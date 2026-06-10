ΑΧΑΪΑ

Αποφασιστικά για την επιτυχία των κλαδικών απεργιών

Στη μάχη για την επιτυχία της 24ωρης απεργίας στις Κατασκευές, στα Τρόφιμα - Ποτά και στον Επισιτισμό - Τουρισμό στις 24 Ιουνίου ρίχνονται με αποφασιστικότητα και τα Συνδικάτα της Αχαΐας. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί σε σύσκεψη αύριο Πέμπτη, στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του, τα Σωματεία Οικοδόμων, Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας, Τροφίμων - Ποτών Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλείας, Επισιτισμού - Τουρισμού, «Avramar», Εργαζομένων στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία «Η Ενότητα» και Εργαζομένων στη «Med Frigo», για την οργάνωση της απεργιακής μάχης.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι περιοδείες σε χώρους δουλειάς: Σήμερα Τετάρτη το Συνδικάτο Οικοδόμων θα βρεθεί σε συμβατικές οικοδομές και εργοτάξια της ΒΙΠΕ, το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών στα συσκευαστήρια «Λαβιντίνο» και «Olympias» στο Λάππα, σε «Γιαλούση» και «Avramar», και το Συνδικάτο Τουρισμού - Επισιτισμού σε ξενοδοχεία στο Ρίο.

Αύριο Πέμπτη το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών θα περιοδεύσει στο συσκευαστήριο «Vavaroytas» στο Γκαγκάδι, στη «Χέλμος» στο Σανταμέρι, στα «Coffee Island» και στην «Paxman», ενώ το Συνδικάτο Οικοδόμων σε συμβατικές οικοδομές και εργοτάξια της ΒΙΠΕ.

Συνελεύσεις και συσκέψεις

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας προχωρά σε Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 12 Ιούνη, στις 7.30 μ.μ. στον «Παμμικρασιατικό Σύνδεσμο», ενώ η Ενωση Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας ανακοίνωσε απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στον πεζόδρομο Παπαστράτου στο Αγρίνιο. Για την προετοιμασία της απεργίας οργανώνει σύσκεψη την Κυριακή 21 Ιούνη, στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου.

Παρεμβάσεις σε ξενοδοχεία και έργα σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

Σε ξενοδοχεία στο Τσιλιβί («Caravel», «Park») και στο Τραγάκι («Plagos») περιόδευσε το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ζακύνθου, απευθύνοντας κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία. Στο επίκεντρο θέτει την εντατικοποίηση της δουλειάς, καθώς π.χ. στα «all inclusive» προγράμματα των μεγάλων ξενοδοχείων η εργοδοσία ξεσαλώνει σε βάρος των εργαζομένων, καθώς και τις συνθήκες διαμονής των μεταναστών εργατών, από Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, αφρικανικές χώρες κ.α., που βιώνουν ακόμα πιο έντονα την εκμετάλλευση και την καταπίεση.

Στην Κεφαλονιά, το Συνδικάτο Οικοδόμων πραγματοποίησε παρέμβαση σε έργα του ΔΕΔΔΗΕ στο Ληξούρι, που εκτελούνταν Κυριακή και μάλιστα για τρίτη συνεχόμενη φορά στην περιοχή. Εγινε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, με το Σωματείο να απαιτεί ένταση των ελέγχων και στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς στον κλάδο «χτυπάει κόκκινο». Πρόκειται για ζητήματα που ανοίγουν και από τους εργαζόμενους στις Κατασκευές κατά τις περιοδείες σε έργα σε Αργοστόλι, Ληξούρι και συμβατικές οικοδομές, με αναφορές και στα ζητήματα της ανασφάλιστης εργασίας, καθώς δεν κολλιούνται όλα τα ένσημα. Το Συνδικάτο συνεχίζει τις περιοδείες, ενώ καλεί και σε ενίσχυσή του με νέες εγγραφές στη δύναμή του, ώστε κανένας εργαζόμενος να μην αντιμετωπίζει μόνος του τα προβλήματα που συναντά καθημερινά στους χώρους δουλειάς.