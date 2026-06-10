Τετάρτη 10 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΜΑΝΙΛΑ.- Τουλάχιστον 37 νεκροί και 487 τραυματίες είχαν καταμετρηθεί μέχρι χτες, μόνο επίσημα, στις Φιλιππίνες, μετά τον ισχυρό προχτεσινό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν το έργο τους, ενώ μετασεισμοί συνεχίζονταν και χτες. Σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον 2.000 σπίτια και 6.000 δημόσια σχολικά κτίρια έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές.

ΛΑ ΠΑΣ.- «Οι μέρες σας είναι μετρημένες» δήλωσε χτες ο Πρόεδρος της Βολιβίας, Ροντρίγκο Πας, απευθυνόμενος στους «ναρκω-τρομοκράτες», όπως περιέγραψε σωρηδόν όσους συμμετέχουν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και πολλές βδομάδες. Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή την επικύρωση νόμου που προ ημερών ψήφισε η βουλή, δίνοντας στον Πρόεδρο της χώρας τη δυνατότητα να κηρύσσει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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