ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «ΜΕΝΝΕ» (ΠΡΩΗΝ ΕΒΓΑ)

Σήμερα η απεργία για την ανάκληση της απόλυσης

Σε απεργία κατεβαίνουν σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΜΕΝΝΕ (πρώην ΕΒΓΑ) απαιτώντας την ανάκληση απόλυσης συναδέλφισσάς τους. Την απεργία αποφάσισαν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 8 Ιούνη.

Επίσης, οι εργαζόμενοι, εκφράζοντας την αγωνιστική διάθεση για κλιμάκωση του αγώνα, ενημερώνουν την εργοδοσία ότι για όσο διάστημα διαρκούν οι κινητοποιήσεις, κανένας και καμιά δεν θα δουλέψει Σαββατοκύριακο για να καλύψει τις παραγωγικές ανάγκες που μπορεί να επικαλεστεί η εταιρεία.

Κλαδική απεργία στις 24 Ιούνη

Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών έχει κηρύξει απεργία για τις 24 Ιούνη, απαντώντας αγωνιστικά στην εξοργιστική απαίτηση των εργοδοτικών φορέων, των βιομηχάνων, του ΣΕΒ να πεταχτεί μεγάλο μέρος των εργαζομένων εκτός ΣΣΕ, πράγμα που θα σημαίνει «καμία κάλυψη, καμία προστασία για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου, που θα τους δηλώνουν ως "ανειδίκευτους" ενώ δουλεύουν στη Βιομηχανία, σε βάρδιες και στην πραγματικότητα σε περισσότερες από μία ειδικότητες, σε όλα τα πόστα». Ακόμα, θα είναι σε βάρος της υγείας και της ασφάλειάς τους, «γιατί η ειδικότητα σημαίνει και συγκεκριμένα μέτρα προστασίας». Η Ομοσπονδία διεκδικεί την υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά και τα εξής αιτήματα: Κατώτατος κλαδικός μισθός 1.100 ευρώ. Καθορισμός ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας, όχι στην εργολαβική εργασία, επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024 κ.ά.