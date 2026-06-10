ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ - ΚΔΑΠ «ΡΟΔΑ»

Απαίτησαν να πάψει η απληρωσιά και απέναντί τους βρέθηκε η αστυνομία

Σεαπαιτώντας την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Μάλιστα έσπασαν την προσπάθεια τρομοκράτησής τους από την εργοδοσία, που κάλεσε την αστυνομία να παρέμβει στον χώρο.

Στους πάνω από 80 εργαζόμενους στις δομές οφείλονται οι μισθοί των τελευταίων τριών μηνών. Η εργοδοσία επικαλείται καθυστέρηση των πληρωμών των voucher του ΕΣΠΑ μέσω της ΕΕΤΑΑ, ενώ έχει λάβει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και άνω των 85.000 ευρώ από τη ΔΥΠΑ την τελευταία πενταετία! Επιπλέον, την προηγούμενη βδομάδα η επιχείρηση, θέλοντας να στρέψει ενάντια στους εργαζόμενους τους γονείς των πάνω από 100 παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές, επιχείρησε να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση από τους ίδιους τους γονείς.

Χθες το απόγευμα η εργοδοσία κάλεσε την αστυνομία, που βρέθηκε στο ΚΔΑΠ με περιπολικό, λες και επρόκειτο να αντιμετωπίσει τίποτα εγκληματίες, ζητώντας προσωπικά στοιχεία και απειλώντας με μηνύσεις. Χρησιμοποίησε μάλιστα άθλιες δικαιολογίες, όπως ότι τα στοιχεία ζητούνται γιατί οι εργαζόμενοι έβγαζαν φωτογραφία το πανό τους, με τους αστυνομικούς να παραμένουν έξω από τον χώρο δουλειάς για ώρα, κάνοντας ουσιαστικά πλάτες στην εργοδοσία στην προσπάθεια τρομοκράτησης των υπαλλήλων. Η αποφασιστική στάση των εργαζομένων έσπασε την τρομοκρατία, με το Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών να είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους, ενώ στον χώρο βρέθηκε και αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας με τον πρόεδρό του, Δημήτρη Μαρμούτα.

Την προκλητική παρουσία και τις αξιώσεις της αστυνομίας καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο, τονίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης και τρομοκράτησης των εργαζομένων που διεκδικούν τα αυτονόητα: Καταβολή των δεδουλευμένων τους και σεβασμό στα εργασιακά τους δικαιώματα. «Την ώρα που οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για μήνες, αντί να λογοδοτεί η εργοδοσία, στο στόχαστρο βρίσκονται όσοι αγωνίζονται για το δίκιο τους», σημειώνει το ΕΚ Πάτρας, τονίζοντας πως αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι «γι' αυτό το σύστημα εχθρός είναι ο οργανωμένος αγώνας του λαού και των εργαζομένων, όταν αυτός συγκρούεται με την κερδοφορία και τα συμφέροντα των λίγων».