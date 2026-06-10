Τετάρτη 10 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η αγανάκτηση να μετατραπεί σε οργανωμένη διεκδίκηση

Με περιοδείες και Γενική Συνέλευση σήμερα, το Συνδικάτο οργανώνει την απεργία στις 24 Ιούνη

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Επί ποδός» βρίσκεται το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής προετοιμάζοντας την επιτυχία της απεργίας στις 24 Ιούνη. Ολες αυτές τις μέρες τα μέλη και το ΔΣ του Σωματείου «οργώνουν» τα μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας, ώστε οι εργαζόμενοι να οργανώσουν με απεργία τις διεκδικήσεις τους, που μεταξύ άλλων είναι Κλαδική και Τοπικές Συλλογικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, με καθορισμό καθηκόντων και ελάχιστη σύνθεση προσωπικού, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, με 2 συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης και μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Ετσι το Συνδικάτο μέχρι τώρα έχοντας πραγματοποιήσει περιοδείες στο «Lycabettus», στο «Stanley», στο «Royal», στο «InterContinental», μεταφέρει το απεργιακό κάλεσμα σε κάθε χώρο δουλειάς και το σύνθημα με το οποίο καλεί στην απεργία: «Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας». Η αγανάκτηση άλλωστε είναι διάχυτη στους εργαζόμενους των ξενοδοχείων, καθώς η εντατικοποίηση στο «τουριστικό πάρκο» της Αθήνας βαράει κόκκινο, γεγονός που εντείνεται λόγω των μεγάλων ελλείψεων.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο ξενοδοχείο «Royal» πριν την πανδημία εργάζονταν 33 καμαριέρες, ενώ τώρα μόλις 24 για όλες τις βάρδιες για 264 δωμάτια συνολικά!

«Οσοι επιχειρούν να κατοχυρώσουν ως "κανονικότητα" την ανασφάλεια των συμβάσεων, το δουλεμπόριο των εργολάβων και τη δουλειά σε 2 και 3 πόστα, χωρίς ελάχιστη σύνθεση προσωπικού, χωρίς ανώτατο όριο τακτοποίησης δωματίων, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας, χωρίς κανένα όριο στην εκμετάλλευσή μας, λογαριάζουν χωρίς τους Ξενοδοχοϋπαλλήλους και τους εργαζόμενους του κλάδου, που μπορούμε να τους δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε για τον δικό μας κόσμο και μόνο», τονίζει το Συνδικάτο μέσα από το απεργιακό του κάλεσμα, ώστε η αγανάκτηση να γίνει οργανωμένη φωνή διεκδίκησης.

Αν ένα στοιχείο ξεχωρίζει, είναι πως οι εργαζόμενοι μεταφέρουν τους προβληματισμούς τους, μοιράζονται τις αγωνίες τους με το Συνδικάτο, συζητούν για το πώς θα οργανωθεί καλύτερα η πάλη. «Να έρχεστε πιο συχνά», είναι αυτό που μεταφέρθηκε χαρακτηριστικά στο Συνδικάτο από τους εργαζόμενους σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ολοι σήμερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου

Ενας ακόμα σταθμός στην οργάνωση της απεργίας είναι η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, σήμερα Τετάρτη στις 4 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Wyndham» (Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Μετρό «Μεταξουργείο»), με στάση εργασίας 3 μ.μ. - 7 μ.μ.

Επίσης, αύριο Πέμπτη, το Συνδικάτο καλεί σε κινητοποίηση στις 3 μ.μ. έξω από το ξενοδοχείο «Electra Rhythm» για να παρθεί πίσω η απόλυση εργαζόμενου, ο οποίος πρωτοστατούσε στην οργάνωση της πάλης των συναδέλφων του.

    

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