιλίας από την Κίνα;

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η ακτοφυλακή της Ταϊβάν κατήγγειλε την Κίνα για «παρενόχληση» της εμπορικής ναυτιλίας, αφού το Σαββατοκύριακο κινεζικά πλοία ζήτησαν από εμπορικά πλοία που διέρχονταν τα Στενά πληροφορίες όπως τα λιμάνια αναχώρησης και προορισμού τους.

Σύμφωνα με την Ταϊπέι, επρόκειτο για ταϊβανέζικα ύδατα στα οποία η Κίνα δεν είχε δικαιοδοσία, ενώ πρόσθεσε ότι ζήτησε από τα διερχόμενα εμπορικά πλοία να παραβλέπουν τα αιτήματα των κινεζικών σκαφών.