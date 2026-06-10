Τετάρτη 10 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΥΒΑ
Ισχυρός σεισμός χωρίς ιδιαίτερες ζημιές

Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας (βράδυ ώρα Ελλάδας) στην Κούβα και έγινε αισθητός στην δυτική πλευρά του νησιού μέχρι την Αβάνα, αλλά και στην Πολιτεία Φλόριντα των ΗΠΑ και στη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού.

Σύμφωνα με την κουβανική Εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στα 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Μάντουα στην επαρχία Πινάρ ντελ Ρίο, σε βάθος 20 χιλιομέτρων σε θαλάσσια περιοχή. Ο σεισμός ευτυχώς δεν προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες, παρά μόνο υλικές, που δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογικών Ερευνών (Cenais) κάλεσε τον κόσμο να παραμένει ενημερωμένος και σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο άλλων δυνατών σεισμών. Σύμφωνα με το Κέντρο και τον επικεφαλής του, καθηγητή Τόμας Τσούι Ροντρίγκες, η περιοχή κάθε 100 περίπου χρόνια δίνει μεγάλους σεισμούς. Εχει καταγραφεί σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ (με ένταση 8 Ρίχτερ λόγω ζημιών σε υποδομές) το 1880, και ένας λιγότερο ισχυρός που συγκλόνισε την περιοχή έναν αιώνα αργότερα. Η περιοχή με την υψηλότερη σεισμική δραστηριότητα στην Κούβα είναι η ανατολική και συγκεκριμένα κατά μήκος της νότιας ακτής των επαρχιών Σαντιάγο ντε Κούβα, Γκράνμα και Γκουαντάναμο.

Ο τελευταίος σεισμός παρόμοιου μεγέθους, 6,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 23 Δεκέμβρη 2025 και έπληξε τον δήμο Γκουάμα στην επαρχία Σαντιάγο ντε Κούβα. Ακολούθησαν 446 μετασεισμοί που προκάλεσαν ζημιές σε πάνω από 90 σπίτια και 4 κυβερνητικά κτίρια, καθώς και μικροτραυματισμούς 18 ανθρώπων.

    

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