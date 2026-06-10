ΓΑΛΛΙΑ

Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο

Σε πανεθνική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γαλλίας, με στόχο «να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τις δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές», όπως αναφέρεται σε αφίσες των συνδικάτων του κλάδου.

Για την καλύτερη προετοιμασία της απεργίας, συνδικάτα του κλάδου, π.χ. στις Βερσαλίες (Περιφέρεια Παρισιού), προχώρησαν και χτες σε εξορμήσεις σε σταθμούς και συρμούς με σημαντική κίνηση (Τραπ, Ριβ Γκος), αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει η κινητοποίηση και για το επιβατικό κοινό, για το δικαίωμα του λαού σε ασφαλείς σιδηροδρόμους. Επιπλέον έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στη διεύθυνση της γραμμής C του τοπικού δικτύου, όπου οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό και μια σειρά «αναπροσαρμογές» στα επιμέρους τμήματά τους προκαλούν δυσμενείς αλλαγές στους εργαζόμενους, χωρίς την ελάχιστη αποζημίωση.

Μήνυμα αλληλεγγύης στην απεργία των σιδηροδρομικών της Γαλλίας εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ), τονίζοντας: «Ο αγώνας των σιδηροδρομικών της Γαλλίας είναι αγώνας ενάντια στην πολιτική της ΕΕ για την εμπορευματοποίηση και "απελευθέρωση" των σιδηροδρομικών μεταφορών. Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι σιδηρόδρομοι παραδίδονται κομμάτι - κομμάτι στα επιχειρηματικά συμφέροντα, με κριτήριο όχι την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του λαού αλλά την κερδοφορία. Γι' αυτό τα σιδηροδρομικά εγκλήματα στα Τέμπη, στην Ισπανία, στην Τσεχία, στη Σλοβακία, αλλά και τα εγκλήματα στις συγκοινωνίες γενικότερα, όπως αυτά στη Γερμανία και στη Σουηδία, δεν είναι παρά μια κανονικότητα για την πολιτική του κόστους - οφέλους».

Το ΠΑΜΕ επισημαίνει ακόμα την «ανάγκη να δυναμώσουν οι αγώνες παντού, σε κάθε χώρα, σε κάθε κλάδο, ενάντια στην πολιτική που θυσιάζει ζωές και δικαιώματα για τα κέρδη και τους πολέμους. Να ακουστεί δυνατά παντού: Οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώσουν την ακρίβεια και τους πολέμους για τα κέρδη των καπιταλιστών!».

Αύριο Πέμπτη οι κλαδικές Ομοσπονδίες στη Γαλλία έχουν προγραμματίσει σύσκεψη ώστε να αξιολογηθεί η απεργιακή κινητοποίηση και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.