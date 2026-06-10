ΗΠΑ

Δυο Δημοκρατικές διεκδικούν τη δημαρχία του Λος Αντζελες

Δυο γυναίκες πολιτικοί του Δημοκρατικού Κόμματος θα διεκδικήσουν τη δημαρχία του Λος Αντζελες στον δεύτερο γύρο των εκλογών της 3ης Νοέμβρη, καθώς ο υποστηριζόμενος από την κυβέρνηση Τραμπ Ρεπουμπλικάνος, Σπένσερ Πρατ, αποκλείστηκε.

Τα τελευταία αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα το βράδυ της Δευτέρας δείχνουν την Νίθια Ράμαν να συγκεντρώνει το 28,5% των ψήφων, ενώ ο Πρατ το 25,8%. Η διαφορά είναι αρκετή ώστε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως το CNN και NBC News να ανακηρύξουν την Ράμαν υποψήφια στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών απέναντι στην απερχόμενη δήμαρχο των Δημοκρατικών, Κάρεν Μπας.

Με την υποστήριξη του Τραμπ επικέντρωσε την προεκλογική του εκστρατεία στη γενικευμένη οργή για τη βραδύτητα της ανοικοδόμησης της πόλης και των υποδομών, στον πληθυσμό των αστέγων της αμερικανικής μεγαλούπολης σε αναζήτηση ναρκωτικών και μία δημοτική αρχή που έκρινε αναποτελεσματική και προαγωγό ιδιωτικών συμφερόντων.

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα το βράδυ σε αγώνα μπάσκετ των Νικς με τους Σπερς, στο πλαίσιο των NBA Finals στη Νέα Υόρκη, οι φίλαθλοι γιούχαραν τον Πρόεδρο Τραμπ όταν κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου τον έδειξαν οι γιγαντοοθόνες.

Πριν από τον αγώνα διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί και φώναζαν συνθήματα εναντίον του Αμερικανού Προέδρου, δηλώνοντας ότι είναι ανεπιθύμητος.

Το ποσοστό δημοτικότητας του Ντ. Τραμπ βρίσκεται κοντά στα πιο χαμηλά επίπεδα που είχε βρεθεί ποτέ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε προχτές, με περίπου 35% των ερωτηθέντων να λένε ότι εγκρίνουν τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.