ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ

Ακυρώνεται προσώρας το ευρωπαϊκό μαχητικό νέας γενιάς

Ακυρώνεται το ...«φιλόδοξο» ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα για ανάπτυξη ενός μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς FCAS (Future Combat Air System) λόγω ασυμβίβαστων αντιθέσεων μεταξύ ευρωπαϊκών ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας, αλλά και γεωπολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας.

Μάλιστα, το πρόγραμμα είχε παρουσιαστεί το 2017 από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την τότε καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ, σε μια ακόμη «επανεκκίνηση» του γαλλογερμανικού «άξονα», που είναι υποτίθεται η «κινητήριος δύναμη» της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα οι αντιθέσεις, τα αντικρουόμενα συμφέροντα μέσα στην Ευρώπη δεν κρύβονται, ούτε σε αυτή την περίπτωση.

Με εκτιμώμενο κόστος που ξεπερνούσε τα 100 δισ. ευρώ, το πρόγραμμα θεωρούνταν κεντρικό στοιχείο των προσπαθειών για ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας και μείωση της εξάρτησης από αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Από την αρχή εκφράστηκαν σοβαρές διαφωνίες ανάμεσα στη γαλλική «Dassault Aviation» και την «Airbus», η οποία εκπροσωπούσε τα γερμανικά και ισπανικά συμφέροντα στο έργο.

Οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν κυρίως γύρω από τον έλεγχο του προγράμματος και τα δικαιώματα επί της τεχνολογίας που θα αναπτυσσόταν. Η «Dassault» φέρεται να επέμενε να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατασκευή του αεροσκάφους, ενώ η «Airbus» ζητούσε πιο ισότιμη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στην πρόσβαση στην τεχνογνωσία.

Το σύστημα προοριζόταν να λειτουργεί έως το 2040 σε συνδυασμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με τελικό στόχο την αντικατάσταση των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter της Γερμανίας και Rafale της Γαλλίας.

Το Παρίσι επιθυμούσε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μαχητικό που θα αντικαθιστούσε πλήρως τα Rafale, ακόμη και στους ιδιαίτερους ρόλους που αυτά διατηρούν στο πλαίσιο της γαλλικής πυρηνικής στρατηγικής, καθώς και στις επιχειρήσεις από αεροπλανοφόρα. Η Γερμανία αμφισβητούσε κατά πόσο ένα κοινό μοντέλο μπορούσε να εξυπηρετήσει όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Ετσι, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο Γερμανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες «Dassault» και «Airbus» δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ωστόσο οι χώρες που συμμετείχαν στο FCAS θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν ένα σχετικό σύστημα drones και ένα δίκτυο δεδομένων, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου.

Ανάπτυξη μαχητικού με τις ευλογίες του ...συνδικάτου IG Metall

Η γερμανική πολεμική βιομηχανία προωθεί το δικό της σχέδιο για την ανάπτυξη νέου μαχητικού αεροσκάφους και σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια έχει τον εργοδοτικό, συμβιβασμένο στο σύστημα συνδικαλισμό, το σωματείο IG Metall, στο όνομα των «θέσεων εργασίας» και της ...ανάπτυξης.

Η ομάδα «Team Gen 6», με επικεφαλής την Airbus Defence and Space και εταίρους τις εταιρείες MBDA, Hensoldt, Diehl Defence, Liebherr, MTU Aero Engines, Rhode & Schwarz και Autopflug, σε επιστολή της προς τον καγκελάριο Φρ. Μερτς ανακοινώνει την πρόθεσή της να αναπτύξει μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς, με τα σχέδια, σύμφωνα με το περιοδικό «Der Spiegel», να βρίσκονται ωστόσο σε πρώιμο στάδιο.

«Τα σχέδια αφορούν ένα μικρότερο, λιγότερο περίπλοκο σε σύγκριση με την ιδέα του FCAS μαχητικό αεροσκάφος» και σύμφωνα με το «Spiegel», επιδιώκεται ακόμη συνεργασία με τη σουηδική «Saab», η οποία διαθέτει την εμπειρία του μαχητικού Gripen.

Την ιδέα της ανάπτυξης γερμανικού μαχητικού υποστηρίζει σθεναρά και το συνδικάτο IG Metall, το οποίο είχε ταχθεί προηγουμένως και υπέρ της εγκατάλειψης του FCAS. «Ο δρόμος προς τα εμπρός θα ήταν η Airbus Defense and Space να αναπτύξει μοντέλο έκτης γενιάς βασισμένο στο Eurofighter, συνεργαζόμενη με διάφορους εταίρους, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις», δήλωσε στο «Spiegel» το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συνδικάτου, Γιούργκεν Κέρνερ...