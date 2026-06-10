Συνεχίζουν την απεργία στο ΕΑΠ

Τις κινητοποιήσεις τους, με την απεργία διαρκείας που έχουν κηρύξει, συνέχισαν και χθες οι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, απαιτώντας να αποσυρθεί η κατάπτυστη Σύμβαση Εργασίας που επιδιώκει να εφαρμόσει η Πρυτανεία και η οποία διαιωνίζει την εργασιακή τους ομηρία και ανασφάλεια.

Από τους περίπου 220 εργαζόμενους - εκ των οποίων γύρω στους 170 είναι συμβασιούχοι - ζητούνται μια σειρά αντιδραστικές αλλαγές, όπως η μη αναγνώριση του τόπου εργασίας τους και η μη καταβολή αποζημίωσης οποιουδήποτε για «εκτός έδρας» δουλειά, ενώ δεν υπάρχει και καμία αναφορά σε υποχρέωση του εργοδότη για μέτρα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Με την Πρυτανεία να αρνείται μέχρι και σήμερα οποιονδήποτε διάλογο, οι εργαζόμενοι προσανατολίζονται σε συνέχιση του αγώνα τους. Χθες στο πλευρό τους ήταν ξανά το Εργατικό Κέντρο, όπως κάνει από την πρώτη στιγμή, και αντιπροσωπεία της ΔΑΣ στο Νομαρχιακό Τμήμα Αχαΐας της ΑΔΕΔΥ.