ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ

Επέκτεινε τη λίστα με κινεζικές εταιρείες «επικίνδυνες για την εθνική ασφάλεια»

2025 The Associated Press. All

Κινεζικοί κολοσσοί όπως η(ηλεκτρονικό εμπόριο), η(μηχανή αναζήτησης) και η(ηλεκτρικά οχήματα) προστέθηκαν στον κατάλογο που έχει συντάξει το αμερικανικό Πεντάγωνο με επιχειρήσεις που - όπως υποστηρίζει η Ουάσινγκτον - συνεργάζονται με τις κινεζικές Ενοπλες Δυνάμεις.

Σε σχετική του ανακοίνωση το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου αναφέρει ότι εντόπισε 188 «κινεζικές στρατιωτικές εταιρείες», όπως τις χαρακτηρίζει, τις οποίες που προσθέτει στον σχετικό κατάλογο («λίστα 1260Η»).

Πρόκειται για εταιρείες που άμεσα ή και έμμεσα ανταγωνίζονται αμερικανικά μονοπώλια, σε κλάδους μάλιστα με αυξανόμενη αξία για τον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων, όπως η ηλεκτροκίνηση. Π.χ. στη λίστα προστέθηκε η κινεζική BYD, που δεν εξάγει αυτοκίνητα στις ΗΠΑ αλλά πρόσφατα ξεπέρασε την Tesla και βρέθηκε στην κορυφή των κατασκευαστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων πέρυσι.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζον Μούλεναρ, επικεφαλής κοινοβουλευτικής επιτροπής που ασχολείται ειδικά με την «αντιμετώπιση της Κίνας», κάλεσε τις αμερικανικές επιχειρήσεις «να σταματήσουν να κάνουν δουλειές» με αυτούς τους κινεζικούς ομίλους, που υποστήριξε ότι «απειλούν την εθνική ασφάλειά μας».

Η ένταξη στη λίστα σημαίνει καταρχάς ότι το Πεντάγωνο δεν θα συνάπτει - τουλάχιστον όχι απευθείας - συμβάσεις με τις εταιρείες αυτές, αλλά και ότι σύντομα θα πάψει επίσης να προμηθεύεται προϊόντα ή υπηρεσίες τους μέσω τρίτων.

Εκπρόσωποι της «Baidu» εξέφρασαν ετοιμότητα «να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα» για να βγει η εταιρεία από τη λίστα. Εκπρόσωποι της «Alibaba» επίσης δήλωσαν ότι η παρουσία της στη λίστα «στερείται βάση», υποστηρίζοντας πως η εταιρεία «δεν συμμετέχει σε καμία στρατηγική πολιτικοστρατιωτικής αφομοίωσης» και πως επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Ανέφεραν πάντως ότι η παρουσία στον κατάλογο «δεν θα έχει καμία επίπτωση στις τρέχουσες δραστηριότητες του ομίλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στον υπόλοιπο κόσμο, επειδή οι δραστηριότητές του δεν συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις του αμερικανικού στρατού», αλλά και ότι «δεν θα επιφέρει κανέναν άλλο περιορισμό στις εξαγωγές, ούτε κύρωση».

Από την πλευρά του κινεζικού ΥΠΕΞ ο εκπρόσωπός του, Λιν Ζιάν, κάλεσε «επίμονα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διορθώσουν τις εσφαλμένες πρακτικές τους και να πάψουν να καταπιέζουν με αδικαιολόγητο τρόπο τις κινεζικές επιχειρήσεις». Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για υπερβολική γενίκευση και εργαλειοποίηση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας, καθώς και για τη δημιουργία «καταλόγων διακριτικής μεταχείρισης με διάφορες ονομασίες», καταλήγοντας ότι «η Κίνα θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί σθεναρά τα δικαιώματα και τα θεμιτά συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων».

Ολα αυτά ενώ το «Bloomberg» μετέδωσε ότι οι αρχές της Ταϊβάν εξετάζουν αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών στις πωλήσεις τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης προς την Κίνα, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν περαιτέρω με μέτρα των ΗΠΑ.