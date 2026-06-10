ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Μπαράζ μέτρων και περιορισμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην ιρανική αποστολή

Παρά τις διαβεβαιώσεις της FIFA για ομαλή κατάσταση όσον αφορά τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τουλάχιστον επικοινωνιακά το ποδοσφαιρικό «προϊόν» της, τα ...καψόνια της κυβέρνησης των ΗΠΑ προς την Εθνική ομάδα του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα.

Θυμίζουμε ότι λόγω του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή η συμμετοχή της ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ - την οποία έχει κερδίσει μέσα από τα προκριματικά της Ασίας - είχε βρεθεί «στον αέρα», με ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και αποκλεισμού της, ως αντανάκλαση των κλιμακούμενων ανταγωνισμών και συγκρούσεων, με την αμερικανική κυβέρνηση να έχει χαρακτηρίσει την Εθνική Ιράν «ανεπιθύμητη» στις ΗΠΑ. Μετά τις παρεμβάσεις από πλευράς της FIFA και του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, τελικά ο αποκλεισμός αποφεύχθηκε.

Αυτό όμως δεν φαίνεται να λύνει τα προβλήματα για την Εθνική Ιράν, η οποία κατ' απαίτηση της αμερικανικής κυβέρνησης υποχρεώθηκε να αλλάξει τόπο διαμονής και να πάει στο Μεξικό, αν και οι αγώνες του ομίλου της θα διεξαχθούν στο Λος Αντζελες. Με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να τηρεί μια ανένδοτη, σκληρή στάση απέναντι στην Εθνική Ιράν, επιβλήθηκε παράλληλα ο εξουθενωτικός όρος ότι η ιρανική αποστολή θα πρέπει να εισέρχεται στη χώρα όχι απλά την ίδια μέρα του κάθε αγώνα, αλλά μόλις μερικές ώρες νωρίτερα, ενώ θα πρέπει να αποχωρεί εξίσου άμεσα μετά τη λήξη.





Την ίδια στιγμή, αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ιρανική αποστολή και η σημαντική καθυστέρηση που υπήρξε στην έκδοση από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ των απαραίτητων εγγράφων για την είσοδο στη χώρα, αλλά και η μη χορήγηση άδειας εισόδου σε 15 μέλη της αποστολής, ανάμεσα στα οποία ήταν ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ο διευθυντής επικοινωνίας.

Επιπλέον, μόλις χθες, 48 ώρες πριν την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν κατήγγειλε την ανάκληση από τους Αμερικανούς διοργανωτές των εισιτηρίων που δικαιούται να παραλάβει και επρόκειτο να τα μοιράσει στους Ιρανούς φιλάθλους.