Τετάρτη 10 Ιούνη 2026
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Την AfD συνεχίζουν να δείχνουν πρώτη οι δημοσκοπήσεις

Αλληλομαχαιρώματα μέσα στο κόμμα και αντιθέσεις μέσα στο γερμανικό κεφάλαιο

2026, dpa (www.dpa.de). Alle R

Ακόμη ένα ιστορικό προβάδισμα καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις για την ακροδεξιά, με ναζιστικές καταβολές, Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), σε μια περίοδο που η ισχυρότερη καπιταλιστική οικονομία της ΕΕ είναι ένα βήμα πριν από την ύφεση, το γερμανικό κεφάλαιο επενδύει στην πολεμική βιομηχανία με κρατικό χρήμα, ο λαός φτωχοποιείται.

Στην τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της εφημερίδας Βild, η ΑfD κινείται στο 29%, ενώ η Χριστιανική Ενωση (CDU/CSU) αγγίζει το 21%. Σύμφωνα με σχόλια στον γερμανικό Τύπο, η AfD ποτέ ξανά δεν ήταν τόσο ισχυρή σε δημοσκόπηση.

Τρίτοι έπονται οι Πράσινοι με 14%, ακολουθούν οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες με 12% και τελευταία έρχεται η Αριστερά με 11%. Φιλελεύθεροι (FDP) και Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ κινούνται κάτω από το εκλογικό όριο του 3% και δεν θα έμπαιναν στη γερμανική βουλή, αν διεξάγονταν εκλογές τώρα.

Μέσα στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών από τις τελευταίες εκλογές, το 78% των ερωτηθέντων αξιολογεί συνολικά αρνητικά τη γερμανική κυβέρνηση. Επίσης η δυσαρέσκεια των πολιτών προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς εκτοξεύεται στο 77%.

Μπροστά στο ενδεχόμενο η AfD να αναλάβει την εξουσία, η Ενωση Γερμανών Δικαστών προειδοποιεί για «παραθυράκια» των γερμανικών νόμων και για «κίνδυνο παρεμβάσεων στη γερμανική Δικαιοσύνη από την πολιτική εξουσία». Στο κρατίδιο της Θουριγγίας η AfD φέρεται να μπλοκάρει ήδη, όπου μπορεί, τη σύνθεση δικαστικών συμβουλίων και την εκλογή νέων εισαγγελέων.

Στο πλαίσιο αντίστοιχων αντιθέσεων μέσα στο γερμανικό κεφάλαιο και την πολιτική εξουσία, το «Spiegel» αποκάλυψε δύο επιστολές στελεχών και μελών της AfD προς τους δύο προέδρους, την Αλίς Βάιντελ και τον Τίνο Χρουπάλα. Εκεί αναφέρονται σε «ένα αυταρχικό κόμμα μεγαλοστελεχών», «φίμωση των επικριτών» και «κύμα διαγραφών». Οποιος «δεν υποτάσσεται στην ηγεσία», «διώκεται και εξοστρακίζεται με φανατικό μίσος, με μεθόδους τύπου Γκέμπελς», γίνεται λόγος για «συνθήκες που θυμίζουν αίρεση», καθώς και για «κουλτούρα αδίστακτου ατομικού πλουτισμού».

    
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