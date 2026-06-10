ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΝΑΤΟ και Ρωσία διεξάγουν ταυτόχρονα στρατιωτικές ασκήσεις στη Βαλτική

Associated Press

Στρατιωτικές ασκήσεις στηδιεξάγουν ταυτόχρονα ΝΑΤΟ και Ρωσία, σε μια φάση που συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο μπαρούτι στην περιοχή και η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας κινδυνεύει να επεκταθεί.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ρωσίας πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις στη Βαλτική Θάλασσα, εξασκούμενο σε εκτοξεύσεις μη κατευθυνόμενων πυραύλων, αεροπορικούς βομβαρδισμούς και πυραυλικές επιθέσεις, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, την ώρα που διεξάγονταν και σημαντικές ασκήσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στην περιοχή, όπως μετέδωσε χθες το πρακτορείο «Interfax».

Η ναυτική άσκηση BALTOPS του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιούνη και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιούνη, διεξάγεται με τη συμμετοχή περίπου 20 πλοίων από 15 χώρες και σχεδόν 6.000 στρατιωτών. Η Ρωσία πραγματοποίησε τις δικές της ασκήσεις στις 8 και 9 Ιούνη στην περιοχή και γύρω από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, με τη συμμετοχή περίπου 10 στρατιωτικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών και βομβαρδιστικών, καθώς και δύο μικρών πυραυλοφόρων πλοίων.

Το Καλίνινγκραντ, που βρίσκεται στη Βαλτική ακτή, μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας, έχει πληθυσμό περίπου 1 εκατ. κατοίκους, είναι έντονα στρατιωτικοποιημένο και λειτουργεί ως έδρα του ρωσικού Στόλου της Βαλτικής.

Τέλη Μάη ο Βλ. Πούτιν ξεκαθάρισε πως η Ρωσία διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για να καταστρέψει οποιαδήποτε δύναμη επιχειρήσει να επιτεθεί στο Καλίνινγκραντ, μετά από δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Λιθουανίας ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δείξει στη Μόσχα πως μπορεί να διεισδύσει στον θύλακα.

Στο μεταξύ η Ουκρανία υπέγραψε με τη Λετονία συμφωνία για την προμήθεια και κατασκευή drones, δήλωσε χθες ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Λετονό πρωθυπουργό Αντρις Κούμπεργκς στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συνεργασίας Σκανδιναβικών και Βαλτικών Χωρών (Nordic-Baltic Eight), στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν.

Υπενθυμίζεται ότι ουκρανικά drones έχουν διεισδύσει ή και συντριβεί στη Λετονία, κάτι που πριν λίγες βδομάδες οδήγησε στην παραίτηση της πρωθυπουργού.

«Πρόκειται για συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της κοινής παραγωγής μας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η τεχνογνωσία και η εμπειρία της Ουκρανίας συμβάλλουν στην ενίσχυση των εταίρων μας», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος συναντήθηκε επίσης με τον Φινλανδό ομόλογό του, Αλ. Στουμπ, και με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Τα τελευταία 4 χρόνια οι ηγέτες των 8 χωρών της Βόρειας και Βαλτικής Ευρώπης έχουν παράσχει στήριξη στην Ουκρανία ύψους άνω των 42 δισ. ευρώ. «Η στήριξη της Ουκρανίας είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες της εσθονικής προεδρίας της NB8. Θα συζητήσουμε με ποιον τρόπο θα ενισχύσουμε τις αμυντικές ικανότητες της Ουκρανίας και θα αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία», δηλώνει το Ταλίν.

Από τη Σύνοδο ανακοινώθηκε χθες ότι η Νορβηγία θα δώσει στην Ουκρανία σχεδόν 127 εκατ. δολάρια για μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.