Οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί νεκρώνουν γιαπιά και εργοτάξια στις 24 Ιούνη

RIZOSPASTIS

Η πραγματικότητα των εργατικών «ατυχημάτων» που μαστίζει τον κλάδο των κατασκευών είναι στο επίκεντρο της μεγάλης μάχης που δίνουν η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα μπροστά στην πανοικοδομική απεργία στις 24 Ιούνη.

Η ίδια πραγματικότητα αποτυπώνεται στις ατέλειωτες μέχρι εξάντλησης ώρες δουλειάς στο πολυδιαφημισμένο έργο του Ελληνικού, με τα «ατυχήματα» να είναι απανωτά και με το Σωματείο στο εργοτάξιο να οργανώνει μάλιστα 48ωρο απεργιακό αγώνα. Συγκεκριμένα, το έργο θα «νεκρώσει» στις 23 και 24 Ιούνη. Στο πλαίσιο αυτό, απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει την πρώτη μέρα, στις 9.30 π.μ. στην πύλη του Riviera Tower στο έργο, ενώ τη δεύτερη μέρα (24/6) η απεργιακή συγκέντρωση των κατασκευών από όλη την Αττική θα γίνει στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Η απαίτηση να σταματήσει η κλοπή των ενσήμων που φτάνει το 50%, όπως και για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων είναι στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας και των Συνδικάτων. Επίσης, να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλους τους εργοδότες του κλάδου, με την Ομοσπονδία μάλιστα να προειδοποιεί με κλιμάκωση του αγώνα, προετοιμάζοντας τη διεκδίκηση υπογραφής νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις αρχές της νέας χρονιάς.





Στην απεργία καλεί και το, απαιτώντας κλαδική ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, ουσιαστικά μέτρα προστασίας αλλά και επανένταξη όλων των ηλεκτρολόγων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Με δεδομένο ότι οι κατασκευαστικοί όμιλοι για να εξασφαλίσουν τη φτηνή εργατική δύναμη επιβάλλουν ατομική διαπραγμάτευση για το ακόμα μεγαλύτερο ξεζούμισμα μέσω της δουλειάς με το «μπλοκάκι», το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καλεί σε μαζική συμμετοχή στον συλλογικό απεργιακό αγώνα διεκδίκησης σε γραφεία και εργοτάξια. Ενας αγώνας για να ανοίξει δρόμο για Συλλογική Σύμβαση με δικαιώματα για την εργασία με το «μπλοκάκι», για αυξήσεις στους μισθούς.

Εργάτης έχασε το δάχτυλό του μετά από 10 ώρες δουλειάς

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που περιγράφεται παραπάνω είναι ότι τη Δευτέρα 8 Ιούνη συνέβη και νέο εργατικό «ατύχημα» στο Ελληνικό, αυτήν τη φορά στο εργοτάξιο του Καζίνο IRCE, που την κατασκευή έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ.

Αυτήν τη φορά θύμα ήταν εργάτης που δούλευε 10 ώρες στο συνεργείο μεταλλικών κατασκευών Σιδηρόπουλου, και κατά την εργασία τοποθέτησης λαμαρίνας ακρωτηριάστηκε το δάχτυλό του. Μάλιστα, το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο του Ελληνικού θυμίζει ότι πρόκειται για το δεύτερο «ατύχημα» στο ίδιο εργοτάξιο και στο ίδιο συνεργείο, στη διάρκεια, και πάλι, υπερωριακής απασχόλησης. Στο προηγούμενο «ατύχημα» ο εργαζόμενος είχε χτυπήσει στο γόνατο ύστερα από 12 ώρες δουλειάς! Ενώ υπήρξε και τρίτο συμβάν στο ίδιο συνεργείο σχεδόν έναν μήνα πριν, με εργαζόμενο να παραπατά και να πέφτει στο κενό, αλλά να συγκρατείται, ευτυχώς, από ζώνη ασφαλείας.

Το Σωματείο καταγγέλλει τα «μεγάλα» και «μικρά» «ατυχήματα» που συμβαίνουν καθημερινά στο έργο και προειδοποιεί για μια ακόμα φορά ότι αποτελούν στο σύνολό τους προπομπό για ένα πιο σοβαρό ατύχημα. Αναδεικνύει και στιγματίζει την υποκρισία των εταιρειών που έχουν «στολίσει» το εργοτάξιο με επιγραφές όπως «#safety first» και «αν δεν είναι ασφαλές δεν το κάνουμε».

Βασική αιτία των «ατυχημάτων», σημειώνει, είναι η εντατικοποίηση και τα εξαντλητικά ωράρια για να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα, η έλλειψη ολοκληρωμένων μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Καταγγέλλοντας τη στάση των μεγάλων εταιρειών αναφέρει ότι ως Σωματείο ζήτησε να γίνει συνάντηση με όλες τις εταιρείες στο έργο στις 4 Ιούνη, για όλα τα προβλήματα, τις ώρες εργασίας, τα εργατικά «ατυχήματα», τα κλεμμένα ένσημα, τα προβλήματα των μεταναστών, την υπογραφή εργοταξιακής Σύμβασης. Ομως η πλειοψηφία των μεγάλων εταιρειών, ανάμεσα σε αυτές και η ΤΕΡΝΑ, δεν ανταποκρίθηκε, δείχνοντας ότι «οι ζωές δεν μετράνε γι' αυτούς, το μόνο που τους απασχολεί είναι η αύξηση της κερδοφορίας τους».

Το Σωματείο καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις προβάλλοντας το πλαίσιο αιτημάτων της Ομοσπονδίας και επιπλέον διεκδικεί υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ σε όλο το έργο του Ελληνικού, που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στο έργο, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους.