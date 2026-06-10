ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Με βλέψεις κορυφής ο Ολυμπιακός

Με εφαλτήριο την πρόσφατη κατάκτηση του εγχώριου νταμπλ, η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού ετοιμάζεται για τον άλλο μεγάλο φετινό της στόχο: Να βρεθεί και στην κορυφή της Ευρώπης. Οι «ερυθρόλευκες» συμμετέχουν από σήμερα στο Φάιναλ 4 του Champions League στη Μάλτα (10 - 12 Ιούνη), επιδιώκοντας την κατάκτηση του τροπαίου για τέταρτη φορά, μετά το 2015, το 2021 και το 2022.

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού ρίχνονται στη μάχη απόψε αντιμετωπίζοντας την ισπανική Ματαρό στον δεύτερο ημιτελικό (22.00 ώρα Ελλάδας - Μega News). Νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η ουγγρική Φερεντσβάρος και η επίσης ισπανική Σαν Αντρέου (20.00).

Στην ελληνική ομάδα επικρατεί αισιοδοξία, με τις «ερυθρόλευκες» να πηγαίνουν στον αποψινό ημιτελικό όντας σε εξαιρετική ψυχολογική και αγωνιστική κατάσταση και θέλοντας να φτάσουν σε μια σημαντική επιτυχία για την ομάδα, την κατάκτηση του τρεμπλ (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Champions League).

Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Ιούνη (22.00 ώρα Ελλάδας). Θα προηγηθεί την ίδια μέρα ο μικρός τελικός, ανάμεσα στις χαμένες των ημιτελικών (20.00 ώρα Ελλάδας).