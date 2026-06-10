ΠΑΜΕ

Αλληλεγγύη στους απεργούς εκπαιδευτικούς του Μεξικού

Σε μήνυμά του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εκπαιδευτικούς του Μεξικού, που «δίνουν από την 1η Ιούνη έναν μεγάλο απεργιακό αγώνα με μπροστάρη την Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων στην Εκπαίδευση, CNTE».

«Ο αγώνας τους αφορά συνολικά την εργατική τάξη και τον λαό του Μεξικού. Είναι αγώνας για μισθούς και δικαιώματα, για δημόσια και δωρεάν Παιδεία που να υπηρετεί τις ανάγκες του λαού.

Παλεύουν ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει μισθούς, συντάξεις και τα δικαιώματα εκατομμυρίων εργαζομένων και συνταξιούχων. Απαιτούν αυξήσεις στους μισθούς και την κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων στην Εκπαίδευση, στην Κοινωνική Ασφάλιση και στο Συνταξιοδοτικό, τους οποίους η τωρινή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση διατηρεί σε ισχύ.

Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης του Μεξικού και η προσπάθεια να χτυπηθεί ο αγώνας των εκπαιδευτικών αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι είτε με φιλελεύθερες είτε με σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, οι εργαζόμενοι έχουν απέναντί τους την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Η οργάνωση στα συνδικάτα και ο μαζικός αγώνας ενάντια στην πολιτική του κέρδους μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, ενάντια σε κυβερνήσεις και κεφάλαιο.

Το ΠΑΜΕ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων του Μεξικού. Η κρατική βία και καταστολή δεν μπορεί να κρύψει το δίκιο των αιτημάτων τους, ούτε να σταματήσει την πάλη των εργαζομένων.

Η εργατική τάξη και τα συνδικάτα της Ελλάδας εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους αγωνιστές εκπαιδευτικούς του Μεξικού. Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας, γιατί σε κάθε χώρα οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ίδια πολιτική που θυσιάζει μισθούς, δικαιώματα, Παιδεία και Υγεία για τα κέρδη των καπιταλιστών.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των εργατών! Νίκη στον αγώνα των εκπαιδευτικών του Μεξικού!».