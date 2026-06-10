«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απαιτεί άμεσα μέτρα για την επαναλειτουργία του Εθνικού Κολυμβητηρίου

Eurokinissi

Την εκρηκτική κατάσταση στον υγρό στίβο στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε ησε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις τούς αγώνες γονιών, αθλητών, ασκούμενων και εργαζομένων για να ξεκινήσει άμεσα η αποκατάσταση του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης με ευθύνη του κράτους. Μέχρι τότε, να βρεθεί άμεση λύση για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων αθλητών με κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να δώσουν ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους οι λαϊκές οικογένειες.

Στην τοποθέτησή του ο Βασίλης Τομπουλίδης ανέφερε: «Οι αθλητές και οι ασκούμενοι βιώνουν αφόρητο συνωστισμό, ενώ αυξάνονται όσοι εγκαταλείπουν την κολυμβητική δραστηριότητα. Η αιτία βρίσκεται στην ανυπαρξία κολυμβητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, που υπερφορτώνει τα υπάρχοντα κολυμβητήρια και αναγκάζει χιλιάδες να ταξιδεύουν πολύ μακριά από τον δήμο τους.

Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκεται το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης, που εξυπηρετούσε 3.000 αθλητές και ασκούμενους, καθώς και όλα τα αγωνίσματα του υγρού στίβου. Το πρόβλημα επεκτείνεται και στα δημοτικά κολυμβητήρια (όπως και της Τούμπας) που κι αυτά υποχρηματοδοτούνται και αρκετά παραμένουν κλειστά, ενώ άλλα επιβάλλουν δυσβάσταχτο κόστος για τα σωματεία και το κοινό.

Το μόνο αισιόδοξο σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι οι αθλητές, οι γονείς, οι προπονητές δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια να περιμένουν τις εξαγγελίες του υπουργού ή κανέναν σωτήρα... Αλλά διεκδικούν τα αιτήματά τους αγωνιστικά, μαζικά, μέσα από τους συλλόγους τους και την επιτροπή γονέων, που την προηγούμενη Τετάρτη προχώρησαν σε μια πολύ μαζική διαμαρτυρία στο Ποσειδώνιο».

Χαρακτήρισε προκλητικές τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, που αντί να απολογηθεί για την απώλεια χιλιάδων αθλητών του υγρού στίβου εξαιτίας της έλλειψης εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα δηλώνει «περήφανος» που έκλεισε το ΕΑΚΘ λόγω έλλειψης αδειοδότησης, ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να είχε λυθεί πολύ πριν φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση. Παράλληλα δεν δίνει καμία συγκεκριμένη χρονική δέσμευση και προοπτική επίλυσης του ζητήματος.

«Επιλέγει να μη δώσει άμεσα τα 6 εκατομμύρια που χρειάζονται για την επαναφορά του ΕΑΚΘ σε λειτουργία. Ενας από τους λόγους που επικαλείται για την καθυστέρηση είναι οι διαδικασίες αδειοδότησης και μελετών. Σύντομα θα επικαλεστεί καθυστέρηση λόγω διαδικασιών δημοπράτησης. Αυτά επιβεβαιώνουν ότι για να χτιστεί έστω ένα τμήμα από αυτά που έχει ανάγκη ο λαός, πρέπει να μπουκωθούν με χρήμα κατασκευαστικές εταιρείες και άλλοι επιχειρηματίες.

Ο μόνος δρόμος είναι ο οργανωμένος, μαζικός, διεκδικητικός αγώνας που βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες των λαϊκών προβλημάτων, ώστε να αναγκαστεί η κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα», είπε ο Β. Τομπουλίδης.

Επίσης χαρακτήρισε εμπαιγμό και πρόκληση την προσπάθεια της διοίκησης του δήμου μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό να πείσουν ότι μια πισίνα 25 μέτρων που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στον Γαλαξία θα «λύσει» το εκρηκτικό πρόβλημα που προκάλεσαν το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου - το οποίο εξυπηρετούσε όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου - και το κλείσιμο ή η υπολειτουργία των δημοτικών κολυμβητηρίων της περιοχής.

Τέλος, κατήγγειλε ως προκλητικές τις δηλώσεις Βρούτση σε συνέντευξή του σε ραδιόφωνο της πόλης, όπου ρίχνει την ευθύνη στους προπονητές και στους γονείς των αθλητών για την τραγική και επικίνδυνη κατάσταση στην οποία λειτουργούσε το ΕΑΚΘ τόσα χρόνια και οδήγησε στο κλείσιμό του. Απευθυνόμενος δε στον δήμαρχο σημείωσε ότι «οι φωτογραφίες, οι κοινές δηλώσεις και οι εξαγγελίες - για δεύτερη φορά - για την 25άρα πισίνα μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό, κ. δήμαρχε, αποτελούν ένα καλοστημένο ντεκόρ στήριξης αυτής της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής, κόντρα στις ανάγκες των χιλιάδων αθλητών και ασκούμενων στον υγρό στίβο».