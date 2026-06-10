Θυμίζουμε ότι λόγω του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή η συμμετοχή της ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ - την οποία έχει κερδίσει μέσα από τα προκριματικά της Ασίας - είχε βρεθεί «στον αέρα», με ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και αποκλεισμού της, ως αντανάκλαση των κλιμακούμενων ανταγωνισμών και συγκρούσεων, με την αμερικανική κυβέρνηση να έχει χαρακτηρίσει την Εθνική Ιράν «ανεπιθύμητη» στις ΗΠΑ. Μετά τις παρεμβάσεις από πλευράς της FIFA και του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, τελικά ο αποκλεισμός αποφεύχθηκε.
Αυτό όμως δεν φαίνεται να λύνει τα προβλήματα για την Εθνική Ιράν, η οποία κατ' απαίτηση της αμερικανικής κυβέρνησης υποχρεώθηκε να αλλάξει τόπο διαμονής και να πάει στο Μεξικό, αν και οι αγώνες του ομίλου της θα διεξαχθούν στο Λος Αντζελες. Με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να τηρεί μια ανένδοτη, σκληρή στάση απέναντι στην Εθνική Ιράν, επιβλήθηκε παράλληλα ο εξουθενωτικός όρος ότι η ιρανική αποστολή θα πρέπει να εισέρχεται στη χώρα όχι απλά την ίδια μέρα του κάθε αγώνα, αλλά μόλις μερικές ώρες νωρίτερα, ενώ θα πρέπει να αποχωρεί εξίσου άμεσα μετά τη λήξη.
Επιπλέον, μόλις χθες, 48 ώρες πριν την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν κατήγγειλε την ανάκληση από τους Αμερικανούς διοργανωτές των εισιτηρίων που δικαιούται να παραλάβει και επρόκειτο να τα μοιράσει στους Ιρανούς φιλάθλους.