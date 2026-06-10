Απεργιακές κινητοποιήσεις στο Δημόσιο

Σήμερα Τετάρτη κατεβαίνουν σε απεργία οι δικαστικοί υπάλληλοι. Θα γίνει απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 11 π.μ. στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49), και θα ακολουθήσει πορεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο υπουργείο Οικονομικών.

Ο Σύλλογος της Αθήνας τονίζει ότι τη συνέχιση του αγώνα επιβάλλουν οι ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας και προστασίας της ζωής, οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, οι χαμηλές αμοιβές και η απλήρωτη εργασία που παρέχουν υποχρεωτικά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, η υποστελέχωση που εντατικοποιεί την εργασία και εξουθενώνει τους εργαζόμενους.

Τη σκυτάλη παίρνουν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ στις 12 Ιούνη, με αίτημα αιχμής τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Την απεργία κήρυξε η Ομοσπονδία (ΠΟΕ ΟΤΑ), με την «υποσημείωση» της πλειοψηφίας ότι μία μέρα πριν θα συνεδριάσει εκ νέου το Γενικό Συμβούλιο προκειμένου να εκτιμήσει τα όσα θα παρουσιάσει συμπληρωματικά το υπουργείο Εσωτερικών σε νέα συνάντηση, στις 10 Ιούνη. Η πρόταση της ΔΑΣ ΟΤΑ ήταν να γίνει απεργία στις 10 Ιούνη και διαφώνησε με την πρόταση όλων των άλλων δυνάμεων, που την έθεσαν υπό την αίρεση νέου Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 11 Ιούνη. Οι εργαζόμενοι, υπογραμμίζει η ΔΑΣ, «δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι δέσμιοι καμίας ατέρμονης διαπραγμάτευσης (...) Την Παρασκευή 12 Ιούνη δεν πρέπει να μπει στη δουλειά κανείς, γιατί η επίθεση της κυβέρνησης είναι γενικευμένη και μας αφορά όλους».